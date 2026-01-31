José Antonio Kast será expositor principal en la Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión en Bruselas

José Antonio Kast

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, participará como expositor principal en la VII Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión, que se celebrará el 3 de febrero en el Parlamento Europeo de Bruselas. El evento reunirá a líderes políticos, cívicos y expertos de más de 35 países, junto a los presidentes de los principales bloques parlamentarios conservadores europeos, consolidando así la relevancia internacional de la cita.

Bajo el título “Libertad de expresión vs. discurso controlado – fortalecer los pilares de la democracia”, la cumbre está coorganizada por la Red Política por los Valores (PNfV) y el grupo parlamentario Reformistas y Conservadores Europeos (ECR), con la colaboración de Patriotas por Europa (PfE). Se prevé la presencia de representantes de América, África y Europa, que debatirán sobre los desafíos actuales a la libertad de expresión y las tendencias hacia un discurso regulado.

Kast tendrá a su cargo la última ponencia, considerada la intervención principal, en la que compartirá panel con figuras destacadas como Mateusz Morawiecki, presidente de ECR; Santiago Abascal, líder de PfE; Kinga Gal, vicepresidenta de PfE; y Stephen Bartulica, presidente de PNfV y miembro del Parlamento Europeo.

Kast junto a Stephen Bartulica, presidente de PNfV y miembro del Parlamento Europeo

Entre los participantes europeos figuran Patryk Jaki, copresidente del ECR; Branko Grims, del Partido Popular Europeo (EPP); Laurence Trochu, ECR; además de parlamentarios de Francia, Hungría, Bélgica, España e Italia. La delegación latinoamericana incluye a Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay; Luz Pacheco, presidenta de la Corte Constitucional de Perú; y altos dirigentes de Brasil, Argentina, México, Ecuador y Guatemala.

La nómina se completa con miembros del Consejo de Expertos y la Junta Directiva de PNfV, así como académicos y analistas internacionales. Destacan investigadores de The Heritage Foundation y dirigentes de organizaciones como Family Watch International y la Asociación de Abogados Cristianos.

El eje central de la cumbre será la defensa de la libertad de expresión como pilar de la democracia. Stephen Bartulica, diputado croata y anfitrión del evento, ha señalado el avance de tendencias restrictivas en varias regiones y la importancia de responder ante la imposición de discursos únicos. Subrayó, además, la proyección de Kast, a quien describió como un referente por su “firmeza en los principios, talante integrador y capacidad de diálogo”.

José Antonio Kast, Lola Velarde y Stephen Bartulica

Bartulica también destacó el compromiso sostenido de Kast con los valores que considera fundamentales para la civilización occidental, como la dignidad humana, la familia y las libertades esenciales. Agregó que hay un interés internacional creciente por el liderazgo de Kast y las transformaciones que impulsa en su país.

Las Cumbres Transatlánticas, organizadas cada dos años desde 2014 por la PNfV, se han consolidado como espacios para el intercambio entre líderes y expertos de Europa, América y África. Las ediciones anteriores se celebraron en sedes como la ONU, el Parlamento Europeo y el Senado de España, reafirmando su carácter multinacional y su impacto en el debate sobre derechos fundamentales.

En vísperas del encuentro, los organizadores remarcan la urgencia de fortalecer la cooperación internacional para ampliar la protección de la libertad de expresión. Consideran que, a través de una acción colectiva, aún es posible revertir las tendencias restrictivas y sostener los principios democráticos en un contexto global cambiante.