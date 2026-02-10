El casco ucraniano que el Comité Olímpico Internacional prohibó en los Juegos de Invierno

Vladyslav Heraskevych, de Ucrania, durante un entrenamiento. REUTERS/Athit Perawongmetha

El atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych podrá usar un brazalete negro en las competencias de los Juegos de Milán-Cortina, informó el martes el Comité Olímpico Internacional, pero no su casco pintado para conmemorar las vidas de los atletas de su país que murieron en la guerra con Rusia.

El COI calificó la medida como un compromiso.

“Creo que lo que hemos intentado hacer es atender sus deseos con compasión y comprensión”, declaró el martes el portavoz del COI, Mark Adams. “Se ha expresado en redes sociales y durante los entrenamientos y, como saben, no le impediremos que se exprese en las ruedas de prensa, ya que deja la competición en la zona mixta y en otros lugares. Creemos que esta es una buena solución en esta situación”.

El ucraniano Vladyslav Heraskevych, de skeleton masculino, con un casco honrado a atletas ucranianos caídos en la guerra durante los Juegos Olímpicos de Invierno (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Poco después, Heraskevych usó el casco homenaje en su primera de dos carreras de entrenamiento el martes, lo que sugiere que Ucrania ha presentado una apelación. No parecía llevar brazalete negro.

En una carta al Comité Olímpico Ucraniano, el COI declaró que Heraskevych no podría “competir” con el casco personalizado. No se especificó qué está permitido para las carreras de entrenamiento.

Heraskevych dijo que el COI le dijo el lunes por la noche que no podía usar el casco que muestra los rostros de varios atletas ucranianos que han muerto desde 2022 porque los funcionarios olímpicos decidieron que violaba la regla que prohíbe las declaraciones políticas.

El detalle del casco de Heraskevych (REUTERS/Cristiano Corvino)

El COI considera la autorización del brazalete negro como un compromiso tras la petición del atleta ucraniano en los Juegos Olímpicos de Invierno. REUTERS/Annegret Hilse

La regla 50 de la Carta Olímpica establece en parte que “no se permite ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en ninguna de las instalaciones, sedes u otras áreas olímpicas”.

Heraskevych, que quedó cuarto en el campeonato mundial del año pasado y generalmente se lo considera un candidato a medalla en estos Juegos, tiene más carreras de entrenamiento programadas para el miércoles y se espera que compita en la carrera olímpica de skeleton masculino el jueves.

El COI señaló que ha prohibido los brazaletes en el pasado, pero está dispuesto a hacer una excepción en el caso de Heraskevych. Esta medida del COI no significa que todos los atletas puedan usar brazaletes, y si Heraskevych decide hacerlo, no podrán incluir texto alguno, explicó Adams.

El atleta esqueleto ucraniano Vladyslav Heraskevych sostiene su casco con imágenes de compatriotas muertos durante la guerra en Ucrania, en los Milano Cortina Gamesin en Cortina D'Ampezzo, Italia, 9 de febrero de 2026. REUTERS/Cristiano Corvino

“No queremos que todos lleven un brazalete negro en cada competición”, dijo Adams. “Pero si hay un buen motivo, se considerará debidamente”.

Heraskevych dijo que todavía está presionando para obtener un resultado justo y agregó que ha visto banderas rusas (que se supone que debían estar prohibidas en estos juegos) en las gradas de algunos eventos y se pregunta por qué el COI las permite.

“No infringimos ninguna regla y debería permitírmelo competir con este casco”, declaró Heraskevych a The Associated Press el lunes, antes de que los oficiales ucranianos de deslizamiento se reunieran con un representante del COI y supieran que no se permitiría. “No entiendo cómo este casco pudo haber perjudicado a alguien. Es un homenaje a los atletas, algunos de los cuales fueron medallistas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Eso significa que son parte de la familia olímpica. Formaban parte de esta familia olímpica, así que no entiendo que encontraran una excusa para no hacerlo”.

Vladyslav Heraskevych cuestiona la permisividad del COI ante la presencia de banderas rusas en las gradas de algunos eventos olímpicos en Milán Cortina. REUTERS/Athit Perawongmetha

El patinador artístico Dmytro Sharpar, antiguo compañero de Heraskevych en los Juegos Olímpicos de la Juventud, aparece en el casco, al igual que el boxeador Pavlo Ishchenko, el jugador de hockey Oleksiy Loginov y otros. Algunos, según Heraskevych, murieron en el frente; al menos uno murió mientras intentaba distribuir ayuda a sus compatriotas ucranianos.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, intervino en la búsqueda de Heraskevych con una publicación en su página de Instagram en la que decía que quería agradecer al control deslizante por “recordarle al mundo el precio de nuestra lucha”.

Heraskevych, abanderado de Ucrania en la ceremonia inaugural de la semana pasada, exhibió un cartel tras su cuarta y última participación en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 que decía “No a la guerra en Ucrania”. Días después de la finalización de los Juegos, Rusia invadió su país y la guerra ha continuado desde entonces.

(con información de AP)