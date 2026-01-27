Mundo

Irán afirmó que el despliegue naval de EEUU en Medio Oriente incrementa su “vulnerabilidad” y los convierte en “objetivos al alcance”

La amenaza del régimen iraní se produce tras el ingreso del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque en la región el lunes, según confirmó el Comando Central de Estados Unidos

Guardar
Comandantes y miembros del Cuerpo
Comandantes y miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (REUTERS)

Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron que la presencia de un portaaviones y otros buques de Estados Unidos en Oriente Medio incrementa su “vulnerabilidad” y los convierte en “objetivos al alcance”, en un contexto de creciente tensión bilateral marcado por protestas internas en la República Islámica y un refuerzo del despliegue militar estadounidense en la región.

“La concentración y acumulación de fuerzas y equipos en la zona no será un factor disuasorio, sino que aumentará su vulnerabilidad y los convertirá en objetivos al alcance”, indicó una fuente militar de la Base Khatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, según la televisión estatal de Irán.

La fuente, cuyo nombre no se hizo público, sostuvo que la idea de llevar a cabo una “operación limitada, rápida y limpia contra Irán se debe a estimaciones incorrectas y a una comprensión incompleta de las capacidades defensivas y ofensivas de la República Islámica”.

En la misma línea, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes señaló que “la República Islámica no iniciará ninguna guerra, pero no permitirá ninguna amenaza contra la seguridad nacional del país”.

Las advertencias se produjeron tras el ingreso del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque a aguas de Oriente Medio, un despliegue confirmado por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

El USS Abraham Lincoln (REUTERS/Mike
El USS Abraham Lincoln (REUTERS/Mike Blake)

“El Grupo de Ataque del Portaaviones Abraham Lincoln está actualmente desplegado en el Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales”, informó el Centcom en sus redes sociales. Según funcionarios estadounidenses citados por medios internacionales, el grupo se encuentra en el océano Índico, dentro del radio operativo del comando, lo que permite una respuesta rápida ante eventuales decisiones políticas o militares.

Las mismas fuentes aclararon que el portaaviones no necesariamente ocupa su posición final para una operación específica y que no existe una orden de ataque confirmada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció días atrás que su país dispone de una “flota enorme” dirigiéndose a aguas cercanas a Irán y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacudieron el país.

“Tenemos una gran armada cerca de Irán. Más grande que la de Venezuela”, afirmó Trump en una entrevista con el portal Axios. El mandatario también remarcó que “todas las opciones siguen sobre la mesa” ante cualquier escalada iraní.

“Tenemos una gran armada cerca
“Tenemos una gran armada cerca de Irán. Más grande que la de Venezuela”, afirmó Trump (AP)

Las protestas en Irán comenzaron a finales de diciembre por el aumento del costo de vida y evolucionaron hacia un cuestionamiento abierto al sistema político instaurado tras la Revolución Islámica de 1979.

Las autoridades del régimen iraní acusaron a Estados Unidos e Israel de organizar manifestaciones que calificaron de “terroristas”. Según cifras oficiales iraníes, los disturbios dejaron 3.117 muertos, mientras organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, informaron de 5.495 fallecidos.

Irán aseguró que responderá a cualquier intervención estadounidense y advirtió que, ante un eventual ataque, considerará objetivos militares a todas las bases de Estados Unidos en la región. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, sostuvo que la presencia del portaaviones “no afecta la determinación y seriedad de Irán para defender a la nación” y subrayó la confianza en la capacidad de las fuerzas armadas para responder a cualquier agresión.

Por su parte, el comandante del Estado Mayor, Ali Abdollahi, advirtió que “cualquier ataque convertirá de inmediato todos los intereses, bases y centros de influencia de Estados Unidos en objetivos definidos y accesibles”.

El portavoz de la Cancillería
El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, sostuvo que la presencia del portaaviones “no afecta la determinación y seriedad de Irán para defender a la nación” (EP)

El grupo de ataque del USS Abraham Lincoln incluye destructores y cruceros con capacidad para lanzar misiles Tomahawk. Además, la Marina estadounidense desplegó aviones de combate F-35C y F/A-18, junto con aeronaves de guerra electrónica EA-18G Growler, mientras cazas F-15E y sistemas antimisiles Patriot y Thaad quedaron posicionados en bases aliadas de la región.

La escalada militar generó inquietud entre aliados árabes de Washington en el Golfo Pérsico, que pidieron evitar una guerra regional. Grupos proiraníes en Irak, como Kataeb Hezbollah, instaron a sus seguidores a prepararse para un posible conflicto total en defensa de Irán.

El Centcom reiteró que la misión del despliegue apunta a “garantizar la seguridad y la estabilidad”, aunque la situación permanece bajo observación internacional en medio de un escenario volátil.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

IránRégimen de IránMedio OrienteEstados UnidosUSS Abraham LincolnCENTCOMDonald TrumpÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años

Tras un debate que se extendió hasta pasada la medianoche, los diputados respaldaron el texto con 130 votos a favor y 21 en contra. El proyecto pasa ahora al Senado, cuya aprobación resulta necesaria para su aplicación a partir del 1 de septiembre

La Asamblea Nacional de Francia

India y la Unión Europea anunciarán este martes en Nueva Delhi un amplio pacto comercial tras dos décadas de negociaciones

Funcionarios de ambas partes señalaron que el acuerdo, cuya conclusión se cerró el lunes, busca responder a los desafíos planteados por las dos mayores economías del mundo, EEUU y China. El anuncio se realizará durante la visita de los máximos responsables de la UE a la capital india

India y la Unión Europea

Represión en Irán: el régimen detiene a manifestantes heridos en los hospitales como parte de la represión

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre Irán denunció la extracción forzosa de pacientes heridos en protestas, así como la imposición de cobros a familias por recuperar cuerpos, en medio de cifras mortales en disputa

Represión en Irán: el régimen

El grupo terrorista Hezbollah amenazó con responder a cualquier ataque contra Irán: “Elegiremos cómo actuar”

El líder de la organización libanesa, Naim Qassem, dijo que el movimiento evaluará su respuesta según el desarrollo de los acontecimientos y los intereses en juego

El grupo terrorista Hezbollah amenazó

Trump y Netanyahu dijeron que la siguiente etapa del acuerdo de paz en Gaza se centra en el desarme total de Hamas

Tras la devolución de los últimos rehenes israelíes, Washington y Tel Aviv definieron que la prioridad inmediata del proceso será eliminar la capacidad militar del movimiento palestino

Trump y Netanyahu dijeron que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora del accidente de

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España este martes, en directo

¿Pueden multarte por encender la baliza V16 sin haber tenido un accidente? Sanciones de hasta 30.000 euros por uso indebido

Silvia Severino, psicóloga: “Solo te obsesionas con aquellas personas que te rechazan”

Abogados de narcos enviados a EEUU denuncian traición a la patria ante la FGR

BTS sorprendió en el Carnaval de Barranquilla: Armada de Colombia usó el intro de “ON” en su presentación

INFOBAE AMÉRICA
Un ataque ruso deja 22

Un ataque ruso deja 22 heridos y múltiples infraestructuras dañadas en Odesa, en el sur de Ucrania

Guterres alerta ante el Consejo de Seguridad de que "la ley de la selva" está reemplazando al Estado de derecho

Muere un combatiente del ELN en combates con el Ejército de Colombia en su frontera con Venezuela

Diosdado Cabello eleva a más de 800 las excarcelaciones en Venezuela y carga contra las "mal llamadas" ONG

Extraditado desde EEUU el expresidente del Parlamento de El Salvador Norman Quijano

ENTRETENIMIENTO

El motivo detrás de la

El motivo detrás de la ruptura entre los hermanos Josh y Benny Safdie, directores de ‘Marty Supreme’ y ‘The Smashing Machine’: una escena de sexo con una menor

¿Toni Chichiarelli realmente existió? Esta es la verdadera historia detrás de ‘El falsario’

Paris Hilton se sinceró sobre cómo es vivir con un trastorno mental: “Es como terner un demonio en tu mente”

Olivia Wilde cuestiona la autenticidad de las escenas sexuales en el cine contemporáneo: “Queremos ver relaciones reales”

“Nunca en mi vida esperé ser una actriz nominada al Óscar”: la reflexión de Ariana Grande sobre el impacto de Wicked en su carrera