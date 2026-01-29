Taiwán realizó ejercicios navales para ajustar su preparación ante una posible invasión marítima china

Taiwán demostró su preparación ante una invasión marítima

El ejército de Taiwán simuló este jueves repeler un asalto chino desde el mar, integrando misiles y drones lanzados desde tierra con lanchas patrulleras rápidas para detener un intento de invasión.

A principios de esta semana, el ejército mostró cómo su HIMARS (Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad), de fabricación estadounidense, se utilizaría para atacar las islas Penghu en el Estrecho de Taiwán si las fuerzas chinas las capturan primero y las utilizan como base para lanzar ataques contra Taiwán.

Taiwán realiza rutinariamente ejercicios militares antes del Año Nuevo Lunar, que comienza el próximo mes, aunque estos son los primeros que se realizan ante los medios de comunicación desde que China realizó su última ronda de ejercicios militares alrededor de la isla a finales de diciembre.

El barco de asalto de operaciones especiales M109 de Taiwán participa en un ejercicio militar anual antes del Año Nuevo Lunar, en Kaohsiung, Taiwán, el 29 de enero de 2026. REUTERS/Ann Wang

“Este ejercicio se centró en operaciones en áreas marítimas y zonas clave del campo de batalla”, dijo un oficial del ejército taiwanés.

“El ejercicio se centró en la realización de operaciones defensivas cercanas a la costa y el apoyo a misiones de ataque litoral. Empleamos vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento en combinación con lanchas de asalto M109, unidades marítimas y drones de ataque para establecer una cadena de aniquilación y llevar a cabo una interceptación conjunta eficaz”, agregó.

Soldados taiwaneses llevan un UAV/UAS de vigilancia terrestre durante un ejercicio militar anual antes del Año Nuevo Lunar, en Kaohsiung, Taiwán, el 29 de enero de 2026. REUTERS/Ann Wang

Cualquier invasión de Taiwán por parte de China sería muy difícil, dado que el Ejército Popular de Liberación tendría que cruzar primero el Estrecho de Taiwán y luego atacar el limitado número de playas de la isla aptas para el desembarco de sus fuerzas.

“El ejercicio demostró la capacidad de combate defensivo multicapa y multiola de la Armada, así como la resiliencia y la rápida respuesta operativa del Cuerpo de Marines, tanto en el mar como en tierra”, dijo el oficial.

Un soldado opera un dron de ataque fabricado en Taiwán durante un ejercicio militar anual antes del Año Nuevo Lunar, en Kaohsiung, Taiwán, el 29 de enero de 2026. REUTERS/Ann Wang

“El ejercicio integró plenamente las fuerzas navales y costeras, tomando medidas preventivas contra la intrusión en la zona gris para salvaguardar la seguridad de las rutas marítimas. Mantenemos la convicción de que la preparación para el combate nunca se detiene y que la defensa nacional no tiene descanso, manteniéndonos comprometidos con mantener la preparación para garantizar la seguridad de la nación”, agregó.

La administración del presidente Lai Ching-te, como parte de un programa de modernización de la defensa, ha impulsado un entrenamiento más realista en el combate, que se basa menos en actuaciones preparadas y más en la simulación del combate real.

(Con información de Reuters)