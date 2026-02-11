Tiroteo en Canadá: el primer ministro Mark Carney afirmó que está “devastado” por el ataque que dejó al menos 9 muertos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney (REUTERS/Mathieu Belanger/Archivo)

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó su consternación y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas del tiroteo ocurrido el martes por la noche en Tumbler Ridge, Columbia Británica. El ataque dejó al menos nueve muertos y 27 heridos, dos de ellos en estado grave.

En un mensaje publicado en su perfil de X, Carney manifestó: “Estoy devastado por los terribles tiroteos de hoy en Tumbler Ridge, Británica Columbia. Mis plegarias y más profundas condolencias están con las familias y los amigos de quienes han perdido a seres queridos en estos actos de violencia”.

“Me uno a los canadienses en el duelo con aquellos cuyas vidas han cambiado irreversiblemente hoy, y en gratitud por el coraje y la abnegación de los socorristas que arriesgaron sus vidas para proteger a sus conciudadanos”, agregó.

En ese sentido, envió un mensaje para todos aquellos que conmocionados en la localidad con menos de 3.000 habitantes: “Nuestros funcionarios están en estrecho contacto con sus homólogos para garantizar que la comunidad reciba todo el apoyo posible”.

“Nuestra capacidad de unirnos en tiempos de crisis es lo mejor de nuestro país: nuestra empatía, nuestra unidad y nuestra compasión”, recordó Carney y sentenció: ”El Gobierno de Canadá está con todos los habitantes de Columbia Británica mientras enfrentan esta horrible tragedia”.

El jefe de Gobierno canceló un viaje que iba a realizar esta semana a Europa para participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) informó que siete personas murieron en la escuela secundaria de Tumbler Ridge y otras dos fueron halladas sin vida en una vivienda vinculada al tiroteo.

Las autoridades recibieron una alerta por un tirador activo y, al ingresar al edificio, encontraron a seis víctimas en el lugar; una séptima falleció en el traslado al hospital. Posteriormente, el presunto responsable fue localizado sin vida, con una herida que los investigadores consideran autoinfligida.

Tras el tiroteo, el Centro de Salud Tumbler Ridge activó el Código Naranja, un protocolo de emergencia para incidentes con múltiples víctimas y acceso restringido, explicó Eryn Collins, portavoz de la Autoridad Sanitaria del Norte.

La institución, junto con los Servicios de Salud de Emergencia de Columbia Británica y la RCMP, pidió a los residentes que requieran atención no urgente que pospongan sus visitas al centro médico.

El comandante Ken Floyd, de la RCMP, destacó la rápida respuesta de los equipos de emergencia y la colaboración de la comunidad para controlar la situación, que calificó como particularmente difícil para los habitantes de Tumbler Ridge, ubicada a más de 1.100 kilómetros al norte de Vancouver.

“No estamos en condiciones de comprender por qué o qué pudo haber motivado esta tragedia”, informó Floyd en diálogo con la prensa local con la información obtenida hasta el momento por los agentes.

Al menos nueve muertos en un tiroteo en la Columbia Británica de Canadá (Europa Press)

La ministra de Seguridad Pública y procuradora general de Columbia Británica, Nina Krieger, anunció que la RCMP levantó la alerta de emergencia, asegurando que no existen sospechosos en fuga ni amenazas persistentes para la población. Krieger también informó que el personal escolar y unos 100 estudiantes que permanecían en las instalaciones fueron evacuados de forma segura.

La funcionaria expresó sus condolencias a las víctimas y sus familias, y agradeció la labor de la RCMP y los equipos de primera respuesta. Aseguró que se destinarán todos los recursos necesarios para apoyar la investigación y a la comunidad afectada.

Como medida adicional, las escuelas primarias y secundarias de Tumbler Ridge cerrarán durante el resto de la semana. El distrito escolar comunicó que tanto la escuela secundaria como la primaria suspenderán actividades debido a la gravedad del suceso, y anunció la disponibilidad de servicios de apoyo para la comunidad, cuya ubicación será informada próximamente en redes sociales.