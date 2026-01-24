Volodimir Zelensky dijo que las conversaciones con Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi “fueron constructivas”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Ludovic Marin/Pool vía REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó que las conversaciones celebradas en Abu Dabi entre representantes de su país, Rusia y Estados Unidos “fueron constructivas” y permitieron abordar parámetros concretos para el fin de la guerra.

El encuentro, que se desarrolló durante dos jornadas en los Emiratos Árabes Unidos, reunió a delegaciones militares y diplomáticas de los tres países.

Durante la segunda ronda de negociaciones, la delegación ucraniana estuvo encabezada por Rustem Umerov, ministro de Defensa; junto a altos cargos militares y diplomáticos como Kyrylo Budanov, Andrii Hnatov, Davyd Arakhamiia, Sergiy Kyslytsya y Vadym Skibitskyi. Por parte de Estados Unidos, participaron Steve Witkoff, Jared Kushner, Dan Driscoll, Alexus Grynkewich y Josh Gruenbaum. La delegación de Rusia incluyó representantes de su inteligencia militar y de las fuerzas armadas.

El foco principal de las discusiones fue la definición de posibles parámetros para poner fin al conflicto armado que atraviesa Ucrania desde la invasión rusa en 2022. Zelensky subrayó que valoró especialmente la comprensión mostrada respecto a “la necesidad de que Estados Unidos supervise y acompañe el proceso para alcanzar una paz efectiva y garantizar una seguridad genuina”.

Volodimir Zelensky habló de las negociaciones en Abu Dabi

“La parte estadounidense planteó la cuestión de los posibles formatos para formalizar los parámetros para el fin de la guerra, así como las condiciones de seguridad necesarias para lograrlo”, detalló el jefe de Estado ucraniano.

Al término de la ronda, las tres delegaciones acordaron informar a sus respectivos gobiernos sobre los avances y coordinar los próximos pasos con sus líderes.

Zelensky indicó que “los representantes militares identificaron una lista de temas para una posible próxima reunión”, e indicó que Ucrania mantiene su disposición para nuevas conversaciones, que podrían concretarse la semana que viene.

El presidente ucraniano agradeció la mediación de los Emiratos Árabes Unidos y la disposición del presidente para acoger futuras reuniones. “Ucrania trabaja por la paz y la seguridad. Gracias a todos los que colaboran”, concluyó Zelensky en su declaración oficial.

Las negociaciones trilaterales en Abu Dabi se desarrollan en un momento especialmente difícil para Ucrania, cuya red energética es gravemente dañada por series de ataques rusos que provocan cortes masivos de electricidad y calefacción en medio de temperaturas invernales extremas, especialmente en Kiev.

Durante el primer año del conflicto, en 2022, y en varias ocasiones a lo largo de 2025 en Estambul, rusos y ucranianos mantuvieron negociaciones directas, aunque esos contactos solo permitieron acuerdos puntuales para el intercambio de prisioneros y restos mortales de soldados.

Las conversaciones de esta semana se desarrollan lejos de Europa y sin la presencia de países de la Unión Europea, que temen que Washington presione a Kiev para aceptar un acuerdo considerado demasiado favorable a Moscú. Rusia criticó de manera constante la intervención europea en las negociaciones.

Las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos reunidas en Abu Dabi (Gobierno de Emiratos Árabes Unidos vía REUTERS)

Los recientes bombardeos dejaron al menos un muerto y cuatro heridos en la capital entre la noche del viernes y el sábado, mientras el termómetro marcaba -10°C, según informó el alcalde Vitali Klitschko. En Kharkiv, otro ataque con 25 drones rusos causó 11 heridos.

En el plano militar, las tropas ucranianas acumulan casi dos años de retrocesos frente a un adversario más numeroso y mejor armado, en un contexto donde Kiev depende en gran medida del respaldo financiero y militar de Occidente.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó el viernes: “Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el Donbás, deben retirarse. Es una condición muy importante”. Y añadió que “sin una solución a la cuestión territorial (...) no tiene sentido esperar la conclusión de un acuerdo a largo plazo”.

Por su parte, el presidente Trump presionó en varias ocasiones para que Ucrania acepte términos que en Kiev consideran una capitulación. El miércoles pasado, Trump expresó su convicción de que Putin y Zelensky están cerca de un acuerdo. “Creo que están en un punto donde pueden llegar a un acuerdo. Y si no lo hacen, son estúpidos —eso va para ambos—”, declaró el mandatario estadounidense.

En ese sentido, el asesor ruso, Yuri Ushakov, aseguró que Moscú “está genuinamente interesado en resolver la guerra por la vía diplomática”, aunque advirtió que, hasta que eso ocurra, “Rusia continuará logrando sus objetivos en el campo de batalla”.