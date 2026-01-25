Un cirujano relató el horror de la represión en Irán: “Eran balas diseñadas para atravesar el cuerpo”

Cuerpos en bolsas en el Centro Forense de Kahrizak, Teherán. Un cirujano estimó más de 1,000 muertos en una sola noche en una ciudad de 2 millones. (Social Media/vía REUTERS)

Un cirujano que trabajó en hospitales de Teherán durante la brutal represión de las protestas antigubernamentales en Irán a principios de enero ha revelado detalles escalofriantes de lo que describió como una matanza masiva de civiles por parte de las fuerzas de seguridad del régimen.

En un testimonio proporcionado a The Guardian y al Centro de Derechos Humanos en Irán, el médico, quien pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad, describió escenas de caos absoluto en los hospitales mientras cientos de heridos por arma de fuego llegaban en oleadas durante la noche del 8 de enero.

“Para cuando llegué al hospital en Teherán el jueves por la noche, el sonido de la ciudad ya había cambiado”, relató el cirujano, especializado en lesiones de torso.

Las protestas antigubernamentales que comenzaron a fines de diciembre se habían extendido por todo el país. Para el 8 de enero, se reportaban al menos 45 personas muertas por las fuerzas de seguridad. Durante los tres días siguientes, el régimen parece haber desatado una represión brutal que ahora se estima ha causado la muerte de más de 5.000 personas, según grupos de derechos humanos. El régimen no brindó cifras oficiales de víctimas fatales.

Manifestantes antigubernamentales en Teherán el 9 de enero. Un cirujano relató que muchos heridos no acudieron a hospitales por temor a represalias. (UGC vía AP, archivo)

El médico describió cómo la naturaleza de las heridas cambió drásticamente alrededor de las 8 de la noche, cuando las comunicaciones se cortaron en todo el país.

“Hasta unas horas antes, los médicos y pacientes todavía me enviaban fotos por WhatsApp: heridas de perdigones en la espalda, las manos, la cabeza. Lesiones dolorosas, aterradoras, pero sobrevivibles”, recordó. “Luego, a las ocho en punto, todo se oscureció. Internet, teléfonos móviles, mensajes, mapas, todo desapareció”.

Minutos después comenzó el tiroteo. “Desde alrededor de las 8:10 pm u 8:20 pm, podía escuchar disparos resonando por las calles, junto con gritos y el sonido de explosiones”, relató.

Cuando llegó al hospital, la situación había cambiado radicalmente. “Los pacientes que llegaban ahora no habían sido alcanzados por perdigones, habían recibido disparos de munición real. Balas de guerra. Estas no eran disparos de advertencia. Eran balas diseñadas para atravesar el cuerpo. Balas que entraban por un lado y salían por el otro”, explicó.

El cirujano describió cómo las salas de operaciones se llenaron rápidamente de heridas en el pecho, abdomen y pelvis. “Muchos de los disparos se habían hecho a quemarropa. El daño que causaron fue severo. En algunos casos, catastrófico”, dijo.

El hospital se convirtió rápidamente en una zona de bajas masivas. “No teníamos suficiente de nada: ni suficientes cirujanos, ni enfermeras, ni anestesiólogos, ni quirófanos, ni productos sanguíneos. No teníamos suficiente tiempo. Los pacientes seguían llegando más rápido de lo que podíamos tratarlos”, relató.

Imágenes de morgue con decenas de cuerpos en Kahrizak tras la represión. Hospitales recibieron cartas oficiales exigiendo información de pacientes heridos. (UGC vía AP)

En un hospital que normalmente realizaría dos cirugías de emergencia por noche, el equipo médico llevó a cabo aproximadamente 18 operaciones entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. “Cuando llegó la mañana, algunos pacientes de esa noche todavía estaban en la mesa de operaciones”, agregó.

El médico, quien ha trabajado en zonas de desastre y tras terremotos, afirmó nunca haber experimentado algo similar. “Incluso en desastres, podrías recibir 20 o 30 pacientes heridos durante varias horas. Esa noche, y la noche siguiente, fueron cientos: heridas de bala, trauma severo. Uno tras otro”, señaló.

Mientras operaba, escuchó armas que, según dijo, “no pertenecen a las calles de una ciudad”. “Escuché el sonido de ametralladoras DShK [de diseño soviético]. Más tarde, las vi montadas en la parte trasera de camionetas pickup moviéndose por la ciudad”, relató. “Esto no era vigilancia policial. Era otra cosa”.

El cirujano describió cómo muchas personas heridas optaron por no acudir al hospital por temor a represalias. “De experiencia, una vez que la situación se considera ‘bajo control’, los hospitales reciben cartas oficiales de instituciones de seguridad exigiendo información de los pacientes: nombres, detalles, lesiones. Si los administradores se niegan, enfrentan consecuencias graves”, explicó.

Las llamadas que recibió no eran solo sobre jóvenes manifestantes adultos. “Eran sobre un niño de 16 años, sobre un hombre de 70 años, sobre personas que simplemente habían estado en la calle. No necesitabas estar manifestándote para recibir un disparo. Solo necesitabas estar ahí”, afirmó.

Al día siguiente, cuando viajó a una ciudad en el centro de Irán, encontró una situación similar. Un colega le informó que en un hospital se realizaron 13 cirugías abdominales y torácicas en una sola noche.

“Incluso los hospitales privados, donde las víctimas de disparos son usualmente inexistentes, estaban abrumados”, señaló.

Aunque aclaró que no tiene cifras oficiales, el cirujano intentó hacer estimaciones basadas en la capacidad hospitalaria. “Cuando un hospital pequeño que normalmente ve una muerte en 24 horas recibe ocho cuerpos en una noche, cuando hospitales medianos reciben 20, entiendes lo que está pasando”, dijo.

“La escala de lo que sucedió en esos días no puede transmitirse completamente”, concluyó el médico. “Pero sé esto: lo que ocurrió fue mucho más allá de lo que se le ha dicho al público. Y la mayor parte sucedió en la oscuridad”.