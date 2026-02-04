Mundo

El asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe apeló la condena a cadena perpetua por “veredicto injusto”

La defensa del implicado sostuvo que circunstancias familiares y económicas influyeron en el crimen. Medios locales informaron sobre la presentación del recurso ante instancias superiores tras el fallo judicial

Tetsuya Yamagami, condenado por el
Tetsuya Yamagami, condenado por el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe (REUTERS)

Tetsuya Yamagami, el hombre condenado por el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe en 2022, presentó este miércoles un recurso de apelación contra su sentencia a cadena perpetua, según informaron medios locales.

El sentenciado de 45 años, fue hallado culpable hace dos semanas en el Tribunal del Distrito de Nara por utilizar un arma de fabricación casera para disparar a Abe durante un acto de campaña al aire libre.

La defensa del acusado argumentó que el ataque estuvo motivado por las donaciones que la madre de Yamagami realizó a la Iglesia de la Unificación, lo que llevó a la ruina económica de su familia.

“Tras consultar con el acusado, hemos presentado un recurso de apelación con la esperanza de tener la oportunidad de que se corrija el veredicto injusto de primera instancia”, declaró el letrado Masaaki Furukawa, quien forma parte de la defensa de Yamagami, en declaraciones a la agencia local de noticias Jiji.

El asesinato de Abe impactó a una sociedad poco acostumbrada a la violencia armada y puso bajo escrutinio las conexiones entre destacados dirigentes conservadores y la mencionada secta, que respaldó al Partido Liberal Democrático en los comicios.

El asesinato de Shinzo Abe

El pasado 21 de enero, el tribunal de la ciudad de Nara, presidido por el juez Shinichi Tanaka, condenó a Yamagami a cadena perpetua por el asesinato y por violaciones a la ley de control de armas de fuego.

El proceso judicial generó un interés social extraordinario. Decenas de personas esperaron desde temprano para presenciar el veredicto, considerado por muchos como “el incidente del siglo”.

Durante el juicio, que se inició en octubre pasado, Yamagami admitió el asesinato pero impugnó otros cargos. En el sistema japonés, el proceso avanza aun si el acusado reconoce su responsabilidad.

La fiscalía solicitó la cadena perpetua, calificando el crimen como “sin precedentes en nuestra historia de posguerra” y destacando sus “consecuencias extremadamente graves” para la sociedad. La versión local de la cadena perpetua permite la libertad condicional, pero en la práctica, los condenados suelen permanecer encarcelados de por vida.

El caso desató un debate nacional sobre la violencia armada —rara en Japón— y puso bajo la lupa los vínculos entre figuras políticas y la Iglesia de la Unificación, considerada por algunos una secta. La defensa de Yamagami argumentó que el ataque estuvo motivado por el impacto devastador de las donaciones de su madre a la iglesia, que llevaron a la bancarrota familiar.

Han Hak-ja, líder de la
Han Hak-ja, líder de la Iglesia de la Unificación (REUTERS/Kim Hong-Ji)

La vida de Yamagami estuvo marcada por el suicidio de su padre y la enfermedad de su hermano, mientras su madre destinaba todos sus bienes a la iglesia. Las donaciones, que alcanzaron los 100 millones de yenes, forzaron al acusado a abandonar la universidad y en 2005 intentó suicidarse. Tras el fallecimiento de su hermano, comenzó a fabricar manualmente un arma letal en 2020 y la probó en zonas remotas.

Tras el asesinato de Abe, las investigaciones revelaron conexiones entre la Iglesia de la Unificación y numerosos legisladores del Partido Liberal Democrático, lo que provocó la renuncia de cuatro ministros. La insólita naturaleza del crimen también evidenció la peculiaridad del sistema japonés de control de armas: la violencia armada es tan poco común que los funcionarios de seguridad no identificaron de inmediato los disparos, lo que retrasó la asistencia a Abe tras el ataque.

(Con información de AFP y EFE)

