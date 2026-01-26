Volodimir Zelensky afirmó que un documento de garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania está “100% listo” (REUTERS)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó el domingo que un documento de garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania está “100% listo” tras dos días de conversaciones con representantes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia, y señaló que su país espera que los socios fijen una fecha para la firma antes de iniciar el proceso de ratificación parlamentaria.

Zelensky habló con periodistas en Vilnius durante una visita oficial a Lituania. Según explicó, una vez que se establezca la fecha de firma, el texto se enviará al Congreso de Estados Unidos y al parlamento ucraniano para su ratificación. El mandatario ucraniano vinculó el avance del documento con el marco más amplio de seguridad y estabilidad para su país.

El presidente también subrayó el objetivo de Ucrania de ingresar a la Unión Europea en 2027, al que definió como una “garantía de seguridad económica”. En ese contexto, sostuvo que la integración europea constituye un pilar central de la estrategia de largo plazo de Kiev.

Zelensky describió las conversaciones celebradas en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, como “probablemente el primer formato trilateral en mucho tiempo”, y precisó que incluyeron no solo a diplomáticos, sino también a representantes militares de las tres partes. Los encuentros comenzaron el viernes y continuaron el sábado y se encuadraron en los esfuerzos para poner fin a la invasión a gran escala de Rusia, que se extiende desde hace casi cuatro años.

Durante sus declaraciones, Zelensky reconoció diferencias fundamentales entre las posiciones de Kiev y Moscú, e identificó las cuestiones territoriales como el principal punto de conflicto. “Nuestra posición respecto a nuestro territorio —la integridad territorial de Ucrania— debe ser respetada”, afirmó el presidente ucraniano.

En paralelo, el presidente ruso, Vladimir Putin, abordó un posible acuerdo sobre Ucrania con los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, durante conversaciones prolongadas el jueves por la noche. El Kremlin sostuvo que, para alcanzar un acuerdo de paz, Kiev debe retirar sus tropas de las zonas del este que Rusia se anexionó de manera ilegal, pero que aún no controla por completo.

Zelensky señaló que Estados Unidos intenta encontrar un compromiso entre las partes y agregó que “todas las partes deben estar listas para el compromiso”. Sus declaraciones reflejaron el enfoque de Washington en explorar fórmulas que permitan avances graduales, en un contexto de posiciones enfrentadas sobre el control territorial y las condiciones de seguridad.

Un funcionario estadounidense consultado por Associated Press informó que los negociadores regresarán a los Emiratos Árabes Unidos el 1 de febrero para la próxima ronda de conversaciones. De acuerdo con esa fuente, los contactos recientes cubrieron una amplia gama de asuntos militares y económicos y contemplaron la posibilidad de un alto el fuego previo a un acuerdo más amplio.

El mismo funcionario indicó que aún no existe un acuerdo sobre el marco definitivo para la supervisión y operación de la central nuclear de Zaporizhia, ubicada en Ucrania, ocupada por Rusia y considerada la más grande de Europa. La situación de la planta figura entre los temas sensibles de la negociación, por su impacto en la seguridad energética y regional.

