Mundo

Condenaron a la ex primera dama de Corea del Sur a 20 meses de prisión por corrupción

Un tribunal la encontró culpable de aceptar sobornos durante el mandato de su esposo, mientras la absolvió de otros cargos, incluida la manipulación de acciones y violaciones de financiamiento electoral

Guardar
La ex primera dama de
La ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, esposa del ex presidente destituido Yoon Suk Yeol, llega a un tribunal para asistir a una audiencia para revisar su orden de arresto solicitada por fiscales especiales en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, en Seúl, Corea del Sur, el 12 de agosto de 2025 (Jung Yeon-je/REUTERS)

El juez Woo In-sung, del Tribunal del Distrito Central de Seúl, condenó este miércoles a la ex primera dama Kim Keon Hee a 20 meses de prisión por corrupción, aunque la absolvió de los cargos de manipulación de acciones y otras acusaciones en su contra.

Kim también fue acusada de aceptar sobornos por más de USD 200.000, incluidos dos bolsos de la marca Chanel y un collar Graff entregados por el líder de la organización Iglesia de la Unificación, una institución considerada secta en el país.

El fallo sorprendió, ya que el fiscal independiente había solicitado 15 años de prisión para Kim por cargos de soborno, manipulación de precios de acciones y violaciones a la ley de financiación política. Finalmente, el tribunal la condenó a 20 meses de cárcel únicamente por soborno.

En diciembre, la Fiscalía había sostenido que Kim se había “puesto por encima de la ley” y conspirado con la Iglesia de la Unificación para vulnerar “la separación constitucional entre religión y Estado”.

El fiscal Min Joong-ki añadió que las instituciones surcoreanas habían sido “severamente socavadas por los abusos de poder” de la ex primera dama, a quien también se le atribuye interferencia en las elecciones parlamentarias.

Kim permanece detenida desde agosto,
Kim permanece detenida desde agosto, cuando el tribunal de Seúl emitió una orden de arresto preventiva ante el riesgo de destrucción de pruebas (Europa Press/Archivo)

Kim negó todas las acusaciones, calificándolas de “profundamente injustas” en su testimonio final, aunque se disculpó públicamente “por causar problemas a pesar de ser una persona sin importancia”. “Cuando considero mi papel y las responsabilidades que me han sido confiadas, parece claro que he cometido muchos errores”, declaró en diciembre.

El equipo de defensa de Kim agradeció al tribunal por la sentencia, aunque consideró que la pena de 20 meses era “relativamente alta”. Los abogados anunciaron que evaluarán la posibilidad de apelar el veredicto.

La condenada, ampliamente conocida por su activismo en favor de la prohibición del consumo de carne de perro en Corea del Sur, vio cómo numerosos escándalos eclipsaron la agenda política de su esposo, el ex presidente Yoon Suk Yeol. La figura de Kim, de 53 años, estuvo envuelta en controversias desde hace tiempo, y las denuncias de corrupción, tráfico de influencias y fraude académico marcaron el mandato de su Yoon.

Ambos permanecen actualmente bajo custodia: Yoon enfrenta cargos por las decisiones adoptadas durante la declaración de ley marcial en diciembre de 2024 y sus caóticas consecuencias, mientras que Kim fue juzgada por supuesta manipulación bursátil y la recepción de obsequios por parte de la Iglesia de la Unificación.

En 2023, la difusión de imágenes de una cámara oculta en las que Kim aparecía aceptando un bolso de lujo valorado en 2.200 dólares desató el llamado “escándalo de los bolsos Dior”, lo que agravó aún más la baja popularidad de Yoon.

Kim negó todos los cargos
Kim negó todos los cargos y calificó las acusaciones de “profundamente injustas” (REUTERS/Kim Hong-Ji/Archivo)

Este escándalo fue un factor en la severa derrota del partido de Yoon en las elecciones generales de abril de 2024, cuando no logró recuperar la mayoría parlamentaria.

El ex mandatario vetó tres proyectos de ley respaldados por la oposición para investigar las acusaciones contra Kim, incluido el caso del bolso Dior, y el último veto estaba programado para noviembre de 2024. Una semana después, declaró la ley marcial.

La comparecencia de Kim ante el tribunal se produjo pocos días después de que el ex primer ministro Han Duck-soo fuera condenado a 23 años de prisión —ocho años más de lo solicitado por la fiscalía— por su papel en la suspensión del gobierno civil bajo el mandato de Yoon.

La investigación sobre Kim también desembocó en el arresto de Han Hak-ja, líder de la Iglesia de la Unificación, organización que afirma tener 10 millones de seguidores en todo el mundo y dirige un amplio conglomerado empresarial. Por otro lado, un tribunal de Seúl dictará sentencia este miércoles al legislador Kweon Seong-dong, acusado igualmente de aceptar sobornos de la secta.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Corea del SurKim Keon HeeYoon Suk YeolIglesia de la UnificaciónÚltimas Noticias AméricaSeúlcorrupción

Últimas Noticias

María Corina Machado y Masih Alinejad discutieron sobre los regímenes de Irán y Venezuela: pidieron una acción internacional más enérgica

Las figuras de la oposición a ambas dictaduras se congregaron en Washington D.C. y marcaron que los pueblos están protagonizando “un movimiento sin precedentes por la libertad”. “Maduro no está solo. Ali Khamenei es su aliado”, sostuvo la venezolana Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado y Masih

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y 6 heridos

Las autoridades militares en varias regiones reportaron los incidentes provocados por el bombardeo combinado de las tropas rusas. Aún se desconoce la cifra total de afectados por la ofensiva

Rusia lanzó un nuevo ataque

Siria y Estados Unidos reforzaron la importancia de coordinar fuerzas para prevenir el resurgimiento del Estado Islámico

La declaración de la presidencia siria sostiene que la negociación constituye el mecanismo más adecuado para atender los conflictos en la región, promoviendo la estabilidad sobre la base de intereses comunes

Siria y Estados Unidos reforzaron

Vladimir Putin se reunirá este miércoles con el presidente sirio Ahmed Al Sharaa en Moscú

La cita entre ambos líderes ocurre en medio de los recientes cambios políticos en Siria y contempla el análisis del futuro de los vínculos bilaterales y la situación regional tras la salida de Bashar al-Assad

Vladimir Putin se reunirá este

Países Bajos: un pacto entre tres partidos allanó el camino para un nuevo gobierno

Las negociaciones concluyeron tras una larga disputa sobre asuntos presupuestales, y los representantes de las formaciones anunciaron que revelarán el contenido del acuerdo este viernes

Países Bajos: un pacto entre
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El video de la persecución

El video de la persecución policial en La Plata que terminó con un prófugo muerto y dos mujeres heridas

‘GH Dúo’ al límite: Carmen Borrego abandona el concurso y Belén Rodríguez pide su expulsión

Un estudio explica cuánto tiene que durar un abrazo para que tenga efectos en la salud mental

Prohibieron la venta y el uso de dos productos médicos por no estar registrados

Estadio GNP Seguros: objetos permitidos y artículos que no puedes ingresar al recinto

INFOBAE AMÉRICA
María Corina Machado y Masih

María Corina Machado y Masih Alinejad discutieron sobre los regímenes de Irán y Venezuela: pidieron una acción internacional más enérgica

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y 6 heridos

Los gobernadores de la Patagonia argentina piden la Emergencia Ígnea nacional con 230.000 hectáreas quemadas

Siria y Estados Unidos reforzaron la importancia de coordinar fuerzas para prevenir el resurgimiento del Estado Islámico

Vladimir Putin se reunirá este miércoles con el presidente sirio Ahmed Al Sharaa en Moscú

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck retiran nuevamente del mercado su mansión de Beverly Hills valorada en 52 millones de dólares

Las estrellas de ‘La mujer biónica’ y ‘El hombre nuclear’ se reencuentran 50 años después

Michael J. Fox y Harrison Ford, sin filtro: la lucha contra el Parkinson, política y un reencuentro cargado de emoción

La historia de la niña de 8 años que nunca había escuchado sobre ‘Stranger Things’, pero obtuvo un papel en la serie

Así se siente Jennifer Aniston con Jim Curtis tras casi un año de relación: “Está muy agradecida y orgullosa”