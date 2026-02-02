Mundo

Las Fuerzas Armadas de Polonia denunciaron la intrusión de globos desde Bielorrusia por tercera noche consecutiva

Las autoridades implementaron cierres para la aviación civil tras detectar múltiples incidentes seguidos. La estrategia es considerada por Europa como una táctica híbrida en la que también se involucra Rusia

Las Fuerzas Armadas de Polonia denunciaron una nueva intrusión de globos en su espacio aéreo provenientes de Bielorrusia, marcando la tercera jornada consecutiva con un número récord de incidentes. La situación llevó a Varsovia a imponer restricciones de vuelo en la zona fronteriza, aunque el Ejército polaco aseguró que estos episodios no representan una amenaza directa para la seguridad nacional. Sí los catalogó como "violaciones del espacio aéreo" atribuidas a Bielorrusia, según un comunicado del cuerpo castrense.

Durante la noche del 1 al 2 de febrero, los sistemas de radar del Ejército detectaron la entrada de varios objetos con apariencia de globos. Las autoridades señalaron el aumento de este tipo de incidentes en los últimos días y destacaron la importancia de la cooperación entre los distintos cuerpos de seguridad del Estado, lo que permitió una respuesta rápida y la localización de los objetos. El comunicado agregó que varias personas han sido detenidas por su presunta implicación en los hechos. Las Fuerzas Armadas Polacas reiteraron que estos vuelos no han supuesto una amenaza para la seguridad del tráfico aéreo ni para la ciudadanía, y que permanecen preparadas para garantizar el control del espacio aéreo.

Varios países limítrofes con Ucrania, que experimenta una invasión militar por parte de Rusia desde febrero de 2022, han denunciado que Moscú utiliza tácticas de guerra híbrida, en la que involucra a Minsk, con el objetivo de desestabilizar la región fronteriza. La llegada de globos cargados con mercancía ilegal desde Bielorrusia se suma al incremento de la migración irregular hacia países de la Unión Europea.

La crisis de los globos aerostáticos lanzados desde Bielorrusia y Rusia hacia las fronteras de la Unión Europea y la OTAN ha experimentado una escalada significativa entre finales de 2025 y comienzos de febrero de 2026. A pesar de que frecuentemente se presentan como operaciones de contrabando —principalmente de cigarrillos—, los gobiernos afectados los clasifican formalmente como “ataques híbridos” orientados a desestabilizar la seguridad en la región.

En el caso de Polonia, los episodios recientes representan una de las rachas de incursiones más intensas registradas. Se han detectado intrusiones de globos durante tres noches consecutivas, del 31 de enero al 2 de febrero de 2026, lo que forzó el cierre temporal de partes del espacio aéreo en el noreste del país para proteger la aviación comercial. Las Fuerzas Armadas de Polonia advierten que, además del contrabando, algunos globos podrían tener funciones de reconocimiento para probar los sistemas de defensa aérea.

La táctica no es exclusiva de Polonia. Lituania declaró el estado de emergencia el 9 de diciembre de 2025, tras detectar la entrada de más de 600 globos y 200 drones en un solo año. Los incidentes afectaron a más de 47.000 pasajeros y obligaron al cierre del aeropuerto de Vilna en diez ocasiones desde octubre de 2025. Como respuesta, el gobierno lituano anunció planes para cerrar indefinidamente la frontera con Bielorrusia.

En el plano internacional, la Unión Europea amplió el 15 de diciembre de 2025 su régimen de sanciones contra Bielorrusia para incluir a los responsables de esta "guerra de los globos“. Analistas sostienen que estos objetos, difíciles de detectar por radar debido a su baja velocidad y materiales, permiten a Rusia y Bielorrusia saturar las defensas aéreas de la OTAN a bajo coste. Las acciones se enmarcan en un patrón de presión que incluye el despliegue de misiles y maniobras militares conjuntas, como las "Zapaz 2025“, en la región báltica.

