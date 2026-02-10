Mundo

El casco ucraniano que el Comité Olímpico Internacional prohibó en los Juegos de Invierno

Vladyslav Heraskevych, corredor de skeleton, quería homenajear a otros atletas caídos durante la invasión rusa. Sólo podrá usar un brazalete negro

Guardar
Vladyslav Heraskevych, de Ucrania, durante
Vladyslav Heraskevych, de Ucrania, durante un entrenamiento. REUTERS/Athit Perawongmetha

El atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych podrá usar un brazalete negro en las competencias de los Juegos de Milán-Cortina, informó el martes el Comité Olímpico Internacional, pero no su casco pintado para conmemorar las vidas de los atletas de su país que murieron en la guerra con Rusia.

El COI calificó la medida como un compromiso.

“Creo que lo que hemos intentado hacer es atender sus deseos con compasión y comprensión”, declaró el martes el portavoz del COI, Mark Adams. “Se ha expresado en redes sociales y durante los entrenamientos y, como saben, no le impediremos que se exprese en las ruedas de prensa, ya que deja la competición en la zona mixta y en otros lugares. Creemos que esta es una buena solución en esta situación”.

El ucraniano Vladyslav Heraskevych, de
El ucraniano Vladyslav Heraskevych, de skeleton masculino, con un casco honrado a atletas ucranianos caídos en la guerra durante los Juegos Olímpicos de Invierno (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Poco después, Heraskevych usó el casco homenaje en su primera de dos carreras de entrenamiento el martes, lo que sugiere que Ucrania ha presentado una apelación. No parecía llevar brazalete negro.

En una carta al Comité Olímpico Ucraniano, el COI declaró que Heraskevych no podría “competir” con el casco personalizado. No se especificó qué está permitido para las carreras de entrenamiento.

Heraskevych dijo que el COI le dijo el lunes por la noche que no podía usar el casco que muestra los rostros de varios atletas ucranianos que han muerto desde 2022 porque los funcionarios olímpicos decidieron que violaba la regla que prohíbe las declaraciones políticas.

El detalle del casco de
El detalle del casco de Heraskevych (REUTERS/Cristiano Corvino)
El COI considera la autorización
El COI considera la autorización del brazalete negro como un compromiso tras la petición del atleta ucraniano en los Juegos Olímpicos de Invierno. REUTERS/Annegret Hilse

La regla 50 de la Carta Olímpica establece en parte que “no se permite ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en ninguna de las instalaciones, sedes u otras áreas olímpicas”.

Heraskevych, que quedó cuarto en el campeonato mundial del año pasado y generalmente se lo considera un candidato a medalla en estos Juegos, tiene más carreras de entrenamiento programadas para el miércoles y se espera que compita en la carrera olímpica de skeleton masculino el jueves.

El COI señaló que ha prohibido los brazaletes en el pasado, pero está dispuesto a hacer una excepción en el caso de Heraskevych. Esta medida del COI no significa que todos los atletas puedan usar brazaletes, y si Heraskevych decide hacerlo, no podrán incluir texto alguno, explicó Adams.

El atleta esqueleto ucraniano Vladyslav
El atleta esqueleto ucraniano Vladyslav Heraskevych sostiene su casco con imágenes de compatriotas muertos durante la guerra en Ucrania, en los Milano Cortina Gamesin en Cortina D'Ampezzo, Italia, 9 de febrero de 2026. REUTERS/Cristiano Corvino

“No queremos que todos lleven un brazalete negro en cada competición”, dijo Adams. “Pero si hay un buen motivo, se considerará debidamente”.

Heraskevych dijo que todavía está presionando para obtener un resultado justo y agregó que ha visto banderas rusas (que se supone que debían estar prohibidas en estos juegos) en las gradas de algunos eventos y se pregunta por qué el COI las permite.

“No infringimos ninguna regla y debería permitírmelo competir con este casco”, declaró Heraskevych a The Associated Press el lunes, antes de que los oficiales ucranianos de deslizamiento se reunieran con un representante del COI y supieran que no se permitiría. “No entiendo cómo este casco pudo haber perjudicado a alguien. Es un homenaje a los atletas, algunos de los cuales fueron medallistas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Eso significa que son parte de la familia olímpica. Formaban parte de esta familia olímpica, así que no entiendo que encontraran una excusa para no hacerlo”.

Vladyslav Heraskevych cuestiona la permisividad
Vladyslav Heraskevych cuestiona la permisividad del COI ante la presencia de banderas rusas en las gradas de algunos eventos olímpicos en Milán Cortina. REUTERS/Athit Perawongmetha

El patinador artístico Dmytro Sharpar, antiguo compañero de Heraskevych en los Juegos Olímpicos de la Juventud, aparece en el casco, al igual que el boxeador Pavlo Ishchenko, el jugador de hockey Oleksiy Loginov y otros. Algunos, según Heraskevych, murieron en el frente; al menos uno murió mientras intentaba distribuir ayuda a sus compatriotas ucranianos.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, intervino en la búsqueda de Heraskevych con una publicación en su página de Instagram en la que decía que quería agradecer al control deslizante por “recordarle al mundo el precio de nuestra lucha”.

Heraskevych, abanderado de Ucrania en la ceremonia inaugural de la semana pasada, exhibió un cartel tras su cuarta y última participación en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 que decía “No a la guerra en Ucrania”. Días después de la finalización de los Juegos, Rusia invadió su país y la guerra ha continuado desde entonces.

(con información de AP)

Temas Relacionados

Comité Olímpico InternacionalJuegos OlímpicosUcraniahomenajeVladyslav Heraskevych

Últimas Noticias

Israel anunció la destrucción de un almacén de armas de un grupo islamista libanés en el sur de Siria

El ataque a la milicia Yama Islamiya se produjo un día después de capturar a un alto cargo de la formación, vinculada a Hermanos Musulmanes

Israel anunció la destrucción de

Crece la censura de Putin en Rusia: aumenta el control sobre los celulares y habrá más restricciones a redes sociales

El parlamento controlado por el Kremlin aprobó un conjunto de normas que incluyen la obligación de reportar cualquier contacto con el extranjero. Se limitan los accesos a canales informativos en la plataforma de mensajería Telegram

Crece la censura de Putin

Un alto funcionario iraní se encuentra en Omán, sede de conversaciones nucleares con EEUU

Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, probablemente transmitió la respuesta de Irán a los estadounidenses

Un alto funcionario iraní se

China prevé un récord de 9.500 millones de viajes por el comienzo del Año Nuevo Lunar

Las autoridades estiman que el fenómeno conocido como “chunyun” marcará un hito: millones retornan a sus ciudades natales para reunirse con sus familias

China prevé un récord de

Indonesia acelera la formación de tropas para su despliegue en Gaza como fuerza de paz

El contingente indonesio podría convertirse en el primero en llegar al enclave palestino en las próximas semanas como parte de la Fuerza de Estabilización Internacional autorizada por la ONU

Indonesia acelera la formación de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Yong Wu Nagahira, chef chino-japonés:

Yong Wu Nagahira, chef chino-japonés: “Para hacer un arroz tres delicias, deja el grano en remojo y con agua fría unos 30 minutos”

Star Wars Convention CDMX 2026: qué habrá, cuándo y dónde asistir gratis

Reunión clave en Casa Rosada: la mesa política se encontró para definir los puntos más controvertidos de la reforma laboral

Causa Cuadernos: las defensas retoman sus planteos en el juicio contra Cristina Kirchner y otros 85 acusados

Estados Unidos vuelve a cuestionar que España cumpla con la OTAN sin elevar el gasto en defensa: “Enséñenos a todos cómo hacerlo”

INFOBAE AMÉRICA
Un tribunal de EEUU permite

Un tribunal de EEUU permite al Gobierno revocar la protecciones a 60.000 migrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua

La Justicia de Perú decreta prisión preventiva de tres años para 'El Monstruo', líder de una banda de sicarios

(AMP) Telefónica vende su filial en Chile a Millicom y NJJ Holding por un importe de hasta 1.156 millones

Google ahora también notificará si encuentra resultados de búsqueda con tu pasaporte o número de la Seguridad Social

Tamara Gorro rompe su silencio ante los rumores de que ha sido ella quién ha filtrado su relación con Cayetano Rivera

ENTRETENIMIENTO

Exponen conversación privada entre Kim

Exponen conversación privada entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton durante el Super Bowl: “No llevo a cualquier chica a conocer a mi mamá”

“Decía que debía comer menos”: Margot Robbie revela el incómodo regalo que recibió de un excompañero de reparto

Las letras explícitas de Bad Bunny generan indignación en el público angloparlante: “Pura degeneración”

Los secretos detrás del campo de caña en el show de Bad Bunny del Super Bowl LX: “Había gente llorando, sufriendo ataques de pánico”

“Un lugar para soñar” reveló el tráiler de su séptima temporada