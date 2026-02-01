Mundo

Brasil y EEUU reforzaron la relación bilateral en comercio y evaluaron detalles de la visita de Lula a la Casa Blanca

El intercambio incluyó revisiones sobre el impacto económico de las medidas comerciales, así como esfuerzos conjuntos para preparar la futura llegada del presidente brasileño a suelo estadounidense

Guardar
El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estrecha la mano del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, durante su reunión en el Departamento de Estado en Washington, D.C., Estados Unidos, el 13 de noviembre de 2025 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvieron el sábado una conversación telefónica centrada en temas comerciales y en la próxima visita del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a la Casa Blanca, según informó el Gobierno brasileño.

Durante el diálogo, ambos ministros abordaron las relaciones comerciales bilaterales, un tema que generó tensiones el año pasado tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a productos brasileños.

Desde septiembre, la situación mostró señales de distensión, luego de que el presidente Donald Trump redujera del 50 % los aranceles a numerosos productos importados desde Brasil, tras una negociación directa con Lula.

Vieira y Rubio también dialogaron sobre la “cooperación” en materia de seguridad, área donde existe sintonía entre ambos gobiernos. Además, los funcionarios discutieron los preparativos para la visita de Lula a Washington, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil aclaró que aún no se fijó una fecha concreta para el viaje.

Cabe recordar que el jueves, la cúpula de la Policía Federal de Brasil mantuvo un encuentro con el vicedirector de la CIA, Michael Ellis, en Brasilia, donde reforzaron los lazos de cooperación bilateral en materia de seguridad, según informaron fuentes oficiales este jueves.

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dialogó por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la importancia de intercambiar información y actuar conjuntamente frente a amenazas transnacionales. También destacaron el papel estratégico de Brasil en el continente americano, según la versión oficial difundida por la Policía Federal.

En la delegación brasileña participaron, junto a Rodrigues, altos cargos como el director ejecutivo William Murad, el director de Inteligencia Policial Leandro Almada, el director de Cooperación Internacional Felipe Seixas y el coordinador general de Contrainteligencia Rafael Caldeira. Por parte estadounidense, solo se identificó a Michael Ellis, quien asumió como vicedirector de la CIA el 10 de febrero de 2025, durante el segundo mandato de Donald Trump.

La llamada se produce días después de una conversación telefónica entre Lula y Trump, en la que acordaron que el mandatario brasileño viajará a Estados Unidos tras su gira por Asia en febrero. Será la primera visita de Lula a la Casa Blanca durante la actual presidencia del mandatario republicano.

El presidente de Brasil expresó el martes pasado su confianza en que las relaciones con Estados Unidos recuperarán la normalidad en breve. “Estoy convencido de que volveremos a la normalidad pronto, pronto; que vamos a fortalecer el multilateralismo, y que vamos a hacer que las economías vuelvan a crecer, porque es eso que el pueblo espera de nosotros”, declaró Lula a periodistas al llegar a Panamá, donde participó en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

Lula adelantó que a comienzos de marzo prevé viajar a Washington para reunirse con Trump y calificó el encuentro entre él y su homólogo estadounidense como la reunión de “las dos principales democracias de Occidente”.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su comitiva en reunión con su homólogo y funcionarios brasileños el 26 de octubre de 2025 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Ambos acordaron la reunión durante una llamada telefónica de casi una hora celebrada el lunes, según informó el Gobierno brasileño.

Sin embargo, en materia internacional, Lula cuestionó a Trump y afirmó el martes que “es importante” que su homólogo ”permita que Venezuela pueda cuidar de su soberanía y de sus intereses" tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

“Vamos a ver lo que pasa. Es todo muy reciente y creo que deberíamos tener un poco de paciencia porque quien va a encontrar una solución para el pueblo venezolano es el propio pueblo venezolano. No será ni Brasil, ni Estados Unidos; será Venezuela”, expresó, al ser consultado por periodistas.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Lula da SilvaMauro VieiraMarco RubioEstados UnidosEEUUBrasilÚltimas Noticias AméricaCasa Blanca

Últimas Noticias

Donald Trump confirmó conversaciones con el régimen de Irán para rebajar las tensiones: “Veremos qué pasa”

El presidente de Estados Unidos sostuvo que la República Islámica “está negociando” con Washington. Masud Pezeshkian, jefe de Estado persa, afirmó que una guerra no le conviene a ninguno de los dos países “ni a la región”

Donald Trump confirmó conversaciones con

José Antonio Kast será expositor principal en la Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión en Bruselas

Más de 35 países confluyen en la capital belga para definir estrategias ante amenazas al pluralismo democrático y fomentar alianzas internacionales

José Antonio Kast será expositor

Un alto funcionario del régimen iraní reconoció que hay en marcha “un marco de negociación” con EEUU

El jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, sostuvo que existen contactos con Washington en medio de la creciente tensión entre ambos países

Un alto funcionario del régimen

Túnel de Simplón, el histórico paso ferroviario que es un símbolo europeo

Esta infraestructura, que conecta Suiza e Italia, fue alguna vez la más extensa del mundo. Hoy en día, alberga el paso diario de cientos de trenes

Túnel de Simplón, el histórico

El enviado de Donald Trump dijo que mantuvo conversaciones “constructivas” con Rusia sobre Ucrania en Florida

Steve Witkoff expresó sentirse “alentado” por la reunión que mantuvo este sábado con el negociador ruso Kirill Dmitriev, como parte de los esfuerzos de mediación de Estados Unidos para poner fin a la guerra

El enviado de Donald Trump
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Allan Saint-Maximin se marcha del América tras episodio de racismo

Poderes consulares: peruanos en EE. UU., España, Italia, Argentina, Japón y Canadá aprovechan la digitalización de Sunarp

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de enero: afectaciones viales en Iztacalco debido al concierto de Molotov en el Palacio de los Deportes

Ataque armado en un bar de Pénjamo, Guanajuato, deja dos muertos

INFOBAE AMÉRICA
AV. El Real Madrid se

AV. El Real Madrid se enfrentará al Benfica y el Atlético, al Brujas en los 'playoffs' de la Champions

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

El Rey Felipe VI, de lo más sonriente, celebra su 58 cumpleaños trabajando

ENTRETENIMIENTO

Charlie Heaton reaccionó con humor

Charlie Heaton reaccionó con humor a las comparaciones con Harry Styles

El filme favorito de Millie Bobby Brown, los recuerdos con suegros y la inspiración detrás del desenlace de “Stranger Things”

Detrás de la crisis matrimonial más fuerte de Bianca Censori y Kanye West: “Ella trató de dejarlo varias veces”

Bad Bunny fue la estrella pop más grande de 2025, según Billboard

El último proyecto que Catherine O’Hara no pudo filmar: qué pasó con la temporada 2 de “The Studio”