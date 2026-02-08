Mundo

Detuvieron a dos ciudadanos rusos sospechosos del ataque contra un funcionario de inteligencia militar de Putin

El Servicio Federal de Seguridad ruso dijo que una tercera persona involucrada en el hecho logró huir del país. La investigación policial continúa con los interrogatorios a los detenidos

Guardar
Detuvieron a dos ciudadanos rusos
Detuvieron a dos ciudadanos rusos sospechosos del ataque contra un funcionario de inteligencia militar de Putin (REUTERS/ARCHIVO)

Las autoridades rusas informaron la detención de dos ciudadanos rusos acusados de participar en el intento de asesinato de Vladímir Alexéyev, subjefe de la inteligencia militar de Rusia. El hecho ocurrió el viernes en el domicilio del general en Moscú, donde recibió varios disparos en el abdomen, brazo y pierna. El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) identificó a los sospechosos como Víktor Vasin, arrestado en Moscú, y Liubomir Korba, capturado en Dubái y extraditado con la colaboración de las autoridades de los Emiratos árabes Unidos. El FSB explicó que Zinaida Serebrítskaya, también de nacionalidad rusa y supuestamente implicada, consiguió huir hacia Ucrania.

Según el comunicado oficial, Korba, de origen ucraniano, habría confesado su implicación en el atentado tras ser entregado a las autoridades rusas. De acuerdo con Svetlana Petrenko, portavoz del Comité de Instrucción ruso, se determinó que Korba arribó a Moscú a finales de diciembre siguiendo instrucciones de los servicios especiales ucranianos para ejecutar un atentado terrorista contra Alexéyev. Las autoridades rusas reiteraron la acusación formal de que Ucrania estaría detrás del crimen, mientras que el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó que el objetivo de la acción era torpedear las negociaciones de paz en las que el jefe de Alexéyev, ígor Kostiukov, encabeza la delegación rusa.

Rusia acusó formalmente a Ucrania
Rusia acusó formalmente a Ucrania de estar detrás del ataque contra Alexéyev, señalando un intento de obstaculizar negociaciones de paz lideradas por Ígor Kostiukov (EFE/ARCHIVO)

El ataque se produjo días después de que Kostiukov, director del Directorio Principal del Alto Estado Mayor (GRU), participara en Abu Dabi en reuniones con representantes ucranianos y estadounidenses para explorar una posible solución negociada al conflicto en Ucrania. La prensa rusa reseñó que el agresor, disfrazado de mensajero, empleó una pistola Makárov con silenciador, hallada posteriormente enterrada en la nieve cerca de la residencia de Alexéyev. Imágenes de cámaras de seguridad muestran la huida del atacante tras el tiroteo, material que fue difundido por las fuerzas de seguridad junto con el video de la detención de Korba tras su llegada a Moscú.

Luego de ser intervenido quirúrgicamente, Alexéyev fue sometido a un coma inducido y recuperó la consciencia el sábado. Según fuentes cercanas citadas por la agencia TASS, su vida no corre peligro en estos momentos. El ataque ha sido interpretado por las autoridades rusas como parte de una escalada en la serie de atentados dirigidos contra altos mandos militares. En diciembre, el jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, falleció en Moscú como resultado de la explosión de un coche bomba.

El ataque con pistola Makárov
El ataque con pistola Makárov equipada con silenciador se produjo días después de reuniones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para abordar el conflicto ucraniano (REUTERS/ARCHIVO)

El perfil de Alexéyev lo sitúa como una figura central en el aparato de seguridad ruso. Es responsable de la coordinación de grupos mercenarios que operan internacionalmente y fue uno de los negociadores clave con el líder del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, durante el motín de junio de 2023 en la ciudad de Rostov. Ese episodio incluyó la toma temporal de guarniciones militares por parte del grupo Wagner, en una ciudad que cuenta con un millón de habitantes. Además, el portal independiente The Insider atribuye a Alexéyev un papel importante en la planeación de la fallida invasión rusa de Ucrania en 2022.

La investigación policial continúa con los interrogatorios a los detenidos. Las autoridades rusas han mostrado imágenes y evidencia del seguimiento al principal sospechoso, incluidas grabaciones de cámaras en portales de edificios y autobuses. El incidente ocurre en un contexto de alta tensión política y militar, marcado por la guerra en Ucrania y la persistencia de atentados contra altos funcionarios de seguridad rusos.

Temas Relacionados

Vladímir AlexéyevMoscúServicio Federal de SeguridadGRU RusiaAtentado Contra MilitaresGuerra en UcraniaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Meloni dijo que los responsables de las violentas protestas contra los JJOO de Invierno actuaron “como enemigos de Italia”

La primera ministra condenó los disturbios durante las protestas del sábado en Milán. “Miles de italianos trabajan para que todo funcione en las Olimpíadas”, señaló

Meloni dijo que los responsables

Un informe de la inteligencia de Ucrania reveló que las inversiones de China en Rusia se estancaron desde 2022

El documento detalla que el sector de materias primas sufrió un retroceso dada la desconfianza del gigante asiático. A su vez, empresas chinas no logaron expandirse hacia nuevas instalaciones industriales o productivas

Un informe de la inteligencia

El régimen iraní detuvo a un nuevo activista por un manifiesto crítico contra la represión de las protestas

Ghorban Behzadian-Nejad fue arrestado en su domicilio de Teherán tras suscribir un documento que solicita un referéndum y reformas profundas en el sistema político de Irán

El régimen iraní detuvo a

Portugal elige presidente este domingo entre un ultraderechista y un socialista

Unos once millones de ciudadanos están llamados a elegir entre André Ventura y António José Seguro, en una jornada marcada por la emergencia climática y el cierre de urnas en zonas afectadas

Portugal elige presidente este domingo

Elecciones anticipadas en Japón: el partido gobernante busca mayoría en el Parlamento

El liderazgo del Partido Liberal Democrático enfrenta el desafío de renovar su imagen y asegurar el respaldo legislativo necesario para avanzar en una agenda que contempla modificaciones en materia de defensa y migración

Elecciones anticipadas en Japón: el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Murió un reconocido árbitro de

Murió un reconocido árbitro de Santiago del Estero tras un choque con un motociclista alcoholizado

Una persona ciega recupera parcialmente la vista gracias a una terapia de la Universidad de Elche: un caso único en el mundo

Grave accidente en la General Paz: ocho heridos, personas atrapadas e intervención del SAME aéreo en Villa Lugano

El Supremo avala la actuación de un abuelo que se hizo pasar por su nieta de ocho años en WhatsApp para cazar a un hombre que le pidió “fotos sexis”

Última hora de la borrasca Marta, en directo: más de 11.000 andaluces siguen desalojados y 13 comunidades están en aviso por lluvia, nieve y viento

INFOBAE AMÉRICA
La EMA recomienda la aprobación

La EMA recomienda la aprobación del régimen perioperatorio de 'Imfinzi' para cáncer gástrico y gastroesofágico

La 'comisión Koldo' del Senado interroga mañana a la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo

Nueva York paralizará una obra en la que participa ACS al negarse Trump a aportar más fondos

Maíllo (IU) reclama a la UE una "posición firme" ante la "nueva estrategia de asfixia económica" de Trump sobre Cuba

Experto UNIR, sobre redes sociales y menores: "Prohibición sin educación no sirve de nada"

ENTRETENIMIENTO

5 películas donde la música

5 películas donde la música se convirtió en la protagonista absoluta

Janet Jackson y Justin Timberlake: el medio tiempo del Super Bowl que cambió para siempre la TV

Shakira inauguró su residencia en El Salvador con un espectáculo de alto impacto y la “caminata de las lobas”

Nick Nolte cumple 85 años: “No entiendo la jubilación, no sé qué haría conmigo mismo”

Brooklyn Beckham borra los tatuajes dedicados a sus hermanos en medio de la disputa familiar