Zelensky confirmó avances en la desescalada con Rusia y que no se registraron ataques contra instalaciones energéticas

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, informó este lunes que Rusia no ha lanzado ataques con misiles ni drones contra infraestructuras energéticas ucranianas en las últimas horas, salvo en áreas cercanas al frente y comunidades fronterizas, en el marco de una desescalada que atribuyó al inicio de un proceso de negociación internacional.

Zelensky consideró que esta pausa operativa favorece el clima de confianza necesario para avanzar en las conversaciones para poner fin al conflicto.

“Ayer hubo nuevos ataques rusos contra instalaciones del sector energético en el frente y las comunidades fronterizas, pero no ha habido ataques de misiles rusos ni shaheeds contra la infraestructura energética”, detalló el mandatario ucraniano en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Zelenky indicó que la ofensiva rusa se concentra actualmente en la logística ucraniana, principalmente en el sistema ferroviario de regiones como Dnipró y Zaporizhia, mientras que en Kiev persisten cortes de calefacción en más de 200 viviendas, atribuidos sobre todo a accidentes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció días atrás que había solicitado a su par ruso, Vladimir Putin, la suspensión temporal de bombardeos sobre ciudades ucranianas durante la ola de frío extremo.

“Debido al frío extremo le he pedido personalmente a Putin que no ataque Kiev ni otras ciudades y pueblos durante una semana. Y ha accedido. Ha sido muy agradable”, declaró Trump ante miembros de su gabinete.

Zelensky sostuvo que la reducción de los ataques rusos coincide con el inicio de medidas de desescalada acordadas en el plano diplomático.

“Las medidas de desescalada que entraron en vigor la noche del jueves al viernes están ayudando a construir confianza pública en el proceso de negociación y en su posible desenlace”, señaló el mandatario.

Subrayó la importancia de estos pasos para crear un entorno favorable a los diálogos de paz, en los que Ucrania busca obtener garantías de seguridad y un acuerdo digno y duradero.

El presidente ucraniano se reunió este lunes con su equipo negociador antes de una nueva ronda de conversaciones que se celebrará esta semana en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Durante el encuentro, Zelensky expresó su convicción de que el diálogo trilateral con representantes de Estados Unidos y Rusia puede abrir oportunidades para un entendimiento.

El presidente estadounidense, Donald Trump, solicitó a Vladimir Putin la suspensión temporal de bombardeos sobre ciudades ucranianas (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“Creemos que es realista alcanzar una paz digna y duradera. Ucrania está lista para dar pasos concretos”, afirmó.

La delegación ucraniana también mantendrá encuentros bilaterales con la parte estadounidense para coordinar posiciones y explorar propuestas de seguridad. Zelensky indicó que el equipo está preparado para negociar garantías específicas que salvaguarden la estabilidad y la soberanía del país.

El territorio sigue siendo uno de los principales puntos de desacuerdo en las negociaciones. Rusia exige el control total de la región oriental de Donetsk, una demanda rechazada por las autoridades ucranianas, que advierten que ceder esa zona solo fortalecería la posición de Moscú y perpetuaría el conflicto. El Kremlin, por su parte, ha insistido en que continuará la ofensiva militar si Kiev no acepta la transferencia del territorio bajo términos rusos.

En enero, Rusia intensificó los ataques contra infraestructuras críticas ucranianas, lo que provocó graves interrupciones en el suministro de electricidad, calefacción y agua potable en diversas ciudades, en medio de temperaturas invernales extremas. Según datos oficiales, se registraron miles de lanzamientos de drones y misiles de largo alcance en esa etapa, lo que agravó la situación humanitaria en el país.

Central termoeléctrica dañada tras un reciente ataque ruso con misiles y drones, en un lugar no revelado de Ucrania (REUTERS/Stringer)

Zelensky concluyó su mensaje reiterando la disposición de Ucrania a trabajar con sus aliados y a mantener el diálogo abierto con todas las partes involucradas. “Hay cuestiones en las que podemos avanzar y otras que requieren mayor trabajo. Estamos listos para garantías de seguridad”, sostuvo el presidente en su discurso diario. El avance de las negociaciones y la continuidad de la pausa en los ataques serán determinantes para los próximos pasos en la búsqueda de un acuerdo que ponga fin a la guerra.

