El régimen de Irán declaró a los ejércitos europeos “grupos terroristas” tras la calificación de la UE a la Guardia Revolucionaria

La jornada parlamentaria incluyó muestras de apoyo a la Guardia Revolucionaria y consignas en rechazo a Occidente, en coincidencia con un aniversario clave para la república islámica (Europa Press)

Irán declaró a los ejércitos de los países europeos como “grupos terroristas” en respuesta a la decisión de la Unión Europea de aplicar la misma designación al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El anuncio lo realizó el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, durante una sesión en la que los legisladores vistieron el uniforme verde del cuerpo y corearon consignas como “Muerte a Estados Unidos”, “Muerte a Israel” y “¡Qué vergüenza, Europa!”, según mostraron imágenes de la televisión estatal.

Ghalibaf criticó la “acción irresponsable del bloque” y recordó que, según el artículo 7 de la Ley de Contramedidas contra la Declaración del CGRI como Organización Terrorista, los ejércitos de los países europeos pasan a ser considerados grupos terroristas.

No se precisó qué efecto inmediato tendrá la medida, que se apoya en una ley aprobada en 2019, tras la decisión de Estados Unidos de clasificar a la Guardia como organización terrorista.

La sesión parlamentaria de este domingo coincidió con el 47º aniversario del regreso del ayatolá Ruhollah Khomeini del exilio, líder de la revolución islámica de 1979 y fundador de la república iraní. La Guardia Revolucionaria, brazo ideológico y represivo del Ejército, tiene como misión salvaguardar la revolución ante amenazas internas y externas.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, habla durante una conferencia de prensa en Teherán, Irán, el 27 de noviembre de 2024 (REUTERS/Archivo)

Gobiernos occidentales acusaron a la Guardia de dirigir la represión contra manifestaciones recientes que resultaron en miles de muertos, mientras que Teherán atribuye la violencia a “actos terroristas” alentados por Occidente.

La Unión Europea incluyó el jueves a la Guardia en la lista de “organización terrorista” por su papel en la represión contra el pueblo iraní, sumándose a medidas similares adoptadas por Estados Unidos, Canadá y Australia.

Ghalibaf sostuvo que la decisión europea, impulsada “en cumplimiento de las órdenes del presidente estadounidense y de los líderes del régimen sionista”, solo acelerará la pérdida de relevancia de Europa en el futuro orden internacional y fortalecerá el respaldo interno a la Guardia Revolucionaria.

La agencia Tasnim informó que Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, encomendó a la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior la tarea de declarar como terroristas a los agregados militares de los países de la Unión Europea que se encuentren en Irán.

Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) asisten a un ejercicio militar de las fuerzas terrestres del CGRI en el área de Aras, provincia de Azerbaiyán Oriental, Irán (REUTERS/Archivo)

El balance oficial señala que las protestas dejaron 3.117 muertos, mientras que la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, eleva la cifra a 6.713 fallecidos, incluidos 137 niños, y reporta además más de 11.000 heridos y 49.000 detenidos.

El sábado, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, anticipó que el Parlamento podría declarar terroristas a las fuerzas armadas europeas y advirtió que los 27 países del bloque lamentarán su decisión contra el cuerpo militar de élite de la República Islámica.

En medio de la tensión en Medio Oriente, desde Estados Unidos el presidente Donald Trump afirmó que Irán inició un diálogo con su administración, en medio de semanas marcadas por advertencias y amenazas en la región del golfo Pérsico.

“Irán está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa... Tenemos una gran flota desplegada allá”, expresó el mandatario a Fox News.

Donald Trump confirmó conversaciones con el régimen de Irán para rebajar las tensiones (Europa Press)

Desde Teherán, el régimen iraní alternó mensajes de confrontación con llamados al diálogo. El jefe de Estado, Masud Pezeshkian, afirmó: “La República Islámica de Irán nunca ha buscado ni busca de modo alguno la guerra, y está firmemente convencida de que una guerra no beneficiaría ni a Irán, ni a Estados Unidos, ni a la región”.

En la misma dirección, Ali Larijani, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, reconoció la existencia de contactos diplomáticos con Washington pese al clima de tensión. Según informó IRNA, Larijani atribuyó la percepción de ausencia de diálogo a una “propaganda de guerra” y afirmó que actualmente existe un “marco de negociación”, aunque no precisó plazos ni detalles sobre las condiciones de esas conversaciones.

(Con información de AFP)