El Parlamento Europeo mantiene congelada la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos

La Eurocámara ha decidido no reanudar el proceso legislativo para ratificar el pacto con Estados Unidos, en respuesta a las amenazas arancelarias de Donald Trump y a la reciente retirada de tropas aliadas de Groenlandia

El Parlamento Europeo. REUTERS/Yves Herman
El Parlamento Europeo. REUTERS/Yves Herman

El Parlamento Europeo mantiene congelada la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, después de suspenderla la semana pasada como respuesta a las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump a los países que enviaron tropas a Groenlandia, una presencia que ya fue retirada.

El presidente de la comisión de Comercio de la Eurocámara, el eurodiputado socialdemócrata alemán Bernd Lange, informó este lunes que “no se ha tomado una decisión sobre la reanudación de los procedimientos legislativos ordinarios entre la UE y EEUU”, tras una reunión a puerta cerrada en la que se abordó la cuestión.

El futuro del acuerdo dependerá de lo que decidan los negociadores del Parlamento en la próxima reunión, prevista para el 4 de febrero, donde volverán a evaluar la situación antes de la comisión de Comercio Internacional, que se celebrará entre el 23 y el 24 de febrero.

La comisión debía pronunciarse este lunes sobre la reanudación de los trabajos, suspendidos tras considerar que se restablecían las condiciones para retomar el pacto alcanzado el verano pasado entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Trump, cuyo objetivo era evitar una escalada arancelaria.

Según los términos del acuerdo, Bruselas aceptó la imposición de aranceles del 15% para la mayoría de los productos europeos, incluidos automóviles y semiconductores, mientras que Estados Unidos podría vender sus bienes industriales en la UE sin impuestos. Desde la firma, las exportaciones europeas afrontan ese arancel del 15% en Estados Unidos, pero la UE no ha implementado su parte, el arancel cero a los bienes industriales estadounidenses, a la espera de ratificación parlamentaria.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se dirige al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. REUTERS/Yves Herman

Las amenazas de Washington a los países aliados que enviaron tropas a Groenlandia, tras el interés de Trump por adquirir la isla danesa, provocaron la paralización del proceso en la Eurocámara. Sin embargo, horas después de hacerse oficial la suspensión, Trump comunicó que no impondría nuevos aranceles, lo que llevó a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, a sugerir en una cumbre de líderes de la UE que existían condiciones para reanudar el trámite y urgió a los grupos políticos a definir los pasos siguientes.

A pesar de ese giro, socialdemócratas, liberales y verdes insistieron en la necesidad de estudiar la situación a fondo antes de tomar una decisión, mientras que el Partido Popular Europeo (PPE) se mostró favorable a reactivar el proceso de ratificación.

La comisión de Comercio de la Eurocámara también discute la eliminación de numerosos aranceles de importación de la UE sobre productos estadounidenses, incluyendo la continuidad de los aranceles cero para las langostas estadounidenses, pactada con Trump en 2020. Las propuestas requieren la aprobación tanto del Parlamento Europeo como de los países miembros.

(Con información de EFE y Reuters)

