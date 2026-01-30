Detectan compuestos tóxicos en superficies deportivas hechas con neumáticos usados, alerta un estudio

Investigadores detectan más de 500 compuestos químicos al degradarse el caucho reciclado usado en campos deportivos - (Freepik)

Investigadores de la Universidad Northeastern detectaron que el caucho reciclado de neumáticos, utilizado extensamente en campos de césped artificial y otras superficies deportivas, genera al descomponerse cientos de compuestos químicos, muchos de ellos desconocidos y algunos con riesgos potenciales para la salud y el ambiente.

Los hallazgos, publicados en Environmental Science & Technology, advierten sobre la complejidad de estos productos de transformación y la falta de conocimiento sobre sus efectos, según la propia universidad y el estudio titulado: “De la carretera al campo: Descifrando la transformación química del caucho granulado en neumáticos y césped artificial envejecido”.

El caucho granulado es el material resultante de triturar neumáticos desechados y se emplea habitualmente con la expectativa de aportar beneficios ecológicos y favorecer el ahorro energético. Sin embargo, recientes experimentos realizados en el campus de Boston revelan que su exposición prolongada a factores ambientales como la luz solar, la lluvia y el desgaste natural produce al menos 572 productos de transformación distintos, cifra confirmada por la investigadora principal Madison McMinn.

El caucho granulado de neumáticos libera sustancias tóxicas al exponerse a la luz solar, la humedad y el desgaste ambiental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solamente entre el 4% y el 5% de estos compuestos pudieron ser reconocidos mediante las bibliotecas científicas actuales, lo que evidencia una notable “complejidad química” y subraya la enorme cantidad de sustancias aún sin clasificar o evaluar.

Uno de los compuestos más preocupantes identificados es la 6PPD-quinona, producto de reacción del antioxidante presente en los neumáticos. Este químico es conocido por causar mortalidad aguda en peces como el salmón coho, incluso en concentraciones inferiores a un microgramo por litro, una contaminación documentada reiteradamente por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y otras entidades científicas.

Además de la 6PPD-quinona, el equipo halló el 4-HDPA, un disruptor endocrino vinculado con riesgos de cáncer de mama, y el 1,3-DMBA, que puede provocar efectos similares a los de las anfetaminas.

El impacto directo ya es visible en corrientes fluviales que atraviesan áreas urbanas y deportivas, donde se observa una elevada mortalidad de fauna acuática. Estudios referenciados por la Universidad Northeastern estiman que, en ríos contaminados con 6PPD-quinona, hasta el 90% del salmón coho puede morir antes de lograr reproducirse.

Solo entre el 4% y 5% de los compuestos generados por el caucho reciclado han sido identificados por la ciencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a que un informe de 2019 de la Agencia de Protección Ambiental sugería que los riesgos para personas eran bajos con uso deportivo convencional, la publicación resalta que la mayoría de los productos generados por el envejecimiento del caucho permanece sin identificar, lo que implica un gran nivel de incertidumbre.

El propio Zhenyu Tian, profesor y líder del equipo, reconoce: “No se sabe cuáles son los efectos sobre el cuerpo humano o el medioambiente de la mayoría de estos productos”. La variedad y persistencia de los compuestos, así como la formación continua de nuevas sustancias durante meses o años, dificultan la regulación y una gestión responsable de estos residuos.

La composición química del caucho reciclado no es homogénea, sino que varía en función del fabricante, la antigüedad de los neumáticos y las condiciones ambientales locales, como la humedad o la intensidad de la radiación solar. Según el estudio, en condiciones húmedas y al aire libre, el proceso de degradación del caucho granulado se acelera respecto a lo observado en laboratorio o en ensayos secos, aunque los propios autores advierten de limitaciones inherentes al simulacro de envejecimiento real.

La 6PPD-quinona, presente en caucho envejecido, produce alta mortalidad en peces como el salmón coho según la Agencia de Protección Ambiental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto implica que cada campo deportivo o superficie que emplee este material podría estar liberando una mezcla química única y todavía no caracterizada completamente. Los investigadores alertan que poner el foco únicamente en compuestos conocidos, como la 6PPD-quinona, no refleja adecuadamente el riesgo ambiental y sanitario, ya que la inmensa mayoría de productos de transformación permanece sin identificar ni someterse a evaluación toxicológica adecuada.

El análisis firmado por McMinn y Tian destaca la “complejidad” del envejecimiento químico y respalda la necesidad de avanzar en la investigación de las sustancias derivadas del caucho, insistiendo en que lo medido hasta ahora representa solo una fracción de lo que ocurre en la realidad. Dada la persistencia de los procesos químicos, la formación de compuestos puede continuar durante años tras la instalación inicial.

En suma, aunque el caucho granulado se promueve por sus ventajas ambientales aparentes, la investigación de la Universidad Northeastern advierte que este material sigue siendo activo, mantiene la capacidad de generar compuestos reactivos y plantea riesgos cuya magnitud está lejos de conocerse. Por tanto, el reciclaje de neumáticos en entornos urbanos y deportivos no implica la ausencia de peligros, reforzando la urgencia de entender sus implicaciones reales antes de considerar el material como inerte o inocuo.