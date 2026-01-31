Mundo

José Antonio Kast será expositor principal en la Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión en Bruselas

Más de 35 países confluyen en la capital belga para definir estrategias ante amenazas al pluralismo democrático y fomentar alianzas internacionales

Guardar
José Antonio Kast
José Antonio Kast

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, participará como expositor principal en la VII Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión, que se celebrará el 3 de febrero en el Parlamento Europeo de Bruselas. El evento reunirá a líderes políticos, cívicos y expertos de más de 35 países, junto a los presidentes de los principales bloques parlamentarios conservadores europeos, consolidando así la relevancia internacional de la cita.

Bajo el título “Libertad de expresión vs. discurso controlado – fortalecer los pilares de la democracia”, la cumbre está coorganizada por la Red Política por los Valores (PNfV) y el grupo parlamentario Reformistas y Conservadores Europeos (ECR), con la colaboración de Patriotas por Europa (PfE). Se prevé la presencia de representantes de América, África y Europa, que debatirán sobre los desafíos actuales a la libertad de expresión y las tendencias hacia un discurso regulado.

Kast tendrá a su cargo la última ponencia, considerada la intervención principal, en la que compartirá panel con figuras destacadas como Mateusz Morawiecki, presidente de ECR; Santiago Abascal, líder de PfE; Kinga Gal, vicepresidenta de PfE; y Stephen Bartulica, presidente de PNfV y miembro del Parlamento Europeo.

Kast junto a Stephen Bartulica,
Kast junto a Stephen Bartulica, presidente de PNfV y miembro del Parlamento Europeo

Entre los participantes europeos figuran Patryk Jaki, copresidente del ECR; Branko Grims, del Partido Popular Europeo (EPP); Laurence Trochu, ECR; además de parlamentarios de Francia, Hungría, Bélgica, España e Italia. La delegación latinoamericana incluye a Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay; Luz Pacheco, presidenta de la Corte Constitucional de Perú; y altos dirigentes de Brasil, Argentina, México, Ecuador y Guatemala.

La nómina se completa con miembros del Consejo de Expertos y la Junta Directiva de PNfV, así como académicos y analistas internacionales. Destacan investigadores de The Heritage Foundation y dirigentes de organizaciones como Family Watch International y la Asociación de Abogados Cristianos.

El eje central de la cumbre será la defensa de la libertad de expresión como pilar de la democracia. Stephen Bartulica, diputado croata y anfitrión del evento, ha señalado el avance de tendencias restrictivas en varias regiones y la importancia de responder ante la imposición de discursos únicos. Subrayó, además, la proyección de Kast, a quien describió como un referente por su “firmeza en los principios, talante integrador y capacidad de diálogo”.

José Antonio Kast, Lola Velarde
José Antonio Kast, Lola Velarde y Stephen Bartulica

Bartulica también destacó el compromiso sostenido de Kast con los valores que considera fundamentales para la civilización occidental, como la dignidad humana, la familia y las libertades esenciales. Agregó que hay un interés internacional creciente por el liderazgo de Kast y las transformaciones que impulsa en su país.

Las Cumbres Transatlánticas, organizadas cada dos años desde 2014 por la PNfV, se han consolidado como espacios para el intercambio entre líderes y expertos de Europa, América y África. Las ediciones anteriores se celebraron en sedes como la ONU, el Parlamento Europeo y el Senado de España, reafirmando su carácter multinacional y su impacto en el debate sobre derechos fundamentales.

En vísperas del encuentro, los organizadores remarcan la urgencia de fortalecer la cooperación internacional para ampliar la protección de la libertad de expresión. Consideran que, a través de una acción colectiva, aún es posible revertir las tendencias restrictivas y sostener los principios democráticos en un contexto global cambiante.

Temas Relacionados

José Antonio KastLibertad de expresiónCumbre Transatlántica por la Libertad de ExpresiónParlamento EuropeoRed Política por los ValoresBruselasReformistas y Conservadores Europeos

Últimas Noticias

Un alto funcionario del régimen iraní reconoció que hay en marcha “un marco de negociación” con EEUU

El jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, sostuvo que existen contactos con Washington en medio de la creciente tensión entre ambos países

Un alto funcionario del régimen

Túnel de Simplón, el histórico paso ferroviario que es un símbolo europeo

Esta infraestructura, que conecta Suiza e Italia, fue alguna vez la más extensa del mundo. Hoy en día, alberga el paso diario de cientos de trenes

Túnel de Simplón, el histórico

El enviado de Donald Trump dijo que mantuvo conversaciones “constructivas” con Rusia sobre Ucrania en Florida

Steve Witkoff expresó sentirse “alentado” por la reunión que mantuvo este sábado con el negociador ruso Kirill Dmitriev, como parte de los esfuerzos de mediación de Estados Unidos para poner fin a la guerra

El enviado de Donald Trump

Israel atacó al grupo terrorista Hamas en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego en Gaza

Las FDI indicaron que el bombardeo tuvo como objetivo “a comandantes y a infraestructuras” pertenecientes a la organización extremista palestina

Israel atacó al grupo terrorista

Por qué Cândido Godói es conocida como la capital mundial de los gemelos y qué la hace única

El fenómeno que se da en este pequeño pueblo brasileño va más allá de lo anecdótico, pues involucra genética, leyendas sobre el nazismo y la persistente búsqueda de respuestas

Por qué Cândido Godói es
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Basura se acumula en Chorrillos y Carabayllo: vecinos denuncian abandono de las municipalidades

La convergencia entre delincuencia tradicional y cibercrimen multiplica las amenazas contra la ciudadanía en México

Ayuda humanitaria se mantendrá cuando se requiera, afirma Juan Ramón de la Fuente en plenaria de Morena

Abren nuevo parque de diversiones en Costa Verde: la entrada es gratis y solo estará disponible hasta mediados de febrero

INFOBAE AMÉRICA
El Caja Rural-Seguros RGA debutará

El Caja Rural-Seguros RGA debutará con "orgullo" en el Tour de Francia

La junta militar birmana busca reconocimiento internacional cinco años después del golpe

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny fue la estrella

Bad Bunny fue la estrella pop más grande de 2025, según Billboard

El último proyecto que Catherine O’Hara no pudo filmar: qué pasó con la temporada 2 de “The Studio”

Carlos Baute a los 51 años: “Tengo una bendita genética, rompo el ayuno intermitente con huevos fritos y bacon”

Premios Grammy 2026: horarios, nominados y dónde ver la gala más importante de la música

Brian May elogió a Tony Iommi y lo consagró como el verdadero “padrino del heavy metal”