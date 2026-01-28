Mundo

María Corina Machado y Masih Alinejad discutieron sobre los regímenes de Irán y Venezuela: pidieron una acción internacional más enérgica

Las figuras de la oposición a ambas dictaduras se congregaron en Washington D.C. y marcaron que los pueblos están protagonizando “un movimiento sin precedentes por la libertad”. “Maduro no está solo. Ali Khamenei es su aliado”, sostuvo la venezolana Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado, junto a
María Corina Machado, junto a Masih Alinejad (Captura de video)

Figuras de la oposición de Irán y Venezuela se reunieron en Washington D.C. para pedir a Estados Unidos y sus aliados una respuesta más contundente frente a lo que describieron como un “eje de represión” entre ambos países.

La activista iraní Masih Alinejad y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dialogaron sobre la situación en sus países y coincidieron en la necesidad de una acción internacional más firme contra las dictaduras que oprimen a la sociedad civil.

Hoy estoy en Washington, D.C., la capital del mundo libre”, expresó Alinejad en el diálogo difundido por Irán International. “Estoy aquí con una de las mujeres más valientes que lidera el movimiento de oposición democrática en Venezuela, María Corina Machado”.

El encuentro tuvo lugar en un contexto de represión extrema en Irán, donde, según datos citados por Alinejad, al menos 36.500 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad entre el 8 y el 9 de enero durante las protestas nacionales. La activista subrayó los vínculos entre ambos regímenes y afirmó: “Maduro no está solo. Ali Khamenei es su aliado. Ali Khamenei y la Guardia Revolucionaria invadieron Venezuela”.

Por su parte, Machado señaló que la cooperación entre gobiernos autoritarios bajo sanciones fue constante durante años: “Las tiranías a las que nos enfrentamos llevan muchos años cooperando, intercambiando recursos, agentes de tecnología de la información, armas, armas, sin duda”. Añadió que, en paralelo, ambos pueblos están protagonizando “un movimiento ciudadano sin precedentes por la libertad”.

María Corina Machado dialogó con
María Corina Machado dialogó con Masih Alinejad, periodista, bloguera y escritora iraní (REUTERS/Kylie Cooper)

Las declaraciones de Machado llegan pocas semanas después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses, acción tras la cual el ex dictador fue trasladado a Nueva York y se declaró inocente de cargos de narcotráfico.

Machado defendió la operación militar estadounidense y la calificó como un “punto de inflexión”: “Finalmente, en Venezuela, vemos al presidente Trump tomar una decisión crucial. El 3 de enero, cuando el presidente Trump llevó a Nicolás Maduro ante la justicia”.

Alinejad destacó que la represión estatal en Irán continúa y remarcó: “En este momento, los iraníes se enfrentan a una masacre. Hasta 20.000 personas han sido asesinadas... con las manos vacías, la gente desarmada no puede ganar”. Machado concluyó: “Venezuela será libre e Irán también será libre”.

La reunión se produce tras reiteradas advertencias del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que Washington respondería si las autoridades iraníes intensificaban la violencia contra los manifestantes, generando expectativas de respaldo internacional entre las filas de la oposición iraní.

Masih Alinejad (REUTERS/Caitlin Ochs/Archivo)
Masih Alinejad (REUTERS/Caitlin Ochs/Archivo)

El debate se da en la antesala de una reunión clave para la Premio Nobel de la Paz. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibirá este miércoles en la sede del Departamento de Estado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, dos semanas después de que Machado se reuniera con el presidente Donald Trump.

De acuerdo con la agenda oficial, el encuentro será a puerta cerrada y está programado para las 13:00 hora local de Washington (18:00 GMT), tras la comparecencia de Rubio ante el Senado para informar sobre la política del Gobierno de Trump hacia Venezuela, audiencia que se realizará a las 10:00 (15:00 GMT).

Machado permanece en la capital estadounidense desde el pasado 15 de enero, fecha en la que se reunió con el presidente republicano en la Casa Blanca para abordar la situación en Venezuela tras el operativo estadounidense del 3 de enero, que resultó en el derrocamiento y arresto de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

