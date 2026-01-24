Mundo

El régimen de Irán amenazó con “una guerra total” ante cualquier ataque de EEUU: “Responderemos de la manera más dura”

Los altos mandos de la Guardia Revolucionaria elevan la tensión con Washington tras el despliegue militar norteamericano para reforzar su presencia en Medio Oriente. Frente a este contexto, las autoridades están “en alerta máxima”

La Guardia Revolucionaria eleva la tensión con Estados Unidos en medio de la brutal masacre contra los manifestantes persas (Office of the Iranian Supreme Leader/WANA via REUTERS)

Tras la brutal masacre perpetrada por el régimen de los ayatolás, que dejó miles de muertos, un alto funcionario de Irán advirtió que cualquier ataque contra el país se considerará como una “guerra total”, elevando la tensión en la región. La advertencia coincide con la inminente llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque a Medio Oriente, mientras las autoridades en Teherán aseguran estar en “máxima alerta”.

“Esperamos que este despliegue militar no tenga como objetivo una confrontación real, pero nuestro ejército está preparado para el peor de los casos. Por eso todo está en alerta máxima en Irán”, dijo a la agencia Reuters el funcionario iraní, que habló bajo condición de anonimato. Y agregó: “Esta vez trataremos cualquier ataque —limitado, ilimitado, quirúrgico, cinético, como quiera que lo llamen— como una guerra total contra nosotros, y responderemos de la manera más dura posible para resolver esto".

En esa línea, este sábado el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Majid Mousavi, advirtió que el país responderá a las advertencias del presidente Donald Trump “sobre el terreno”, tras el anuncio del envío de una flota estadounidense de gran tamaño a aguas cercanas a Irán. “Trump habla mucho, pero debe estar seguro de que recibirá su respuesta en el campo”, afirmó Mousavi, responsable del programa de misiles balísticos iraní.

El ex general de la Guardia Revolucionaria y actual miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, Esmail Kowsari, en tanto, insistió en que si Estados Unidos ataca a Irán, la respuesta será letal. “Si los enemigos cometen un acto agresivo, recibirán una respuesta letal y disuasoria, y las bases estadounidenses en la región serán uno de los principales objetivos", aseguró el actual parlamentario, según la agencia Fars.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Majid Mousavi (Europa Press/Contacto/Iranian Army Office)

Trump señaló a periodistas que su administración vigila la situación en el país persa con atención y ha movilizado una flota militar hacia aguas cercanas a Irán. Aclaró que preferiría no recurrir a la fuerza, aunque subrayó que su gobierno está preparado para actuar si la violencia contra los manifestantes persiste. Añadió que el despliegue militar, integrado por el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores, supondrá el refuerzo de cerca de 5.700 soldados al contingente estadounidense ya existente en el área.

La flota partió del mar de China Meridional, cruzó el océano Índico y se apresta a sumarse a otras unidades ya desplegadas en el golfo Pérsico y Baréin. El propósito declarado es ejercer presión para frenar la represión sobre la población civil y disuadir acciones iraníes contra intereses estadounidenses. Trump expresó que la flota “está en camino” y reiteró que desea evitar una confrontación directa, pero advirtió que cualquier escalada podría desencadenar una respuesta militar significativa y que la presión internacional podría cambiar el rumbo de las autoridades iraníes.

Las declaraciones de la cúpula iraní han endurecido el tono oficial. El comandante de la Guardia Revolucionaria, general Mohammad Pakpour, citó en televisión estatal que la organización y las fuerzas armadas tienen “el dedo en el gatillo, más preparados que nunca”, y que están listas para cumplir las órdenes del líder supremo, ayatollah Ali Khamenei. Pakpour instó a Israel y Estados Unidos a “evitar cualquier error de cálculo” y a aprender de la “guerra de 12 días” para no enfrentar “un destino más doloroso”.

EEUU desplegó su poderoso portaaviones USS Abraham Lincoln, cerca de la costa iraní (REUTERS/Mike Blake)

El general Ali Abdollahi Aliabadi, jefe del estado mayor conjunto iraní, advirtió que si Estados Unidos ataca, “todos los intereses, bases y centros de influencia estadounidenses serían objetivos legítimos” para las fuerzas iraníes. Las autoridades iraníes insisten en que la mayoría de las muertes durante la represión son consecuencia de “incidentes terroristas” promovidos por actores externos.

El detonante más reciente de la tensión provino de la ola de protestas que estalló a finales de diciembre por la caída de la economía y la devaluación de la moneda nacional. El movimiento desafió al régimen de los ayatolás debido a la inflación y la falta de empleo, y fue seguido de una brutal represión, cortes generalizados de internet y un incremento en los arrestos.

Manifestantes iraníes queman una foto del ayatolá Ali Khamenei (REUTERS/Claudia Greco)

Las cifras sobre víctimas y detenidos varían según la fuente. El régimen iraní reconoce oficialmente 3.117 muertos, mientras que organizaciones de derechos humanos estiman cifras mucho mayores. La organización Iran Human Rights ha verificado al menos 3.428 muertes y la Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, documentó 4.902 fallecidos y 26.541 detenidos. No obstante, activistas elevan la cifra de muertos a más de 5.000 y la de detenidos a más de 27.600, mientras que grupos civiles consideran que la cifra real podría superar los 20.000 fallecidos, aunque el apagón de internet ha dificultado la verificación independiente.

Las advertencias cruzadas han mantenido la región al borde de una posible escalada militar. Trump reiteró que cualquier signo de agravamiento será respondido directamente por Estados Unidos, afirmando desde el Air Force One que una acción militar haría que “los ataques del año pasado contra instalaciones nucleares iraníes parecieran insignificantes”.

