La Justicia de Hong Kong condenó al magnate de medios Jimmy Lai a 20 años de prisión por delitos contra la seguridad nacional

Grupos de derechos humanos calificaron el castigo como “efectivamente una sentencia de muerte” y lo señalaron como un símbolo del deterioro de la libertad de prensa en la ciudad

La Justicia de Hong Kong condenó al magnate de medios Jimmy Lai a 20 años de prisión por delitos contra la seguridad nacional (REUTERS)

Un tribunal de Hong Kong condenó el lunes al magnate de los medios pro democracia Jimmy Lai a 20 años de prisión por delitos contra la seguridad nacional, en la pena más severa dictada bajo la legislación impuesta por Beijing. Grupos de derechos humanos calificaron el castigo como “efectivamente una sentencia de muerte” y lo señalaron como un símbolo del deterioro de la libertad de prensa en la ciudad.

El fundador de 78 años del desaparecido periódico Apple Daily fue declarado culpable en diciembre de dos cargos de colusión extranjera en virtud de la ley de seguridad nacional, así como de un cargo de publicación sediciosa. La sentencia supera el récord previo de 10 años de prisión impuesto al jurista Benny Tai en 2024.

En un documento resumido, los jueces explicaron que decidieron imponer una pena de 20 años de prisión “después de considerar la conducta criminal seria y grave de Lai”. Dos de esos años se superponen con la condena actual del empresario, lo que implica que cumplirá 18 años adicionales, según escribieron los magistrados.

Lai, encarcelado desde 2020, permaneció impasible en el banquillo de los acusados durante la lectura del fallo, según comprobó un periodista de la AFP presente en la sala. Cuando los agentes lo retiraron del tribunal, saludó solemnemente a las personas en la galería pública, entre ellas su esposa Teresa, el ex obispo de Hong Kong, el cardenal Joseph Zen, y antiguos periodistas de Apple Daily.

Su abogado defensor, Robert Pang, se negó a comentar si presentará una apelación, un recurso que puede interponerse dentro de los próximos 28 días. Consultado sobre si la sentencia coincidía con lo previsto, Pang respondió a la AFP: “En estos tiempos no sé qué esperar”.

Su abogado defensor, Robert Pang, se negó a comentar si presentará una apelación, un recurso que puede interponerse dentro de los próximos 28 días (REUTERS)

Teresa Lai mantuvo un gesto sombrío durante la audiencia y no hizo comentarios al salir del tribunal. La familia expresó su rechazo en un comunicado. “Condenar a mi padre a esta draconiana pena de prisión es devastador para nuestra familia y pone en peligro la vida de mi padre”, afirmó el hijo del magnate, Sébastien. Su hija Claire calificó el castigo como una “sentencia desgarradoramente cruel” debido al deterioro de su salud en prisión y advirtió que, si se cumple, “morirá como un mártir tras las rejas”.

Organizaciones de derechos humanos también criticaron la decisión. Elaine Pearson, directora para Asia de Human Rights Watch, declaró en un comunicado: “La dura sentencia de 20 años contra Jimmy Lai, de 78 años, es en realidad una sentencia de muerte. Una sentencia de esta magnitud es cruel y profundamente injusta”.

Amnistía Internacional describió el caso como “otro hito sombrío en la transformación de Hong Kong de una ciudad gobernada por el estado de derecho a una ciudad gobernada por el miedo”. Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas, sostuvo que “la atroz decisión de hoy es el último clavo en el ataúd de la libertad de prensa en Hong Kong”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, planteó con anterioridad el caso de Lai, ciudadano británico, durante una reunión con el líder del régimen chino Xi Jinping en Beijing el mes pasado. El presidente estadounidense, Donald Trump, también pidió su liberación.

Beijing rechazó las críticas por considerar que difaman el sistema judicial de Hong Kong. Las autoridades locales sostienen que el caso de Lai “no tiene nada que ver con la libertad de expresión y de prensa”.

“Condenar a mi padre a esta draconiana pena de prisión es devastador para nuestra familia y pone en peligro la vida de mi padre”, afirmó el hijo del magnate, Sébastien (REUTERS)

Decenas de ex empleados de Apple Daily y otras personas hicieron cola durante la noche frente al tribunal de West Kowloon para conseguir un lugar en la audiencia. Periodistas se concentraron en los alrededores del edificio. La policía desplegó decenas de agentes, un vehículo blindado y un camión de desactivación de bombas en la zona.

“Creo que esto equivale a condenar a Lai a cadena perpetua”, declaró a la AFP Lam Ying-kit, un ex profesor de historia de unos 50 años que asistió al tribunal.

Los partidarios del empresario, sus hijos, sus abogados y organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación por el deterioro de su salud en prisión. Los fiscales señalaron que Lai solicitó el régimen de aislamiento para evitar el acoso, mientras que las autoridades sostienen que recibe atención “adecuada”.

Lai fue procesado bajo la ley de seguridad nacional impuesta por China en 2020 tras las masivas protestas a favor de la democracia en el centro financiero asiático. Apple Daily cerró en 2021 después de redadas policiales contra la redacción.

(Con información de AFP)

