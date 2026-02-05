Las autoridades nigerianas reportaron más de 160 fallecidos tras un asalto perpetrado en el estado de Kwara

Amnistía Internacional afirmó que los hombres armados mataron a más de 170 personas, arrasaron casas y saquearon tiendas. REUTERS/Nuhu Gwamna/File Photo

Hombres armados mataron a decenas de personas durante un ataque a dos aldeas en el oeste de Nigeria, en uno de los ataques más letales en el país de África occidental en los últimos meses.

El ataque del martes por la noche tuvo como objetivo las aldeas vecinas de Woro y Nuku, en el estado de Kwara. Un legislador que representa a la zona declaró que al menos 162 personas murieron, mientras que Amnistía Internacional afirmó que los hombres armados mataron a más de 170 personas, arrasaron casas y saquearon tiendas. El grupo de derechos humanos deploró “una flagrante falla de seguridad”.

En los últimos meses se ha producido en Nigeria un aumento de ataques mortales y secuestros por parte de militantes islámicos y bandas armadas, mientras el sobrecargado ejército del país ha luchado por contener una serie de desafíos de seguridad.

Nigeria enfrenta crisis de seguridad superpuestas

Nigeria se encuentra sumida en una compleja crisis de seguridad, que incluye una insurgencia de militantes islámicos y un aumento de los secuestros para pedir rescate por parte de bandas criminales.

Durante años, los llamados “bandidos” han estado activos principalmente en el noroeste de Nigeria, pero recientemente se han trasladado a otras partes del país, incluido el estado de Kwara.

Esta foto, proporcionada por Kaiama TV, muestra a personas reunidas alrededor de las víctimas asesinadas por extremistas armados en la comunidad Woro, en el oeste de Nigeria, el miércoles 4 de febrero de 2026. (Kaiama TV vía AP)

Los militantes islámicos también han estado cada vez más activos en Kwara a medida que una insurgencia que dura décadas y que hasta hace poco afectaba principalmente al noreste de Nigeria se ha extendido a las regiones occidental y central.

Los más notorios son los yihadistas locales Boko Haram, que se alzaron en armas en 2009 para combatir la educación occidental e imponer su versión radical de la ley islámica. Boko Haram mató al menos a 36 personas en el noreste de Nigeria la semana pasada durante distintos ataques.

Otros grupos armados extremistas en Nigeria incluyen al menos dos afiliados al Estado Islámico: una rama de Boko Haram conocida como la Provincia de África Occidental del Estado Islámico, y la Provincia del Sahel del Estado Islámico, conocida localmente como Lakurawa, que es principalmente prominente en el noroeste.

Grupos extremistas sospechosos de estar detrás de los ataques

Ningún grupo ha reivindicado la responsabilidad de los atentados del martes.

Mohammed Omar Bio, representante de la zona en el parlamento, dijo que los ataques fueron llevados a cabo por el grupo Lakurawa, afiliado al Estado Islámico.

Ningún grupo ha reivindicado la responsabilidad de los atentados del martes. (Sitio web miliciano vía AP, Archivo)

James Barnett, investigador del Hudson Institute, con sede en Washington, dijo que el ataque probablemente fue perpetrado por Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad, una facción de Boko Haram que ha sido responsable de otras masacres recientes en la zona.

El gobernador del estado de Kwara, AbdulRahman AbdulRazaq, dijo que el ataque del martes probablemente se llevó a cabo en respuesta a recientes operaciones antiterroristas en la región.

AbdulRazaq dijo que el ataque fue un intento de distraer a las fuerzas de seguridad “que han perseguido con éxito a varias bandas terroristas y secuestradoras en muchas partes del estado”.

Los ataques ocurren mientras Estados Unidos intensifica su respuesta a la crisis de seguridad

Los ataques se produjeron días después de que Estados Unidos tomara medidas militares contra grupos armados en Nigeria.

El martes, el jefe del Comando de África de EE. UU. anunció que Estados Unidos había enviado un pequeño equipo de oficiales militares a Nigeria. El general Dagvin R. M. Anderson indicó que el despliegue se realizó a petición de Nigeria y se centró en brindar apoyo de inteligencia.

Estados Unidos aseguró que ayudará a Nigeria en materia de Seguridad. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Nigeria ha estado en la mira diplomática de Estados Unidos en los últimos meses tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar al país, alegando que no está haciendo lo suficiente para proteger a sus ciudadanos cristianos.

Aunque entre los blancos hay cristianos, los analistas dicen que la mayoría de las víctimas de los grupos armados son musulmanes en el norte de Nigeria, de mayoría musulmana, donde se producen la mayoría de los ataques.

Pero desde entonces, las tensiones diplomáticas se han transformado en cooperación entre ambos países. En diciembre, las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques aéreos contra militantes afiliados al EI en Nigeria.

El mes pasado, el gobierno de Nigeria declaró que Estados Unidos se había comprometido a entregar el equipo militar excepcional adquirido por el país en los últimos cinco años, incluyendo drones y helicópteros. Parte del equipo se retrasó en los últimos años debido a la preocupación por posibles abusos de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad nigerianas.

(con información de AP)