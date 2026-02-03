Zelensky denunció nuevos bombardeos masivos de Putin durante el invierno más crudo en años: “Está optando por el terror”

Volodimir Zelensky acusó a Rusia de aterrorizar a la población civil ucraniana durante el invierno más crudo en años, tras un ataque masivo que dejó sin servicios básicos a miles de personas en medio de temperaturas extremas. El presidente ucraniano denunció que Moscú prioriza “el terror” sobre cualquier vía diplomática para alcanzar la paz, justo en la antesala de una nueva ronda de negociaciones internacionales en Abu Dabi.

Durante la madrugada, Rusia lanzó más de 70 misiles y 450 drones de ataque sobre varias regiones de Ucrania, incluyendo Sumy, Kharkiv, Kiev, Dnipropetrovsk, Odesa y Vínnytsia. Según Zelensky, el objetivo principal fue la infraestructura energética, generando incendios en edificios altos de la capital y daños a una guardería. Los ataques dejaron al menos nueve personas heridas y afectaron gravemente el suministro de calefacción y electricidad en plena ola de frío, con temperaturas cercanas a los 20 grados bajo cero.

El mandatario ucraniano subrayó la urgencia de recibir misiles para los sistemas de defensa aérea y reclamó mayor apoyo de los socios internacionales. “Sin presión sobre Rusia, esta guerra no tendrá fin. En este momento, Moscú está optando por el terror y la escalada”, manifestó Zelensky a través de sus redes sociales. Expresó su agradecimiento a los países que continúan enviando asistencia militar y humanitaria, destacando que se han desplegado todos los servicios de emergencia disponibles en las zonas afectadas.

Rusia lanza más de 70 misiles y 450 drones contra regiones clave de Ucrania, afectando Sumy, Kharkiv, Kiev y otras ciudades (AP/Alex Babenko)

En sus declaraciones, Zelensky recalcó que Rusia aprovecha los días más fríos del año para intensificar el sufrimiento de la población civil, utilizando ataques sistemáticos contra infraestructuras clave en lugar de buscar un acuerdo pacífico. El presidente enfatizó que la respuesta internacional debe centrarse en fortalecer la defensa aérea de Ucrania y en mantener la presión sobre Moscú, advirtiendo que la falta de acciones firmes solo prolongará la guerra. “La entrega oportuna de misiles para los sistemas de defensa aérea y la protección de la vida normal son nuestra prioridad”, afirmó, reiterando que el apoyo de los socios occidentales resulta determinante para salvaguardar a la población frente a la ofensiva rusa.

El ataque ruso apunta a la infraestructura energética ucraniana y provoca incendios en edificios residenciales y una guardería en Kiev (REUTERS/Thomas Peter)

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el ataque masivo, argumentando que fue una respuesta a supuestos ataques ucranianos contra objetivos civiles en territorio ruso. El parte oficial indicó que las fuerzas armadas rusas emplearon “armas de largo alcance y alta precisión” dirigidas tanto a empresas del complejo militar industrial ucraniano como a infraestructuras utilizadas, según Moscú, con fines bélicos.

Las autoridades locales en Kiev informaron que, tras el bombardeo, 1.170 edificios de varias plantas quedaron sin calefacción en los distritos de Dárnitsia y Dniprovski. El alcalde de la capital, Vitali Klichkó, detalló que equipos de emergencia trabajaban para restablecer los servicios básicos mientras se evaluaban los daños estructurales y se atendía a los heridos. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) confirmó al menos cinco heridos en la capital y la existencia de múltiples incendios en viviendas.

Miles de ucranianos se quedan sin calefacción ni electricidad en pleno frío extremo, con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero (AP/Alex Babenko)

El ministro ucraniano de Energía, Denís Shmigal, precisó que los ataques se dirigieron a centrales termoeléctricas que abastecen de energía a Kiev, Kharkiv y Dnipró, tres de las ciudades más pobladas del país. El impacto sobre la red energética se produce tras una breve tregua, acordada el jueves anterior entre Vladimir Putin y Donald Trump, que había suspendido temporalmente los bombardeos rusos contra instalaciones energéticas.

En Kiev, 1.170 edificios permanecen sin calefacción tras el bombardeo, mientras equipos de emergencia atienden a heridos y reparan daños (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

La escalada ocurre en la víspera de la segunda ronda trilateral de negociaciones sobre Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, que comenzará este miércoles en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), según anunció el Kremlin. Moscú había asegurado que la suspensión de los ataques energéticos se mantendría solo hasta el domingo previo, lo que coincide con la reanudación de las hostilidades.

Mientras la población ucraniana enfrenta temperaturas extremadamente bajas y cortes de calefacción, el gobierno insiste en la necesidad de incrementar la presión internacional sobre Moscú y acelerar la llegada de sistemas defensivos. El contexto diplomático se complica ante el reinicio de los bombardeos y la proximidad de nuevas conversaciones para buscar una salida al conflicto.