Mundo

Taiwán realizó ejercicios navales para ajustar su preparación ante una posible invasión marítima china

Mostraron cómo su sistema estadounidense HIMARS se utilizaría para atacar objetivos enemigos. Las maniobras se realizaron antes del Año Nuevo Lunar

Guardar
Taiwán demostró su preparación ante una invasión marítima

El ejército de Taiwán simuló este jueves repeler un asalto chino desde el mar, integrando misiles y drones lanzados desde tierra con lanchas patrulleras rápidas para detener un intento de invasión.

A principios de esta semana, el ejército mostró cómo su HIMARS (Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad), de fabricación estadounidense, se utilizaría para atacar las islas Penghu en el Estrecho de Taiwán si las fuerzas chinas las capturan primero y las utilizan como base para lanzar ataques contra Taiwán.

Taiwán realiza rutinariamente ejercicios militares antes del Año Nuevo Lunar, que comienza el próximo mes, aunque estos son los primeros que se realizan ante los medios de comunicación desde que China realizó su última ronda de ejercicios militares alrededor de la isla a finales de diciembre.

El barco de asalto de
El barco de asalto de operaciones especiales M109 de Taiwán participa en un ejercicio militar anual antes del Año Nuevo Lunar, en Kaohsiung, Taiwán, el 29 de enero de 2026. REUTERS/Ann Wang

“Este ejercicio se centró en operaciones en áreas marítimas y zonas clave del campo de batalla”, dijo un oficial del ejército taiwanés.

“El ejercicio se centró en la realización de operaciones defensivas cercanas a la costa y el apoyo a misiones de ataque litoral. Empleamos vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento en combinación con lanchas de asalto M109, unidades marítimas y drones de ataque para establecer una cadena de aniquilación y llevar a cabo una interceptación conjunta eficaz”, agregó.

Soldados taiwaneses llevan un UAV/UAS
Soldados taiwaneses llevan un UAV/UAS de vigilancia terrestre durante un ejercicio militar anual antes del Año Nuevo Lunar, en Kaohsiung, Taiwán, el 29 de enero de 2026. REUTERS/Ann Wang

Cualquier invasión de Taiwán por parte de China sería muy difícil, dado que el Ejército Popular de Liberación tendría que cruzar primero el Estrecho de Taiwán y luego atacar el limitado número de playas de la isla aptas para el desembarco de sus fuerzas.

“El ejercicio demostró la capacidad de combate defensivo multicapa y multiola de la Armada, así como la resiliencia y la rápida respuesta operativa del Cuerpo de Marines, tanto en el mar como en tierra”, dijo el oficial.

Un soldado opera un dron
Un soldado opera un dron de ataque fabricado en Taiwán durante un ejercicio militar anual antes del Año Nuevo Lunar, en Kaohsiung, Taiwán, el 29 de enero de 2026. REUTERS/Ann Wang

“El ejercicio integró plenamente las fuerzas navales y costeras, tomando medidas preventivas contra la intrusión en la zona gris para salvaguardar la seguridad de las rutas marítimas. Mantenemos la convicción de que la preparación para el combate nunca se detiene y que la defensa nacional no tiene descanso, manteniéndonos comprometidos con mantener la preparación para garantizar la seguridad de la nación”, agregó.

La administración del presidente Lai Ching-te, como parte de un programa de modernización de la defensa, ha impulsado un entrenamiento más realista en el combate, que se basa menos en actuaciones preparadas y más en la simulación del combate real.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

TaiwánAño Nuevo LunarChina

Últimas Noticias

La UE anuncia nuevas sanciones a Irán y designará a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista

Los ministros de Asuntos Exteriores del bloque europeo aprobarán la medida tras la brutal represión a las protestas. El bloque también prohibirá visados y congelará activos de 21 entidades estatales y funcionarios del régimen de Teherán

La UE anuncia nuevas sanciones

La primera ministra japonesa es favorita para lograr la mayoría absoluta tras llamar a elecciones anticipadas

Un sondeo proyecta una amplia victoria del partido de Sanae Takaichi, lo que permitiría a la dirigente conformar gobierno sin necesidad de coaliciones

La primera ministra japonesa es

La petrolera rusa Lukoil acordó la venta de sus activos internacionales después de tres meses bajo sanciones de EEUU

El grupo transferirá sus propiedades en el extranjero, mientras conserva sus proyectos en Kazajistán y somete la operación a revisión de autoridades regulatorias estadounidenses

La petrolera rusa Lukoil acordó

Hallaron restos humanos en la búsqueda de una turista desaparecida hace más de dos años en Australia

Un voluntario encontró los huesos cerca de Philosopher Falls, en Tasmania, y las autoridades realizan estudios forenses para confirmar su identidad y esclarecer el caso

Hallaron restos humanos en la

Rusia lanzó un ataque con drones y misiles contra dos regiones de Ucrania: al menos tres muertos

La ofensiva nocturna, que afectó principalmente a áreas residenciales, provocó daños en viviendas y generó incendios, de acuerdo con el gobernador regional de Zaporizhzhia

Rusia lanzó un ataque con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Presidente de la Cidh aseguró

Presidente de la Cidh aseguró que Colombia se ‘rajó’ en equidad, tras informe sobre violencia: “Es el país más desigual de las Américas”

El aeropuerto El Dorado de Bogotá restringe sus operaciones en la mañana de este jueves por intensa neblina: lo que se sabe

Ministerio de Salud rechazó artículo de The British Medical Journal sobre el sistema de salud colombiano: “Carece de rigor técnico”

Una madre venezolana logra desmantelar una red de trata en Lima, tras escapar con su hija del Tren de Aragua

Carlos Giraldo, presentador de ‘La Red’, denuncia robo en pleno concierto en Villeta: “Me di cuenta cuando ya no estaba”

INFOBAE AMÉRICA
Ingenieros agrónomos de Canarias piden

Ingenieros agrónomos de Canarias piden reforzar controles en frontera para garantizar la calidad del acuerdo UE-Mercosur

#JusticiaPorOrelha: cómo el asesinato de un perro callejero logró unir a todas las fuerzas políticas de Brasil

Puente dice que la línea Madrid-Andalucía "no está abandonada" y ensalza la respuesta institucional

UGT critica el oportunismo de PP, Vox y Junts al dejar caer el 'escudo social' y urge a una solución

López acusa al PP de estar "abrazado al diablo de Vox", con discurso "xenófobo", y de abandonar su "tradición cristiana"

ENTRETENIMIENTO

Paul Dano y Matthew Lilard

Paul Dano y Matthew Lilard se pronuncian tras la polémica con Tarantino: “El apoyo que hemos recibido habla por sí solo”

“Nunca le pediría ni un centavo a desconocidos, ni a fans, ni a nadie. No es mi estilo”, aseguró Mickey Rourke tras rechazar donaciones

Colin Farrell creía que un film lo llevaría directo a los premios Oscar y se convirtió en su peor fracaso: “Sentí tanta vergüenza”

El entrenamiento de François Arnaud que revolucionó su físico para Heated Rivalry

El día que Sean Connery rechazó ser Gandalf en El Señor de los Anillos: “Leí el libro, el guion, vi la película y sigo sin entender nada”