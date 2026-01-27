Irán afirmó que el despliegue naval de EEUU en Medio Oriente incrementa su “vulnerabilidad” y los convierte en “objetivos al alcance”

Comandantes y miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (REUTERS)

Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron que la presencia de un portaaviones y otros buques de Estados Unidos en Oriente Medio incrementa su “vulnerabilidad” y los convierte en “objetivos al alcance”, en un contexto de creciente tensión bilateral marcado por protestas internas en la República Islámica y un refuerzo del despliegue militar estadounidense en la región.

“La concentración y acumulación de fuerzas y equipos en la zona no será un factor disuasorio, sino que aumentará su vulnerabilidad y los convertirá en objetivos al alcance”, indicó una fuente militar de la Base Khatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, según la televisión estatal de Irán.

La fuente, cuyo nombre no se hizo público, sostuvo que la idea de llevar a cabo una “operación limitada, rápida y limpia contra Irán se debe a estimaciones incorrectas y a una comprensión incompleta de las capacidades defensivas y ofensivas de la República Islámica”.

En la misma línea, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes señaló que “la República Islámica no iniciará ninguna guerra, pero no permitirá ninguna amenaza contra la seguridad nacional del país”.

Las advertencias se produjeron tras el ingreso del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque a aguas de Oriente Medio, un despliegue confirmado por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

El USS Abraham Lincoln (REUTERS/Mike Blake)

“El Grupo de Ataque del Portaaviones Abraham Lincoln está actualmente desplegado en el Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales”, informó el Centcom en sus redes sociales. Según funcionarios estadounidenses citados por medios internacionales, el grupo se encuentra en el océano Índico, dentro del radio operativo del comando, lo que permite una respuesta rápida ante eventuales decisiones políticas o militares.

Las mismas fuentes aclararon que el portaaviones no necesariamente ocupa su posición final para una operación específica y que no existe una orden de ataque confirmada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció días atrás que su país dispone de una “flota enorme” dirigiéndose a aguas cercanas a Irán y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacudieron el país.

“Tenemos una gran armada cerca de Irán. Más grande que la de Venezuela”, afirmó Trump en una entrevista con el portal Axios. El mandatario también remarcó que “todas las opciones siguen sobre la mesa” ante cualquier escalada iraní.

“Tenemos una gran armada cerca de Irán. Más grande que la de Venezuela”, afirmó Trump (AP)

Las protestas en Irán comenzaron a finales de diciembre por el aumento del costo de vida y evolucionaron hacia un cuestionamiento abierto al sistema político instaurado tras la Revolución Islámica de 1979.

Las autoridades del régimen iraní acusaron a Estados Unidos e Israel de organizar manifestaciones que calificaron de “terroristas”. Según cifras oficiales iraníes, los disturbios dejaron 3.117 muertos, mientras organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, informaron de 5.495 fallecidos.

Irán aseguró que responderá a cualquier intervención estadounidense y advirtió que, ante un eventual ataque, considerará objetivos militares a todas las bases de Estados Unidos en la región. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, sostuvo que la presencia del portaaviones “no afecta la determinación y seriedad de Irán para defender a la nación” y subrayó la confianza en la capacidad de las fuerzas armadas para responder a cualquier agresión.

Por su parte, el comandante del Estado Mayor, Ali Abdollahi, advirtió que “cualquier ataque convertirá de inmediato todos los intereses, bases y centros de influencia de Estados Unidos en objetivos definidos y accesibles”.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, sostuvo que la presencia del portaaviones “no afecta la determinación y seriedad de Irán para defender a la nación” (EP)

El grupo de ataque del USS Abraham Lincoln incluye destructores y cruceros con capacidad para lanzar misiles Tomahawk. Además, la Marina estadounidense desplegó aviones de combate F-35C y F/A-18, junto con aeronaves de guerra electrónica EA-18G Growler, mientras cazas F-15E y sistemas antimisiles Patriot y Thaad quedaron posicionados en bases aliadas de la región.

La escalada militar generó inquietud entre aliados árabes de Washington en el Golfo Pérsico, que pidieron evitar una guerra regional. Grupos proiraníes en Irak, como Kataeb Hezbollah, instaron a sus seguidores a prepararse para un posible conflicto total en defensa de Irán.

El Centcom reiteró que la misión del despliegue apunta a “garantizar la seguridad y la estabilidad”, aunque la situación permanece bajo observación internacional en medio de un escenario volátil.

(Con información de EFE y AFP)