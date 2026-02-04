Mundo

Tras la tensión arancelaria, Estados Unidos y Corea del Sur acordaron gestionar con estabilidad la aplicación del acuerdo comercial bilateral

El canciller surcoreano Cho Hyun y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se reunieron en Washington. El ministro asiático trasladó los avances internos de su país para implementar el pacto. Ambas partes manifestaron su voluntad de gestionar la situación “de manera estable”, pese a los recientes desentendimientos comerciales

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

Corea del Sur y Estados Unidos acordaron el martes gestionar con estabilidad la aplicación del acuerdo arancelario bilateral, en un esfuerzo por contener nuevas tensiones generadas por una fricción entre Washington y Seúl.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió con subir los aranceles del 15% al 25% sobre automóviles, madera y fármacos, tras acusar a Seúl de demorar la tramitación parlamentaria del pacto alcanzado el año pasado.

Por este motivo, el canciller surcoreano Cho Hyun y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se reunieron en Washington. El ministro asiático trasladó los avances internos de Corea del Sur para implementar el acuerdo, según informó la cancillería de Seúl. Ambas partes manifestaron su voluntad de gestionar la situación “de manera estable”, pese a los recientes desentendimientos comerciales.

El acuerdo, formalizado en la hoja informativa conjunta (JFS) de noviembre pasado, contempla una inversión surcoreana de USD 350.000 millones y otros compromisos, a cambio de que Estados Unidos reduzca sus aranceles “recíprocos” del 25% al 15%. No obstante, Trump condicionó el mantenimiento de los gravámenes más bajos a la aprobación parlamentaria surcoreana del acuerdo.

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, en el Departamento de Estado en Washington (REUTERS/Jonathan Ernst)

El jefe negociador comercial surcoreano, Yeo Han-koo, informó desde el país norteamericano que la administración Trump realiza consultas interinstitucionales para evaluar si procede con la subida arancelaria, según la agencia Yonhap. Yeo, que mantuvo reuniones con el representante comercial estadounidense Jamieson Greer, reiteró el compromiso de Seúl con los términos del pacto bilateral.

En paralelo, el ministro surcoreano de Industria, Kim Jung-kwan, se reunió en la capital estadounidense con el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick para tratar el tema, aunque sin resultados concluyentes. Seúl también prometió impulsar la cooperación parlamentaria para aprobar la legislación vinculada al acuerdo.

A pesar de las fricciones, el comunicado oficial destacó el compromiso de Marco Rubio de avanzar en acuerdos sobre energía nuclear y apoyar la autorización estadounidense para que Seúl desarrolle submarinos de propulsión nuclear, incluidos en la JFS. De este modo, las tensiones arancelarias quedarían diferenciadas de la agenda de seguridad bilateral.

Los vehículos de KIA Motors
Los vehículos de KIA Motors están estacionados para ser exportados, en un puerto de Pyeongtaek, Corea del Sur (REUTERS/Kim Hong-Ji/Archivo)

El 27 de enero, Seúl emitió un comunicado en el que aseguró que cumpliría con lo pactado: “Dado que el aumento de aranceles solo entra en vigor tras procedimientos administrativos como su publicación en el Registro Federal, el Gobierno surcoreano planea transmitir a la parte estadounidense su voluntad de cumplir el acuerdo arancelario, al tiempo que responderá de manera serena y gradual”.

El proyecto de ley presentado en noviembre ante el Parlamento surcoreano respalda el compromiso de inversión de USD 350.000 millones en Estados Unidos, una de las condiciones del acuerdo bilateral que establece un arancel base del 15% para sectores clave.

Algunos analistas consideran que la decisión de Donald Trump para aumentar los gravámenes buscaría acelerar la aprobación legislativa del proyecto, especialmente antes del esperado fallo del Tribunal Supremo de EE. UU. sobre la legalidad de los aranceles “recíprocos” impuestos por su administración.

El impacto del anuncio fue inmediato en los mercados: a tres horas y media de la apertura de la Bolsa surcoreana, las acciones de las principales automotrices Hyundai Motor y Kia mostraban descensos, al igual que grandes biofarmacéuticas como Samsung Biologics y Celltrion, en una reacción a la incertidumbre generada por la advertencia de Trump de la semana pasada.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Marco RubioCho HyunEstados UnidosCorea del SurÚltimas Noticias AméricaEEUUWashingtonDonald TrumpSeúlaranceles

Últimas Noticias

El asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe apeló la condena a cadena perpetua por “veredicto injusto”

La defensa del implicado sostuvo que circunstancias familiares y económicas influyeron en el crimen. Medios locales informaron sobre la presentación del recurso ante instancias superiores tras el fallo judicial

El asesino del ex primer

Los ancianos de Kiev tiemblan por las temperaturas gélidas tras los nuevos ataques rusos a la calefacción: “Nos costará sobrevivir”

La población mayor enfrenta la escasez de servicios básicos, mientras organizaciones voluntarias intentan mitigar el impacto entregando provisiones y apoyo emocional a quienes continúan en sus hogares

Los ancianos de Kiev tiemblan

La OTAN criticó la falta de seriedad de Rusia en el marco de los recientes ataques a infraestructuras críticas en Ucrania

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte expresó su posición el martes ante la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, durante una visita a Kiev que no había sido anunciada previamente

La OTAN criticó la falta

Tras derribar un dron iraní en el mar Arábigo, EEUU confirmó que mantiene previstas las conversaciones con Teherán esta semana

“Acabo de hablar con el enviado especial Steve Witkoff y, por ahora, estas conversaciones siguen programadas”, declaró la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt ante periodistas, al precisar que tendrían lugar “más adelante esta semana”

Tras derribar un dron iraní

Delegaciones de EEUU, Ucrania y Rusia se reúnen en Abu Dhabi para un segundo encuentro de conversaciones trilaterales sobre la guerra

Las conversaciones, previstas para extenderse entre miércoles y jueves, se postergaron desde el fin de semana pasado por lo que el Kremlin describió como problemas de agenda entre las tres delegaciones

Delegaciones de EEUU, Ucrania y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jóvenes Construyendo el Futuro 2026:

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: estos son los documentos necesarios para registrarse al programa

¿Labios secos y agrietados? Esta es la poderosa mezcla que lo soluciona

Colombia implementa por primera vez una braquiterapia en tiempo real para cáncer de próstata

Procedente el despido de un trabajador que se presentó a la mina bajo los efectos del alcohol y, tras dar positivo, admitió que no era la primera vez

El millonario patrimonio de Miguel Bosé en España: inversiones en Extremadura, propiedades de lujo en Madrid y sociedades audiovisuales

INFOBAE AMÉRICA
El asesino del ex primer

El asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe apeló la condena a cadena perpetua por “veredicto injusto”

Iberdrola pone en operación dos plantas fotovoltaicas en EE.UU., que suman 269 MW de nueva capacidad

Carreño supera su estreno en Montpellier y Sorribes y Quevedo caen en Cluj Napoca

Carlos Cuevas, Miguel Bernardeu y Miguel Ángel Silvestre protagonizan 'La fiera' marcada por la muerte de Carlos Suárez

Mónica García pide a la OMS acelerar el desarrollo del Plan de Acción Global sobre Enfermedades Raras

ENTRETENIMIENTO

Chris Hemsworth revela que antes

Chris Hemsworth revela que antes de interpretar a Thor no tenía confianza en sí mismo: “Engañé a la gente”

Así fue el primer trabajo de James Cameron en Hollywood: “Tuve que repartir cocaína al equipo”

El padre de Nicola Peltz habla por primera vez sobre la disputa familiar de los Beckham: “Brooklyn es genial”

The Cure obtiene dos Grammy, pero se ausenta en la premiación: el gesto que emocionó al mundo de la música

‘Monarch: Legacy of Monsters’: Fecha de estreno de la segunda temporada