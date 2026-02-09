Armenia y Estados Unidos firmaron acuerdo histórico de cooperación nuclear

El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, se dan la mano durante una conferencia de prensa conjunta en Ereván, Armenia, el 9 de febrero de 2026. Vahram Baghdasaryan/Photolure vía REUTERS

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, firmaron este lunes en Ereván un acuerdo de cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear, en una jornada calificada como histórica por ambas partes. El pacto busca fortalecer la alianza energética entre Armenia y Estados Unidos, con el objetivo de diversificar los recursos energéticos armenios mediante tecnologías seguras e innovadoras y reducir la dependencia del país respecto a proveedores tradicionales.

Durante una conferencia de prensa conjunta, Pashinián agradeció el constante apoyo estadounidense en materia de seguridad nuclear y expresó la disposición de su gobierno a profundizar la cooperación en áreas estratégicas. El jefe de gobierno subrayó que todas las acciones bilaterales apuntan a promover la paz y la estabilidad en el Cáucaso Sur, un mensaje reiterado en el contexto de la reciente reconfiguración geopolítica regional.

La visita de Vance, el funcionario estadounidense de mayor rango en arribar a Armenia, refleja el interés de Washington en consolidar su presencia diplomática y económica en la región, especialmente tras la pérdida de influencia de Rusia a raíz de la guerra en Ucrania. Además de la agenda energética, Vance anunció la venta de tecnología de drones a Armenia por 11 millones de dólares (USD 11 millones) y confirmó la disposición estadounidense para exportar chips avanzados, así como invertir en la modernización de infraestructuras clave.

Como parte central de su visita, Vance supervisa la implementación del acuerdo de paz preliminar firmado en agosto de 2025 en Washington entre Armenia y Azerbaiyán, auspiciado por el presidente Donald Trump. El texto, firmado en la Casa Blanca por Pashinián y el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev, estableció compromisos para renunciar a reclamaciones territoriales y abstenerse del uso de la fuerza, aunque el tratado definitivo aún espera la ratificación parlamentaria en ambos países.

El acuerdo incluye la creación de la denominada Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP), un corredor estratégico de tránsito vial y ferroviario que conectará Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, atravesando un tramo de 32 kilómetros de territorio armenio. Estados Unidos obtuvo derechos exclusivos para el desarrollo del corredor, que se presenta como una medida de fomento de confianza tras décadas de conflicto.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, sostienen copias firmadas de la "Declaración conjunta sobre la finalización de las negociaciones para un acuerdo de cooperación nuclear pacífica entre los Estados Unidos de América y la República de Armenia", en la residencia presidencial en Ereván, Armenia, el 9 de febrero de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque/Pool

El Departamento de Estado estadounidense sostiene que la TRIPP fortalecerá la conectividad regional y abrirá nuevas cadenas de suministro que eviten la dependencia de rutas a través de Rusia e Irán. El marco de implementación del proyecto, anunciado en enero por el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, subraya el respeto a la soberanía y la integridad territorial, así como la promesa de beneficios económicos para ambas partes.

La llegada de Vance fue recibida con honores oficiales en el aeropuerto de Zvartnots y la presencia de manifestantes, incluidos refugiados de Karabaj, quienes solicitaron la liberación de detenidos armenios en cárceles azerbaiyanas. La tensión humanitaria persiste después de que una ofensiva azerbaiyana en septiembre de 2023 pusiera fin a más de tres décadas de control armenio sobre Nagorno Karabaj, provocando el éxodo de la mayoría de sus 120.000 residentes hacia Armenia.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, ofrece una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan (no aparece en la foto), en Ereván, Armenia, el 9 de febrero de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque/Pool

La visita se produce en un momento en que Armenia ha congelado su participación en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), liderada por Moscú, y ha intensificado su acercamiento a Estados Unidos y la Unión Europea. Vance, quien viaja acompañado por su familia, tiene previsto continuar su gira en Bakú el martes, mientras que el primer ministro Pashinián confirmó su asistencia a la primera reunión de la Junta de Paz de Trump, programada para el 19 de febrero en Washington.

(Con información de AFP, EFE y AP)