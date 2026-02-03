Mundo

La velada amenaza de Rusia ante el final del tratado nuclear con EEUU: “El mundo estará en una posición más peligrosa”

El último acuerdo de limitación de armamento atómico vigente entre Washington y Moscú expira este jueves

Rusia advirtió sobre una peligrosa
Rusia advirtió sobre una peligrosa coyuntura por final del acuerdo nuclear con EEUU EFE/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV / RIA NOVOSTI

Moscú advirtió este martes de que el mundo se encamina a una coyuntura “peligrosa”, ya que el último tratado nuclear entre Estados Unidos y Rusia debe expirar esta semana.

Conocido como Nuevo START, el último tratado de limitación de armamento nuclear vigente entre Washington y Moscú debe expirar el jueves, y con ello las restricciones a las dos principales potencias atómicas.

“En solo unos días, el mundo estará en una posición más peligrosa que nunca antes”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a periodistas.

El gobierno ruso ha ofrecido una prórroga de un año al tratado, aunque Peskov apuntó que “todavía no hemos recibido respuesta de los estadounidenses a esta iniciativa”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool/File Photo

Si el tratado no se prorroga, las dos principales potencias nucleares del mundo “se quedarían sin un documento fundamental que limite y controle estos arsenales”, acotó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en septiembre que una prórroga del acuerdo Nuevo START “suena como una buena idea”, pero poco ha cambiado desde entonces.

El Nuevo START incluye un mecanismo de supervisión y fue firmado en 2010 por el entonces presidente ruso Dmitri Medvedev y su homólogo estadounidense Barack Obama.

Establece para cada parte un tope de 800 lanzadores y bombarderos pesados y 1.550 ojivas estratégicas ofensivas desplegadas, una reducción de casi el 30% con respecto al límite anterior establecido en 2002.

Sin embargo, Rusia suspendió las inspecciones de verificación durante la pandemia de COVID-19 y las negociaciones para ampliar el acuerdo se han roto en los últimos años debido a las tensiones relacionadas con la contienda en Ucrania.

Rusia también había acusado a Washington de obstaculizar las misiones de vigilancia en suelo estadounidense.

En 2023 Rusia congeló su participación en Nuevo START pero ha seguido respetando voluntariamente los límites establecidos en el tratado.

El gobierno ruso puso a prueba en 2025 sus últimos portaviones nucleares sin ojivas atómicas. En respuesta, Trump dijo que estaba acercando dos submarinos nucleares a Rusia.

El presidente Donald Trump. (AP
El presidente Donald Trump. (AP Foto/José Luis Magaña)

Por su parte, con una flota estadounidense amenazando a la República Islámica, Teherán y Washington regresarán en los próximos días a la mesa de negociación para buscar un acuerdo nuclear en uno de los momentos más bajos del país persa en décadas.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, accedió este martes a unas “negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia e interés propio”, a lo que ha consentido tras la petición de “gobiernos amigos de la región”, según anunció en X.

Además de la petición de gobiernos regionales, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con una intervención militar contra el país persa si no alcanzan un acuerdo que, en opinión del mandatario, impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear.

Unas amenazas que ha apoyado con el envío de una flota encabezada por el portaviones Abraham Lincoln y tres destructores al mar Arábigo en aguas cercanas a Irán.

(Con información de AFP)

