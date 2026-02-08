Mundo

Tragedia en India: al menos un muerto y 13 heridos tras colapsar una atracción en un parque de diversiones

Las autoridades investigan una posible negligencia de los organizadores y fallas en los protocolos de revisión de seguridad

Derrumbe de una atracción en un parque de atracciones en India

Una atracción mecánica en la feria de Surajkund en Faridabad, localidad próxima a Nueva Delhi (India), colapsó, dejando un muerto—un inspector de la policía local—y trece heridos mientras la estructura operaba con cerca de veinte personas a bordo durante una jornada de alta afluencia.

La feria de Surajkund, reputada como una de las exhibiciones culturales y artesanales más grandes de la India, recibe cada año a miles de turistas nacionales e internacionales.

Este accidente ha puesto en jaque los protocolos de seguridad y el mantenimiento en los parques de diversiones itinerantes de la región de Haryana. De acuerdo con las primeras hipótesis recabadas por las autoridades, una inspección técnica insuficiente y posiblemente permisos de funcionamiento desactualizados serían las causas probables del siniestro.

Debate por la seguridad y reacción del gobierno

El incidente se produjo cuando la atracción tipo “martillo”, identificada como “Tsunami”, comenzó a desarrollar fallas estructurales: testigos relataron a Bhaskar English que el aparato se atascó en lo alto antes de tambalearse de forma inestable y precipitarse al suelo.

El inspector de policía fallecido, con 36 años de servicio y próximo a jubilarse, acudió a coordinar la evacuación, momento en el cual fue impactado fatalmente por una pieza desprendida.

Las críticas públicas apuntaron contra los responsables de la feria. Se cuestionó especialmente la falta de controles técnicos estrictos: las investigaciones buscan determinar si el juego había superado las pruebas de carga reglamentarias. El jefe policial Ayush Sinha aseguró que: “El inspector falleció mientras rescataba a personas. Los heridos están siendo atendidos en el hospital. Se están investigando los incidentes y se tomarán medidas estrictas contra los responsables”.

Al conocerse la magnitud de la tragedia, el Ministro Principal de Haryana, Nayab Singh Saini, transmitió condolencias a la familia del agente y subrayó que el gobierno estatal garantizará asistencia plena a los afectados.

El fallecido es un policía
El fallecido es un policía indio (REUTERS/Stringer)

“El accidente en el Surajkund Mela es extremadamente trágico. Mis más sinceras condolencias están con la familia del policía mártir Jagdish Prasad Ji, que sacrificó su vida mientras cumplía con su deber en la feria. Según las disposiciones gubernamentales, se proporcionará ayuda financiera a su familia y a un miembro de la familia también se le asignará un trabajo público”, comentó en su cuenta oficial de X.

“Todos los heridos en este accidente reciben un tratamiento gratuito y mejor, y también se les proporcionará una ayuda financiera”, aseguró.

La policía acordonó el área y suspendió todas las actividades relacionadas con atracciones mecánicas, mientras las pesquisas continúan para determinar el grado de responsabilidad de los operadores. El parque fue evacuado de inmediato en medio de escenas de pánico.

Detalles adicionales y otras incidencias

El accidente dejó —además del fallecido— trece heridos (varios de ellos trasladados de urgencia a hospitales cercanos), según reportes de los servicios de emergencia que acudieron al lugar.

Un testigo declaró a Bhaskar English: “El columpio se atascó arriba y la gente empezó a gritar. Subí para ayudar y logré bajar a siete u ocho personas antes de que la estructura se desplomara sobre los que quedaban y sobre el inspector”. La policía local abrió una investigación por negligencia técnica contra los organizadores; mientras, el gobierno regional prometió asistencia económica a las familias de las víctimas.

De acuerdo con los informes policiales, una hora antes del derrumbe principal una de las puertas principales del recinto colapsó e hirió a dos asistentes.

Temas Relacionados

