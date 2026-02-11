Mundo

Netanyahu llegó a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump y abordar la estrategia conjunta frente a Irán

Israel espera que Estados Unidos aumente la presión sobre Teherán ante los avances en las negociaciones diplomáticas respecto al programa nuclear y balístico del régimen

El primer ministro Netanyahu sostiene reunión con el presidente Trump en la Casa Blanca

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, arribó el miércoles a la Casa Blanca para sostener conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centradas en la estrategia hacia Irán y el futuro de su programa nuclear y balístico. El jefe de gobierno israelí ingresó por una entrada lateral desde Blair House, residencia oficial destinada a dignatarios extranjeros en visita, según constató un fotógrafo de AFP.

La agenda de Netanyahu en Washington responde al interés de su gobierno en que la administración Trump aplique una política de presión máxima sobre Teherán en el marco de las negociaciones que ambas potencias mantienen respecto al desarrollo nuclear y de misiles balísticos de Irán. El encuentro fue organizado con rapidez ante el avance de los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán, que se reanudaron la semana pasada en Omán.

El presidente Trump declaró en una entrevista con Axios que considera el envío de una segunda armada estadounidense a Medio Oriente como medida de presión frente a Irán. “Tenemos una armada que se dirige hacia allí y otra podría estar en camino”, afirmó el mandatario, quien advirtió: “O alcanzamos un acuerdo o tendremos que hacer algo muy duro como la última vez”. La reunión bilateral entre Trump y Netanyahu está prevista para las 11:00 (hora local).

La visita representa la sexta ocasión en que Netanyahu viaja a Estados Unidos desde el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025. El líder israelí busca no solo endurecer la postura estadounidense respecto al programa nuclear iraní, sino también frente a las capacidades de misiles balísticos de Teherán, consideradas una amenaza directa por el gobierno de Israel.

Netanyahu viajó a Washington en su sexta visita a Estados Unidos desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025

Autoridades iraníes advirtieron el lunes sobre posibles “influencias destructivas” en el proceso diplomático previo a la visita de Netanyahu a Washington. El primer ministro israelí modificó su agenda, adelantando el viaje que inicialmente estaba programado para el 19 de febrero, cuando tenía previsto participar en una reunión del denominado “Consejo de Paz” sobre la situación en Gaza.

Teherán retomó la semana pasada las conversaciones con Washington en Omán. El lunes, autoridades iraníes advirtieron sobre “influencias destructivas” en la diplomacia antes de la visita del primer ministro israelí a la capital estadounidense. Netanyahu tenía previsto viajar el 19 de febrero para participar en una reunión del llamado “Consejo de Paz” sobre Gaza, pero adelantó su agenda a medida que avanzaron los contactos entre Estados Unidos e Irán.

El martes por la noche, ya en Washington, Netanyahu mantuvo un encuentro con los enviados de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff y Jared Kushner. Según un comunicado publicado en la cuenta oficial del primer ministro en la red X, los representantes “discutieron cuestiones regionales y brindaron una actualización sobre la primera ronda de negociaciones que mantuvieron con Irán el viernes pasado”.

El martes por la noche, ya en Washington, Netanyahu mantuvo un encuentro con los enviados de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff y Jared Kushner

Trump expresó expectativas sobre la posibilidad de un acuerdo nuclear, aunque advirtió que cualquier entendimiento deberá incluir límites claros. En declaraciones a Fox Business, sostuvo que el pacto tendría que implicar “sin armas nucleares, sin misiles”. También indicó que los líderes iraníes “quieren llegar a un acuerdo”, pero remarcó que “tiene que ser un buen acuerdo”, y afirmó que Teherán había sido “muy deshonesto con nosotros a lo largo de los años”.

Qué se sabe hasta el

Por qué la pascalina inspira

Zelensky anunció que el próximo

Escándalo en el Parlamento turco:

Rat Islands, el enclave que
