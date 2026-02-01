Brasil y EEUU reforzaron la relación bilateral en comercio y evaluaron detalles de la visita de Lula a la Casa Blanca

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estrecha la mano del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, durante su reunión en el Departamento de Estado en Washington, D.C., Estados Unidos, el 13 de noviembre de 2025 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvieron el sábado una conversación telefónica centrada en temas comerciales y en la próxima visita del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a la Casa Blanca, según informó el Gobierno brasileño.

Durante el diálogo, ambos ministros abordaron las relaciones comerciales bilaterales, un tema que generó tensiones el año pasado tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a productos brasileños.

Desde septiembre, la situación mostró señales de distensión, luego de que el presidente Donald Trump redujera del 50 % los aranceles a numerosos productos importados desde Brasil, tras una negociación directa con Lula.

Vieira y Rubio también dialogaron sobre la “cooperación” en materia de seguridad, área donde existe sintonía entre ambos gobiernos. Además, los funcionarios discutieron los preparativos para la visita de Lula a Washington, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil aclaró que aún no se fijó una fecha concreta para el viaje.

Cabe recordar que el jueves, la cúpula de la Policía Federal de Brasil mantuvo un encuentro con el vicedirector de la CIA, Michael Ellis, en Brasilia, donde reforzaron los lazos de cooperación bilateral en materia de seguridad, según informaron fuentes oficiales este jueves.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dialogó por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la importancia de intercambiar información y actuar conjuntamente frente a amenazas transnacionales. También destacaron el papel estratégico de Brasil en el continente americano, según la versión oficial difundida por la Policía Federal.

En la delegación brasileña participaron, junto a Rodrigues, altos cargos como el director ejecutivo William Murad, el director de Inteligencia Policial Leandro Almada, el director de Cooperación Internacional Felipe Seixas y el coordinador general de Contrainteligencia Rafael Caldeira. Por parte estadounidense, solo se identificó a Michael Ellis, quien asumió como vicedirector de la CIA el 10 de febrero de 2025, durante el segundo mandato de Donald Trump.

La llamada se produce días después de una conversación telefónica entre Lula y Trump, en la que acordaron que el mandatario brasileño viajará a Estados Unidos tras su gira por Asia en febrero. Será la primera visita de Lula a la Casa Blanca durante la actual presidencia del mandatario republicano.

El presidente de Brasil expresó el martes pasado su confianza en que las relaciones con Estados Unidos recuperarán la normalidad en breve. “Estoy convencido de que volveremos a la normalidad pronto, pronto; que vamos a fortalecer el multilateralismo, y que vamos a hacer que las economías vuelvan a crecer, porque es eso que el pueblo espera de nosotros”, declaró Lula a periodistas al llegar a Panamá, donde participó en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

Lula adelantó que a comienzos de marzo prevé viajar a Washington para reunirse con Trump y calificó el encuentro entre él y su homólogo estadounidense como la reunión de “las dos principales democracias de Occidente”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su comitiva en reunión con su homólogo y funcionarios brasileños el 26 de octubre de 2025 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Ambos acordaron la reunión durante una llamada telefónica de casi una hora celebrada el lunes, según informó el Gobierno brasileño.

Sin embargo, en materia internacional, Lula cuestionó a Trump y afirmó el martes que “es importante” que su homólogo ”permita que Venezuela pueda cuidar de su soberanía y de sus intereses" tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

“Vamos a ver lo que pasa. Es todo muy reciente y creo que deberíamos tener un poco de paciencia porque quien va a encontrar una solución para el pueblo venezolano es el propio pueblo venezolano. No será ni Brasil, ni Estados Unidos; será Venezuela”, expresó, al ser consultado por periodistas.

