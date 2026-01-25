Rusia condicionó el avance hacia la paz en Ucrania a un acuerdo territorial y la entrega del Donbás

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov (REUTERS/Ramil Sitdikov)

El Kremlin reafirmó que un rápido avance hacia la paz en Ucrania solo será posible si se resuelve la cuestión territorial, tras las negociaciones tripartitas celebradas en Abu Dabi con mediación de Estados Unidos. Dmitri Peskov, portavoz presidencial, declaró a la televisión rusa que la clave reside en implementar la fórmula acordada en la cumbre ruso-estadounidense de Anchorage, en agosto de 2025, para solucionar el estatus territorial de las zonas en disputa.

Peskov subrayó que el proceso de paz será largo y complejo, y enfatizó que “tan pronto como eso ocurra, se podrá garantizar un rápido avance” hacia un acuerdo. Además, resaltó la importancia para el Kremlin de que las tropas ucranianas abandonen voluntariamente el Donbás.

Durante las conversaciones en los Emiratos Árabes Unidos, ambas partes calificaron de constructivas las negociaciones a tres bandas. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, informó que se discutieron "los posibles criterios para el fin de la guerra“. Una fuente rusa reconoció la existencia de “resultados” tras casi tres horas de conversaciones a puerta cerrada, aunque admitió que “el asunto más complejo” sigue siendo el control del Donbás.

Rusia condicionó el rápido avance hacia la paz en Ucrania a un acuerdo territorial y la entrega del Donbás (REUTERS/ARCHIVO)

Un funcionario estadounidense describió que en la sala se percibió respeto entre las delegaciones y una verdadera disposición para encontrar soluciones, a pesar de la violencia y las pérdidas humanas vividas.

Las tres partes manifestaron su disposición a celebrar una segunda ronda de conversaciones la próxima semana. Rusos y ucranianos reanudaron este sábado las negociaciones con la mediación estadounidense en Abu Dabi, según adelantó una fuente a la agencia TASS. Las discusiones sobre seguridad se desarrollaron en distintos formatos desde la tarde del viernes.

Ambos bandos reconocen que la retirada de las tropas ucranianas del Donbás representa el principal obstáculo en las negociaciones trilaterales. Una fuente oficial explicó que “para Rusia es importante la retirada del Ejército ucraniano del Donbás” y que se están debatiendo diferentes parámetros de seguridad para abordar este punto.

Peskov reiteró el viernes la relevancia de aplicar la fórmula consensuada en Anchorage, reafirmando que no habrá un cese definitivo de las hostilidades hasta resolver la disputa territorial, lo que, según el Kremlin, implica la retirada voluntaria de las fuerzas ucranianas del Donbás.

El control del Donbás es el tema más complejo en las conversaciones entre Rusia y Ucrania, según fuentes de ambas delegaciones (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente ruso, Vladímir Putin, autorizó las conversaciones trilaterales en Abu Dabi tras reunirse con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Por su parte, Zelensky dio su acuerdo luego de encontrarse con Trump en el Foro Económico Mundial de Davos.

Zelensky expresó en un discurso a la nación que es necesario que tanto Ucrania como Rusia compartan el deseo de finalizar la guerra y alcanzar la seguridad.

La delegación rusa, encabezada por el almirante ígor Kostiukov, número dos del Estado Mayor y jefe de la inteligencia militar, incluyó únicamente a militares. La representación ucraniana estuvo formada, entre otros, por el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov, el líder del grupo parlamentario del partido de Zelensky, David Arajamia, y el secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov.