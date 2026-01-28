Condenaron a la ex primera dama de Corea del Sur a 20 meses de prisión por corrupción

La ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, esposa del ex presidente destituido Yoon Suk Yeol, llega a un tribunal para asistir a una audiencia para revisar su orden de arresto solicitada por fiscales especiales en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, en Seúl, Corea del Sur, el 12 de agosto de 2025 (Jung Yeon-je/REUTERS)

El juez Woo In-sung, del Tribunal del Distrito Central de Seúl, condenó este miércoles a la ex primera dama Kim Keon Hee a 20 meses de prisión por corrupción, aunque la absolvió de los cargos de manipulación de acciones y otras acusaciones en su contra.

Kim también fue acusada de aceptar sobornos por más de USD 200.000, incluidos dos bolsos de la marca Chanel y un collar Graff entregados por el líder de la organización Iglesia de la Unificación, una institución considerada secta en el país.

El fallo sorprendió, ya que el fiscal independiente había solicitado 15 años de prisión para Kim por cargos de soborno, manipulación de precios de acciones y violaciones a la ley de financiación política. Finalmente, el tribunal la condenó a 20 meses de cárcel únicamente por soborno.

En diciembre, la Fiscalía había sostenido que Kim se había “puesto por encima de la ley” y conspirado con la Iglesia de la Unificación para vulnerar “la separación constitucional entre religión y Estado”.

El fiscal Min Joong-ki añadió que las instituciones surcoreanas habían sido “severamente socavadas por los abusos de poder” de la ex primera dama, a quien también se le atribuye interferencia en las elecciones parlamentarias.

Kim permanece detenida desde agosto, cuando el tribunal de Seúl emitió una orden de arresto preventiva ante el riesgo de destrucción de pruebas (Europa Press/Archivo)

Kim negó todas las acusaciones, calificándolas de “profundamente injustas” en su testimonio final, aunque se disculpó públicamente “por causar problemas a pesar de ser una persona sin importancia”. “Cuando considero mi papel y las responsabilidades que me han sido confiadas, parece claro que he cometido muchos errores”, declaró en diciembre.

El equipo de defensa de Kim agradeció al tribunal por la sentencia, aunque consideró que la pena de 20 meses era “relativamente alta”. Los abogados anunciaron que evaluarán la posibilidad de apelar el veredicto.

La condenada, ampliamente conocida por su activismo en favor de la prohibición del consumo de carne de perro en Corea del Sur, vio cómo numerosos escándalos eclipsaron la agenda política de su esposo, el ex presidente Yoon Suk Yeol. La figura de Kim, de 53 años, estuvo envuelta en controversias desde hace tiempo, y las denuncias de corrupción, tráfico de influencias y fraude académico marcaron el mandato de su Yoon.

Ambos permanecen actualmente bajo custodia: Yoon enfrenta cargos por las decisiones adoptadas durante la declaración de ley marcial en diciembre de 2024 y sus caóticas consecuencias, mientras que Kim fue juzgada por supuesta manipulación bursátil y la recepción de obsequios por parte de la Iglesia de la Unificación.

En 2023, la difusión de imágenes de una cámara oculta en las que Kim aparecía aceptando un bolso de lujo valorado en 2.200 dólares desató el llamado “escándalo de los bolsos Dior”, lo que agravó aún más la baja popularidad de Yoon.

Kim negó todos los cargos y calificó las acusaciones de “profundamente injustas” (REUTERS/Kim Hong-Ji/Archivo)

Este escándalo fue un factor en la severa derrota del partido de Yoon en las elecciones generales de abril de 2024, cuando no logró recuperar la mayoría parlamentaria.

El ex mandatario vetó tres proyectos de ley respaldados por la oposición para investigar las acusaciones contra Kim, incluido el caso del bolso Dior, y el último veto estaba programado para noviembre de 2024. Una semana después, declaró la ley marcial.

La comparecencia de Kim ante el tribunal se produjo pocos días después de que el ex primer ministro Han Duck-soo fuera condenado a 23 años de prisión —ocho años más de lo solicitado por la fiscalía— por su papel en la suspensión del gobierno civil bajo el mandato de Yoon.

La investigación sobre Kim también desembocó en el arresto de Han Hak-ja, líder de la Iglesia de la Unificación, organización que afirma tener 10 millones de seguidores en todo el mundo y dirige un amplio conglomerado empresarial. Por otro lado, un tribunal de Seúl dictará sentencia este miércoles al legislador Kweon Seong-dong, acusado igualmente de aceptar sobornos de la secta.

