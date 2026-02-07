Otra muerte misteriosa en Rusia: un ex viceministro de Justicia fue hallado sin vida en su apartamento de Moscú

Sergei Tropin, ex viceministro de Justicia de Rusia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergei Tropin, quien ocupó el cargo de viceministro de Justicia de Rusia entre 1996 y 1997, fue hallado muerto en el baño de su apartamento en el centro de Moscú. Así lo informaron las agencias estatales rusas TASS y RIA, que citaron a las autoridades.

El cuerpo fue encontrado en un apartamento de la calle Krasnogvardeiskaya n.º 3, de acuerdo con información de REN TV reproducida por The Moscow Times y News.ro. Los servicios de emergencia confirmaron que la causa preliminar del fallecimiento fue ahogamiento. “No se observan signos de muerte violenta. Se están determinando las causas de la muerte”, declaró un funcionario de los servicios de emergencia, según TASS.

De acuerdo con REN TV, recogido también por News.ro, el cadáver fue hallado en el baño y las primeras investigaciones no encontraron indicios de criminalidad. Ninguna fuente oficial facilitó información sobre la edad de Tropin ni sobre problemas de salud previos.

Durante la presidencia de Boris Yeltsin, Tropin desempeñó el cargo de viceministro de Justicia entre 1996 y 1997.

La ola de misteriosas muertes provoca inquietud e incertidumbre en el seno de la élite rusa (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Este caso se suma a una sucesión de muertes recientes de altos funcionarios y empresarios rusos en circunstancias poco claras, contexto que ha generado inquietud sobre posibles conflictos y tensiones dentro de la élite gobernante rusa. El mes pasado, el cuerpo de Alexei Sklyar, ex viceministro de Trabajo, fue hallado en un barrio exclusivo de Moscú; según TASS, se trató de un suicidio, respaldado por un mensaje en Telegram en el que culpaba a su esposa.

En el mismo periodo, un oligarca y un diplomático ruso murieron en Chipre, mientras que, a finales de septiembre de 2025, Aleksandr Fedotov, ex presidente del Comité para el Desarrollo de Infraestructura de Transporte de San Petersburgo, cayó desde la ventana de un hotel en el aeropuerto Sheremétievo. El día anterior, el ex vicepresidente del Servicio Federal de Registro, Catastro y Cartografía (Rosreestr), Boris Avakian, fue encontrado con una herida de arma blanca en el consulado armenio de San Petersburgo.

En julio de 2025, Roman Starovoit, ministro de Transporte, se quitó la vida tras ser destituido, y su adjunto Andrei Korneichuk murió de un paro cardíaco poco después. Durante el primer semestre de 2025, fuentes locales informan de muertes mensuales de altos funcionarios, incluidos Konstantin Kliuev, subdirector de la administración de Vladivostok, hallado muerto en Tailandia; Evgeny Golovati, subdirector del departamento “P” del Ministerio del Interior, quien murió por arma de fuego; Vladimir Ananiev, subdirector de la administración de la región de Arkhangelsk, fallecido en un partido de hockey; e Igor Rozhnev, subdirector del Servicio Penitenciario Federal (FSIN) en Krasnoyarsk, quien, según la prensa, se suicidó.

Esta ola de muertes dudosas ha alimentado especulaciones sobre luchas internas de poder, investigaciones por corrupción y un clima de sospecha entre los círculos de la élite rusa. Mientras tanto, las autoridades suelen descartar la sospecha de muerte violenta incluso en estos casos, aunque la frecuencia y el perfil de los fallecidos refuerzan las dudas sobre la estabilidad interna en el poder.

Pese a la ausencia de pruebas de un acto criminal en la muerte de Tropin, el hecho resalta la creciente incertidumbre que rodea al liderazgo de Rusia y la preocupación global por la seguridad interna en el país.