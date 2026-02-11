La Unión Europea identificó dos centros en Ucrania para entrenar tropas si se concreta un alto el fuego

Soldados ucranianos asisten a la ceremonia final del entrenamiento realizado por el Comando de Entrenamiento de Armas Combinadas en Wedrzyn, Polonia, en una imagen del 5 de abril de 2024 EFE/EPA/LECH MUSZYNSKI POLAND OUT

La Unión Europea ha identificado dos bases militares en Ucrania donde podría entrenar soldados ucranianos si se alcanza un acuerdo para detener los combates, según anunció este miércoles la alta representante para Asuntos Exteriores del bloque, Kaja Kallas. La revelación se produce mientras las capitales occidentales ultiman un complejo sistema de garantías de seguridad para Kiev, diseñado para disuadir futuras agresiones rusas tras una eventual firma de paz.

“Hemos estado discutiendo el entrenamiento de soldados ucranianos también en suelo ucraniano”, declaró Kallas ante los ministros de Defensa de la UE reunidos en Bruselas. “Hemos identificado dos centros de entrenamiento que podrían utilizarse con ese propósito”, agregó la diplomática estonia, sin proporcionar detalles sobre la ubicación de las instalaciones ni precisar la escala del despliegue previsto.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia impulsada por aliados europeos de Ucrania, liderados por Reino Unido y Francia, para proporcionar presencia militar occidental en territorio ucraniano como elemento disuasorio frente a Moscú. Esta presencia se activaría únicamente tras un cese el fuego, no durante las hostilidades. Un funcionario europeo confirmó que las renovaciones de las instalaciones podrían comenzar antes del fin de los combates, lo que sugiere preparativos avanzados para un eventual escenario de posconflicto.

Hasta ahora, la UE ha entrenado a más de 86.000 soldados ucranianos en suelo europeo desde el lanzamiento de la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea (EUMAM) en octubre de 2022. El programa, dotado con 610 millones de euros, se ha desarrollado principalmente en Polonia y Alemania, con participación de 24 Estados miembros. Los cursos abarcan desde entrenamiento básico hasta manejo de sistemas de armas occidentales avanzados, incluyendo tanques Leopard, obuses autopropulsados y defensas antiaéreas.

FOTO DE ARCHIVO. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, se dirige al pleno del Parlamento Europeo sobre la integridad territorial y la soberanía de Groenlandia y el Reino de Dinamarca, en Estrasburgo, Francia. 20 de enero de 2026 REUTERS/Yves Herman

El eventual traslado de entrenamiento militar a territorio ucraniano representaría un cambio significativo en la postura occidental. Países como Francia y Reino Unido han expresado públicamente su disposición a desplegar tropas en Ucrania como parte de garantías de seguridad en caso de acuerdo de paz. Esta iniciativa, conocida como Coalición de los Dispuestos, agrupa a 34 naciones que se han comprometido a proporcionar diversas formas de apoyo militar, desde presencia terrestre hasta respaldo aéreo y naval. Estados Unidos, por su parte, ha señalado que lideraría mecanismos de verificación del alto el fuego pero no enviaría tropas terrestres.

Rusia ha rechazado categóricamente cualquier presencia de fuerzas de países de la OTAN en suelo ucraniano. El presidente Vladimir Putin advirtió en septiembre pasado que cualquier contingente militar extranjero en Ucrania sería considerado “objetivo legítimo” para las fuerzas rusas. El ministro de Exteriores Serguéi Lavrov reiteró en diciembre que Moscú no aceptaría bajo ninguna circunstancia tropas occidentales en Ucrania, ni siquiera fuera del marco de la OTAN.

La cuestión de las garantías de seguridad se ha convertido en elemento central de las negociaciones de paz que Estados Unidos intenta mediar entre Kiev y Moscú. Ucrania exige compromisos sólidos que impidan una nueva agresión rusa, ante el histórico incumplimiento por parte de Moscú de acuerdos previos. El memorándum de Budapest de 1994, que garantizaba la integridad territorial ucraniana a cambio de su desarme nuclear, fue violado por Rusia con la anexión de Crimea en 2014 y la invasión a gran escala en 2022.

La guerra continúa sin perspectivas claras de resolución inmediata. Mientras las capitales occidentales planifican escenarios de posguerra, las fuerzas rusas mantienen una ofensiva gradual en el este de Ucrania, donde han logrado avances territoriales limitados pero sostenidos durante los últimos meses.