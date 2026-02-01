Mundo

El régimen de Irán declaró a los ejércitos europeos “grupos terroristas” tras la calificación de la UE a la Guardia Revolucionaria

La jornada parlamentaria donde se anunció la calificación a las fuerzas de Europa incluyó muestras de apoyo al cuerpo revolucionario y consignas en rechazo a Occidente, en coincidencia con un aniversario clave para la República Islámica

Guardar
La jornada parlamentaria incluyó muestras
La jornada parlamentaria incluyó muestras de apoyo a la Guardia Revolucionaria y consignas en rechazo a Occidente, en coincidencia con un aniversario clave para la república islámica (Europa Press)

Irán declaró a los ejércitos de los países europeos como “grupos terroristas” en respuesta a la decisión de la Unión Europea de aplicar la misma designación al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El anuncio lo realizó el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, durante una sesión en la que los legisladores vistieron el uniforme verde del cuerpo y corearon consignas como “Muerte a Estados Unidos”, “Muerte a Israel” y “¡Qué vergüenza, Europa!”, según mostraron imágenes de la televisión estatal.

Ghalibaf criticó la “acción irresponsable del bloque” y recordó que, según el artículo 7 de la Ley de Contramedidas contra la Declaración del CGRI como Organización Terrorista, los ejércitos de los países europeos pasan a ser considerados grupos terroristas.

No se precisó qué efecto inmediato tendrá la medida, que se apoya en una ley aprobada en 2019, tras la decisión de Estados Unidos de clasificar a la Guardia como organización terrorista.

La sesión parlamentaria de este domingo coincidió con el 47º aniversario del regreso del ayatolá Ruhollah Khomeini del exilio, líder de la revolución islámica de 1979 y fundador de la república iraní. La Guardia Revolucionaria, brazo ideológico y represivo del Ejército, tiene como misión salvaguardar la revolución ante amenazas internas y externas.

El presidente del Parlamento iraní,
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, habla durante una conferencia de prensa en Teherán, Irán, el 27 de noviembre de 2024 (REUTERS/Archivo)

Gobiernos occidentales acusaron a la Guardia de dirigir la represión contra manifestaciones recientes que resultaron en miles de muertos, mientras que Teherán atribuye la violencia a “actos terroristas” alentados por Occidente.

La Unión Europea incluyó el jueves a la Guardia en la lista de “organización terrorista” por su papel en la represión contra el pueblo iraní, sumándose a medidas similares adoptadas por Estados Unidos, Canadá y Australia.

Ghalibaf sostuvo que la decisión europea, impulsada “en cumplimiento de las órdenes del presidente estadounidense y de los líderes del régimen sionista”, solo acelerará la pérdida de relevancia de Europa en el futuro orden internacional y fortalecerá el respaldo interno a la Guardia Revolucionaria.

La agencia Tasnim informó que Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, encomendó a la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior la tarea de declarar como terroristas a los agregados militares de los países de la Unión Europea que se encuentren en Irán.

Miembros del Cuerpo de la
Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) asisten a un ejercicio militar de las fuerzas terrestres del CGRI en el área de Aras, provincia de Azerbaiyán Oriental, Irán (REUTERS/Archivo)

El balance oficial señala que las protestas dejaron 3.117 muertos, mientras que la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, eleva la cifra a 6.713 fallecidos, incluidos 137 niños, y reporta además más de 11.000 heridos y 49.000 detenidos.

El sábado, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, anticipó que el Parlamento podría declarar terroristas a las fuerzas armadas europeas y advirtió que los 27 países del bloque lamentarán su decisión contra el cuerpo militar de élite de la República Islámica.

En medio de la tensión en Medio Oriente, desde Estados Unidos el presidente Donald Trump afirmó que Irán inició un diálogo con su administración, en medio de semanas marcadas por advertencias y amenazas en la región del golfo Pérsico.

“Irán está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa... Tenemos una gran flota desplegada allá”, expresó el mandatario a Fox News.

Donald Trump confirmó conversaciones con
Donald Trump confirmó conversaciones con el régimen de Irán para rebajar las tensiones (Europa Press)

Desde Teherán, el régimen iraní alternó mensajes de confrontación con llamados al diálogo. El jefe de Estado, Masud Pezeshkian, afirmó: “La República Islámica de Irán nunca ha buscado ni busca de modo alguno la guerra, y está firmemente convencida de que una guerra no beneficiaría ni a Irán, ni a Estados Unidos, ni a la región”.

En la misma dirección, Ali Larijani, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, reconoció la existencia de contactos diplomáticos con Washington pese al clima de tensión. Según informó IRNA, Larijani atribuyó la percepción de ausencia de diálogo a una “propaganda de guerra” y afirmó que actualmente existe un “marco de negociación”, aunque no precisó plazos ni detalles sobre las condiciones de esas conversaciones.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Guardia Revolucionaria IslámicaIránrégimen iraníEstados UnidosIsraelÚltimas Noticias AméricaUnión EuropeaUE

Últimas Noticias

Imbolc, la fiesta celta que llena febrero de fuego, velas y esperanza por la llegada de la primavera

Rituales con fuego, velas y símbolos ancestrales marcan el inicio de un ciclo de renovación, fertilidad y esperanza que hunde sus raíces en las antiguas tradiciones celtas

Imbolc, la fiesta celta que

Israel reabre el cruce de Rafah en la frontera entre Gaza y Egipto para el tránsito de personas

La medida, que será efectiva este domingo tras meses de cierre, se produce en coordinación con Egipto y la Unión Europea, mientras prevalece la incertidumbre sobre el número de beneficiados

Israel reabre el cruce de

Keir Starmer consideró que el expríncipe Andrés debe declarar en Estados Unidos sobre el caso Epstein

La posición expresada por el primer ministro británico se produce luego de nuevos documentos publicados por autoridades estadounidenses y tras reiteradas peticiones del Congreso norteamericano para que el hermano del rey Carlos III brinde información a la causa

Keir Starmer consideró que el

Qué es la pensión activa en Alemania y cómo funciona el beneficio fiscal para jubilados

El esquema incentivará que los adultos mayores sigan en el mercado laboral, sumando experiencia y ayudando a cubrir la falta de personal

Qué es la pensión activa

Brasil y EEUU reforzaron la relación bilateral en comercio y evaluaron detalles de la visita de Lula a la Casa Blanca

El intercambio incluyó revisiones sobre el impacto económico de las medidas comerciales, así como esfuerzos conjuntos para preparar la futura llegada del presidente brasileño a suelo estadounidense

Brasil y EEUU reforzaron la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

El caso de la japonesa que denunció ser secuestrada por su pareja en Salta será investigado como trata de personas

Balearon a una mujer por la espalda en Córdoba y ahora lucha por su vida: también hirieron a su pareja

Diana Riveros anuncia que continuará el legado político de Diógenes Quintero tras su muerte en accidente aéreo

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

APM Terminal operará temporalmente dos puertos en torno al Canal tras salida de hongkonés

Temas del día de Efe Internacional del viernes, 30 de enero de 2026 (13.00 GMT)

Santa Fe buscará romper la racha de empates frente a Chicó en la cuarta jornada de la liga

El nuevo capítulo del pulso entre China y EE.UU. en el Canal de Panamá, en 5 claves

Rusia advierte que tomará todas las medidas disponibles para proteger a sus petroleros

ENTRETENIMIENTO

El origen de Buzz Lightyear,

El origen de Buzz Lightyear, el astronauta animado que conecta la fantasía de Toy Story con el legado de la misión Apolo 11

Cómo nació la amistad entre Elton John y Ozzy Osbourne y por qué solo grabaron juntos una vez

Javier Bardem reveló detalles desconocidos sobre su infancia: “Mi madre me enseñó a no ser tímido a la hora de expresarme”

Los momentos más extraños e incómodos en la historia de los Premios Grammy

Charlie Heaton reaccionó con humor a las comparaciones con Harry Styles