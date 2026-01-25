Mundo

Un estudio revela por qué el pistacho se abre antes de tiempo y amenaza una industria millonaria

Un estudio pionero revela los mecanismos celulares y genéticos responsables de la apertura prematura de la cáscara, problema que afecta hasta el 40% de la cosecha y pone en riesgo la economía agrícola de California

Guardar
El pistacho representa un cultivo
El pistacho representa un cultivo fundamental para la economía agrícola de California, con un valor anual estimado en USD 2.000 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pistacho es un cultivo clave para la economía agrícola de California, con un valor anual estimado en USD 2.000 millones y un mercado en expansión mundial, según Journal of Experimental Botany. No obstante, la apertura prematura de la cáscara externa representa una amenaza significativa, pues reduce la calidad y eleva las pérdidas económicas. Este defecto permite la entrada de agentes como insectos y hongos, lo que genera preocupación entre agricultores y procesadores de la región.

Aproximadamente el 4% de la cosecha total presenta apertura temprana de la cubierta, facilitando el deterioro del fruto y comprometiendo su inocuidad. En determinadas variedades y condiciones específicas, este porcentaje puede alcanzar el 40%, explicaron los expertos en Journal of Experimental Botany.

El desafío es especialmente relevante para una industria que compite globalmente y enfrenta una demanda creciente.

Un estudio clave desde la Universidad de California

Un equipo de la Universidad de California, Davis, ha realizado un avance fundamental hacia la solución de este problema. Los investigadores del laboratorio dirigido por la profesora Georgia Drakakaki y la científica Shuxiao “Susan” Zhang desarrollaron un estudio integral sobre la maduración del fruto del pistacho.

Durante 3 años consecutivos, recolectaron muestras en huertos comerciales cerca de Fresno y en el Wolfskill Experimental Orchard, administrado por la universidad y situado cerca de Winters, California.

Los científicos analizaron muestras de las principales variedades cultivadas en el estado: Kerman, Golden Hills y Lost Hills. Los estudios se centraron en etapas avanzadas de maduración, cuando la cubierta del fruto es más susceptible a alteraciones.

En ese sentido, se emplearon herramientas de imagen avanzadas para medir el grosor de la cáscara y el tamaño celular, además de registrar el número de frutos intactos, desgarrados o agrietados.

Investigadores de la Universidad de
Investigadores de la Universidad de California, Davis, lideran un estudio sobre la maduración de frutos de pistacho en California (Wikipedia)

El equipo también evaluó el grado de cohesión entre las células de la cubierta del pistacho y observó cambios en la composición de la pared celular, prestando especial atención a la pectina. Este componente es clave porque otorga resistencia y mantiene unidas las células.

La modificación de la pectina durante la maduración causa que las células se separen, lo que favorece la aparición de grietas y desgarros en la cáscara.

En el laboratorio, los investigadores extrajeron ARN de cientos de muestras para identificar los genes del pistacho que se activan en las distintas fases de maduración. Descubrieron que las células de la capa interna de la cubierta tienden a expandirse, en contraste con las células externas, que mantienen su tamaño. Esta diferencia genera puntos de tensión responsables de la apertura prematura, una situación potenciada por la humedad y factores mecánicos.

Hallazgos y proyecciones para la industria

“Este es el primer estudio anatómico y celular del pistacho, junto con el análisis de la expresión génica y datos fisiológicos”, recalcó la profesora Drakakaki, citada por Journal of Experimental Botany.

Por su parte, Zhang destacó que la pectina, el tamaño celular y otras características presentan variaciones marcadas en función de la capa celular, lo que explica las distintas formas en que ocurre el deterioro de la cubierta durante la maduración del fruto.

Esta investigación se apoya en contribuciones previas de Grey Monroe y Barbara Blanco-Ulate, quienes desarrollaron el genoma de referencia de Pistacia vera “Kerman” y definieron las etapas de crecimiento del fruto y sus características anatómicas.

Este marco genético permitió profundizar en las diferencias entre las variedades estudiadas y proporciona una base para estrategias de selección de variedades con mayor resistencia a la apertura de la cáscara.

El estudio analiza por primera
El estudio analiza por primera vez la anatomía, biología celular y expresión génica del pistacho en profundidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aportes más valiosos del estudio es la identificación de genes clave relacionados con la resistencia de la cubierta externa al agrietamiento. Esta información resulta esencial para los programas de mejoramiento genético, pues permite elegir variedades que mantengan la cáscara cerrada hasta el momento óptimo de cosecha. Así, se minimiza la exposición a plagas y contaminantes, y se mejora la competitividad del sector agrícola.

El modelo de investigación propuesto es aplicable a la selección de características de interés en otros cultivos frutales. Las conclusiones ofrecen nuevas perspectivas para proteger frutos de pepita o drupa frente al deterioro prematuro de su cubierta, según detalló Journal of Experimental Botany.

El entendimiento profundo sobre la modificación de la pectina y la expresión génica durante la maduración se considera fundamental para fortalecer la resistencia física del fruto, con repercusiones en la calidad y la seguridad alimentaria.

La industria del pistacho en California espera que, al integrar estos avances en los programas de selección, se reduzcan de manera significativa las pérdidas por apertura prematura de la cáscara. Estas innovaciones biotecnológicas consolidarán la posición del sector en los mercados globales y contribuirán a una producción agrícola más sustentable.

Aunque consumimos principalmente la semilla del pistacho, desde el punto de vista biológico el fruto es la cáscara que lo cubre. Este hallazgo aporta soluciones transferibles a una amplia gama de especies frutales y abre nuevas oportunidades para la agricultura especializada.

Temas Relacionados

PistachoIndustria agrícola de CaliforniaMaduración del frutoApertura prematura de la cáscaraMejoramiento genéticoJournal of Experimental BotanyNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Macron acelera su proyecto de ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años en Francia

La iniciativa será debatida con carácter urgente en la Asamblea Nacional, donde se espera respaldo de varios bloques políticos para aplicar la medida al inicio del curso escolar próximo, indican fuentes oficiales del gobierno francés

Macron acelera su proyecto de

Zelensky pidió reforzar el sistema energético y las defensas aéreas de Ucrania tras otra semana de ataques masivos rusos

El presidente ucraniano se reunió en Vilna con su par lituano tras una semana en que Moscú lanzó más de 1.700 drones y 69 misiles contra el país. Medio millón de personas permanecen sin calefacción en Kiev en pleno invierno

Zelensky pidió reforzar el sistema

Puntualidad, limpieza y una cultura de respeto: así es el Metro de Tokio, el más antiguo de Asia

Inaugurado en 1927, es sinónimo de eficiencia y orden que lo posicionan como referente y modelo para otras redes de transporte en el resto del mundo

Puntualidad, limpieza y una cultura

Otter Trail, la travesía más exclusiva de Sudáfrica a la que solo unos pocos pueden acceder

La limitación en el número de caminantes y la ausencia de comodidades modernas convierten a este lugar en una de las rutas de senderismo más buscadas por aventureros de todo el mundo

Otter Trail, la travesía más

Rojava: crónica de una utopía kurda nacida del caos y devorada por sus contradicciones

De derrotar al Estado Islámico a capitular ante Damasco: el colapso de las Fuerzas Democráticas Sirias expuso las fracturas de un proyecto que dependía del petróleo, del apoyo estadounidense y de una base social árabe que nunca lo asumió como propio

Rojava: crónica de una utopía
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor en México hoy domingo

Temblor en México hoy domingo 25 de enero: se registra sismo de magnitud 4.2 al sur de Coalcomán, Michoacán

Los números ganadores de la Lotería de Boyacá de este sábado 24 de enero de 2026

Temblor en Michoacán hoy: se registra sismo en Coalcomán

Estos son los números ganadores del Chispazo del sábado 24 de enero del 2026

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

INFOBAE AMÉRICA
Un cirujano relató el horror

Un cirujano relató el horror de la represión en Irán: “Eran balas diseñadas para atravesar el cuerpo”

Los hermanos Cervantes, emocionados y agradecidos por sus nominaciones en los Premios Goya 2026

Marc Colell publica 'Las crines', Premio Café Gijón 2025: "Hay grandes racistas que han sido también muy viajados"

El campo vuelve a las calles del 26 al 30 de enero en protesta por recortes de la PAC y Mercosur

Madrid Fusión Alimentos de España arranca este lunes su edición más internacional y experiencial

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles reveló por qué

Harry Styles reveló por qué estuvo presente en la elección del papa León XIV

Victoria Beckham se sintió “traicionada” por las acusaciones de su hijo Brooklyn

Así fue el momento en que Alex Honnold conquistó la cima del Taipei 101

“Era como si me hablara en árabe”, la canción de George Harrison que desconcertó a Ringo Starr y fue un himno de The Beatles

El impacto de BTS en América Latina: récords, pasión e historia que trasciende la música