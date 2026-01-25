Mundo

Un cirujano relató el horror de la represión en Irán: “Eran balas diseñadas para atravesar el cuerpo”

Un médico describió cómo cientos de heridos por arma de fuego llegaban más rápido de lo que podían tratarlos durante la brutal represión de protestas en enero. Grupos de DDHH estiman más de 5.000 muertos

Guardar
Cuerpos en bolsas en el
Cuerpos en bolsas en el Centro Forense de Kahrizak, Teherán. Un cirujano estimó más de 1,000 muertos en una sola noche en una ciudad de 2 millones. (Social Media/vía REUTERS)

Un cirujano que trabajó en hospitales de Teherán durante la brutal represión de las protestas antigubernamentales en Irán a principios de enero ha revelado detalles escalofriantes de lo que describió como una matanza masiva de civiles por parte de las fuerzas de seguridad del régimen.

En un testimonio proporcionado a The Guardian y al Centro de Derechos Humanos en Irán, el médico, quien pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad, describió escenas de caos absoluto en los hospitales mientras cientos de heridos por arma de fuego llegaban en oleadas durante la noche del 8 de enero.

“Para cuando llegué al hospital en Teherán el jueves por la noche, el sonido de la ciudad ya había cambiado”, relató el cirujano, especializado en lesiones de torso.

Las protestas antigubernamentales que comenzaron a fines de diciembre se habían extendido por todo el país. Para el 8 de enero, se reportaban al menos 45 personas muertas por las fuerzas de seguridad. Durante los tres días siguientes, el régimen parece haber desatado una represión brutal que ahora se estima ha causado la muerte de más de 5.000 personas, según grupos de derechos humanos. El régimen no brindó cifras oficiales de víctimas fatales.

Manifestantes antigubernamentales en Teherán el
Manifestantes antigubernamentales en Teherán el 9 de enero. Un cirujano relató que muchos heridos no acudieron a hospitales por temor a represalias. (UGC vía AP, archivo)

El médico describió cómo la naturaleza de las heridas cambió drásticamente alrededor de las 8 de la noche, cuando las comunicaciones se cortaron en todo el país.

“Hasta unas horas antes, los médicos y pacientes todavía me enviaban fotos por WhatsApp: heridas de perdigones en la espalda, las manos, la cabeza. Lesiones dolorosas, aterradoras, pero sobrevivibles”, recordó. “Luego, a las ocho en punto, todo se oscureció. Internet, teléfonos móviles, mensajes, mapas, todo desapareció”.

Minutos después comenzó el tiroteo. “Desde alrededor de las 8:10 pm u 8:20 pm, podía escuchar disparos resonando por las calles, junto con gritos y el sonido de explosiones”, relató.

Cuando llegó al hospital, la situación había cambiado radicalmente. “Los pacientes que llegaban ahora no habían sido alcanzados por perdigones, habían recibido disparos de munición real. Balas de guerra. Estas no eran disparos de advertencia. Eran balas diseñadas para atravesar el cuerpo. Balas que entraban por un lado y salían por el otro”, explicó.

El cirujano describió cómo las salas de operaciones se llenaron rápidamente de heridas en el pecho, abdomen y pelvis. “Muchos de los disparos se habían hecho a quemarropa. El daño que causaron fue severo. En algunos casos, catastrófico”, dijo.

El hospital se convirtió rápidamente en una zona de bajas masivas. “No teníamos suficiente de nada: ni suficientes cirujanos, ni enfermeras, ni anestesiólogos, ni quirófanos, ni productos sanguíneos. No teníamos suficiente tiempo. Los pacientes seguían llegando más rápido de lo que podíamos tratarlos”, relató.

Imágenes de morgue con decenas
Imágenes de morgue con decenas de cuerpos en Kahrizak tras la represión. Hospitales recibieron cartas oficiales exigiendo información de pacientes heridos. (UGC vía AP)

En un hospital que normalmente realizaría dos cirugías de emergencia por noche, el equipo médico llevó a cabo aproximadamente 18 operaciones entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. “Cuando llegó la mañana, algunos pacientes de esa noche todavía estaban en la mesa de operaciones”, agregó.

El médico, quien ha trabajado en zonas de desastre y tras terremotos, afirmó nunca haber experimentado algo similar. “Incluso en desastres, podrías recibir 20 o 30 pacientes heridos durante varias horas. Esa noche, y la noche siguiente, fueron cientos: heridas de bala, trauma severo. Uno tras otro”, señaló.

Mientras operaba, escuchó armas que, según dijo, “no pertenecen a las calles de una ciudad”. “Escuché el sonido de ametralladoras DShK [de diseño soviético]. Más tarde, las vi montadas en la parte trasera de camionetas pickup moviéndose por la ciudad”, relató. “Esto no era vigilancia policial. Era otra cosa”.

El cirujano describió cómo muchas personas heridas optaron por no acudir al hospital por temor a represalias. “De experiencia, una vez que la situación se considera ‘bajo control’, los hospitales reciben cartas oficiales de instituciones de seguridad exigiendo información de los pacientes: nombres, detalles, lesiones. Si los administradores se niegan, enfrentan consecuencias graves”, explicó.

Las llamadas que recibió no eran solo sobre jóvenes manifestantes adultos. “Eran sobre un niño de 16 años, sobre un hombre de 70 años, sobre personas que simplemente habían estado en la calle. No necesitabas estar manifestándote para recibir un disparo. Solo necesitabas estar ahí”, afirmó.

Al día siguiente, cuando viajó a una ciudad en el centro de Irán, encontró una situación similar. Un colega le informó que en un hospital se realizaron 13 cirugías abdominales y torácicas en una sola noche.

“Incluso los hospitales privados, donde las víctimas de disparos son usualmente inexistentes, estaban abrumados”, señaló.

Aunque aclaró que no tiene cifras oficiales, el cirujano intentó hacer estimaciones basadas en la capacidad hospitalaria. “Cuando un hospital pequeño que normalmente ve una muerte en 24 horas recibe ocho cuerpos en una noche, cuando hospitales medianos reciben 20, entiendes lo que está pasando”, dijo.

“La escala de lo que sucedió en esos días no puede transmitirse completamente”, concluyó el médico. “Pero sé esto: lo que ocurrió fue mucho más allá de lo que se le ha dicho al público. Y la mayor parte sucedió en la oscuridad”.

Temas Relacionados

IránRepresión en IránProtestas en IránCrisis en Iránultimas noticias america

Últimas Noticias

Un estudio revela por qué el pistacho se abre antes de tiempo y amenaza una industria millonaria

Un estudio pionero revela los mecanismos celulares y genéticos responsables de la apertura prematura de la cáscara, problema que afecta hasta el 40% de la cosecha y pone en riesgo la economía agrícola de California

Un estudio revela por qué

Macron acelera su proyecto de ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años en Francia

La iniciativa será debatida con carácter urgente en la Asamblea Nacional, donde se espera respaldo de varios bloques políticos para aplicar la medida al inicio del curso escolar próximo, indican fuentes oficiales del gobierno francés

Macron acelera su proyecto de

Zelensky pidió reforzar el sistema energético y las defensas aéreas de Ucrania tras otra semana de ataques masivos rusos

El presidente ucraniano se reunió en Vilna con su par lituano tras una semana en que Moscú lanzó más de 1.700 drones y 69 misiles contra el país. Medio millón de personas permanecen sin calefacción en Kiev en pleno invierno

Zelensky pidió reforzar el sistema

Puntualidad, limpieza y una cultura de respeto: así es el Metro de Tokio, el más antiguo de Asia

Inaugurado en 1927, es sinónimo de eficiencia y orden que lo posicionan como referente y modelo para otras redes de transporte en el resto del mundo

Puntualidad, limpieza y una cultura

Otter Trail, la travesía más exclusiva de Sudáfrica a la que solo unos pocos pueden acceder

La limitación en el número de caminantes y la ausencia de comodidades modernas convierten a este lugar en una de las rutas de senderismo más buscadas por aventureros de todo el mundo

Otter Trail, la travesía más
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Chispazo del sábado 24 de enero del 2026

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

Suplantan la identidad del rey Felipe de Bélgica con IA: los estafadores contactaron con dignatarios extranjeros para sacarles dinero

Galletas de naranja y chocolate: un acompañamiento dulce que triunfará en tus sobremesas

Una por una: cuál es la situación de las fábricas de autos argentinas frente a un escenario mundial que exige más eficiencia

INFOBAE AMÉRICA
Un estudio revela por qué

Un estudio revela por qué el pistacho se abre antes de tiempo y amenaza una industria millonaria

El Rayo Vallecano justifica que no se homenajease a Pathé Ciss por ser "una jornada de luto"

Yurena habla del caso Julio Iglesias con prudencia y pide justicia

Vox propone que Madrid sea anfitriona en la negociación con Venezuela y MM ataca el "imperialismo territorial" trumpista

Rodríguez Carballo apela al deber de las autoridades de esclarecer las causas de Adamuz y evitar "tragedias" similares

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles reveló por qué

Harry Styles reveló por qué estuvo presente en la elección del papa León XIV

Victoria Beckham se sintió “traicionada” por las acusaciones de su hijo Brooklyn

Así fue el momento en que Alex Honnold conquistó la cima del Taipei 101

“Era como si me hablara en árabe”, la canción de George Harrison que desconcertó a Ringo Starr y fue un himno de The Beatles

El impacto de BTS en América Latina: récords, pasión e historia que trasciende la música