Estados Unidos e Irán se reunirán en Omán para reactivar las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán

La Casa Blanca confirmó que este viernes celebrará una reunión con Irán en Omán para discutir el programa nuclear de la República Islámica, tras varios días de incertidumbre por desacuerdos sobre la sede y el formato del encuentro.

El anuncio de Washington se produjo horas después de que el canciller iraní, Abbas Araqchi, comunicara que la cita se realizará en Mascate, capital omaní, luego de que a inicios de la semana se considerara Turquía como posible anfitrión de las negociaciones.

“Está previsto que las conversaciones nucleares con Estados Unidos se celebren en Mascate alrededor de las 10 de la mañana del viernes”, indicó el ministro de exteriores iraní, Abbas Araqchi, en sus redes sociales.

También agradeció a las autoridades omaníes “por haber hecho todos los arreglos necesarios”.

La delegación estadounidense estará encabezada por el enviado especial Steve Witkoff, mientras que Araqchi liderará el equipo iraní. Las negociaciones ocurren tras días de incertidumbre sobre el lugar y el formato del encuentro, que inicialmente estaba previsto en Turquía.

La encuentro se realizará este viernes en Mascate, con la participación de Steve Witkoff como enviado estadounidense y Abbas Araqchi al frente de la delegación iraní (AFP)

Una fuente regional confirmó que Irán exigió un formato limitado, con la presencia exclusiva de ambas partes y un temario circunscrito al ámbito nuclear.

El cambio de sede fue aceptado por la administración Trump tras solicitudes de líderes árabes y musulmanes para mantener la vía diplomática abierta.

Un funcionario de la Casa Blanca reconoció que, aunque persisten dudas sobre el posible éxito de las conversaciones, Washington decidió asistir a Omán para no poner en riesgo los vínculos con sus aliados regionales.

“El gobierno estadounidense sigue siendo muy escéptico, pero presiones de los socios árabes influyeron en la decisión de mantener las negociaciones”, explicó la fuente.

El secretario de Estado, Marco Rubio, adelantó que el gobierno de Trump espera abordar en Omán no solo el tema nuclear, sino también “el alcance del programa de misiles balísticos iraní, el apoyo de Teherán a redes armadas en la región y el trato a la población durante las protestas recientes”.

Rubio subrayó que la posición oficial de Washington es que “la dirigencia clerical de Irán no representa a su pueblo” y aseguró que no existe otro país con una brecha tan marcada entre sus líderes y la sociedad.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, autorizó a la cancillería a negociar con Estados Unidos siempre que el diálogo se dé en un “contexto propicio” y sin condiciones consideradas inaceptables para Teherán.

El secretario de Estado, Marco Rubio, adelantó que el gobierno de Trump espera abordar en Omán no solo el tema nuclear, sino también “el alcance del programa de misiles balísticos iraní" (REUTERS/Nathan Howard)

Fuentes iraníes sostienen que el líder supremo, Ali Khamenei, respalda el inicio de este proceso, pese a haber rechazado anteriormente cualquier contacto con Washington.

Las negociaciones en Mascate llegan tras semanas de alta tensión entre ambos países, marcadas por la represión de protestas en Irán y el derribo por parte de la Marina de Estados Unidos de un dron iraní que se aproximó a un portaaviones en el mar Arábigo.

La Guardia Revolucionaria iraní también intentó interceptar un buque estadounidense en el Estrecho de Ormuz, según fuentes militares de Estados Unidos. Irán no reconoció ninguno de estos incidentes, pero el ejército iraní respondió con la exhibición de misiles de largo alcance durante una visita de altos mandos militares a una base estratégica.

En paralelo, Turquía buscó mediar para que las conversaciones se realizaran en su territorio, pero finalmente aceptó la decisión de trasladarlas a Omán.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reiteró que “cualquier intervención extranjera en Irán representa un riesgo para la estabilidad regional” e insistió en la necesidad de encontrar soluciones diplomáticas.

La administración Trump mantiene su exigencia de que Irán renuncie de forma verificable a cualquier intento de desarrollar armas nucleares. Funcionarios estadounidenses han advertido que, en caso de que Teherán reanude su programa atómico, la respuesta será inmediata y contundente. Sobre este punto, el vicepresidente JD Vance declaró que “Trump buscará agotar las vías diplomáticas, pero no dudará en recurrir a otras opciones si lo considera necesario”.

Irán, por su parte, afirma que su programa nuclear tiene fines pacíficos, aunque en los últimos meses algunos funcionarios han amenazado con avanzar en el desarrollo de armas si persisten las presiones externas.

(Con información de EFE y AFP)