La OTAN y Dinamarca acordaron que la Alianza “debe reforzar su compromiso” en el Ártico para proteger a Groenlandia

Un miembro del ejército noruego participa en un ejercicio militar en Setermoen, dentro del Círculo Polar Ártico (REUTERS/Yves Herman/Foto de archivo)

La OTAN y la Unión Europea anunciaron este viernes el refuerzo de la seguridad en el Ártico tras el cambio de postura de Estados Unidos respecto a Groenlandia. La iniciativa conjunta busca fortalecer la soberanía de Dinamarca y consolidar la cooperación transatlántica, según detallaron los líderes regionales.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, coincidieron en la importancia estratégica de la región. “La defensa y la seguridad en el Ártico son una cuestión que concierne a toda la alianza”, afirmó Frederiksen tras su encuentro en Bruselas. Ambos dirigentes destacaron que el compromiso de la OTAN con el área será reforzado luego de que el presidente estadounidense Donald Trump retirara su amenaza de tomar Groenlandia por la fuerza.

Las declaraciones previas de Trump sobre el territorio autónomo danés generaron tensión en las relaciones entre Europa y Washington. Sin embargo, el mandatario informó el miércoles que había alcanzado un marco de acuerdo sobre la isla. Posteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, señaló que las conversaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos se iniciarán muy pronto, aunque sin precisar la fecha, con el objetivo de restaurar la calma. Rasmussen remarcó que la discusión “girará en torno a la seguridad, seguridad y más seguridad”.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte (Emil Helms/Ritzau Scanpix/via REUTERS/Archivo)

El respaldo europeo fue ratificado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien reiteró el apoyo total del bloque a la soberanía danesa. Costa subrayó: “Defendemos con toda claridad los principios básicos, apoyamos plenamente a nuestros Estados miembros, en este caso Dinamarca, para defender su soberanía y su integridad territorial”.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa (REUTERS/Yves Herman/Archivo)

Además, reafirmó la voluntad de los veintisiete de mantener una relación constructiva con Washington y recordó que la alianza transatlántica está basada en valores y objetivos compartidos. Costa informó que la Unión Europea desempeñará un papel más destacado en la estabilidad y la seguridad del Ártico.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, atribuyó la estabilización de la situación a la unidad y la determinación de la UE tras la retirada de la amenaza de aranceles impuesta por Trump a seis países europeos.

Von der Leyen destacó: “Logramos resistir gracias a nuestra firmeza, pero sin agravar la situación y, lo que es más importante, muy unidos”. Agregó que la cooperación firme, sin escaladas, fue esencial y puntualizó que la Unión estuvo preparada para adoptar contramedidas comerciales en caso de que se hubieran concretado los aranceles.

En materia de seguridad y desarrollo, la UE planteó la urgencia de invertir en el Ártico, anunciando la presentación de un plan de apoyo financiero significativo para la región, aunque sin detallar cifras. Von der Leyen admitió que hasta ahora la presencia económica y de seguridad europea ha sido insuficiente, y subrayó el compromiso de implementar nuevas inversiones y reforzar el respaldo a la región ártica.

Durante la reciente cumbre europea, los líderes también analizaron la propuesta estadounidense del Consejo de Paz para Gaza, respecto a la cual prevalecen dudas en Bruselas sobre aspectos de gobernanza y alineación con la Carta de Naciones Unidas. Costa matizó que, a pesar de las reservas, los Estados miembros están “preparados” para contribuir a un plan de paz integral conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

En vísperas de las próximas negociaciones diplomáticas entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos, la Unión Europea reiteró su disposición a continuar colaborando con Washington tanto en el Ártico como en otros asuntos de interés global. En paralelo, insistió en la necesidad de fortalecer su autonomía económica y diversificar sus alianzas internacionales, aspirando a una mayor influencia y estabilidad en la región y fuera de ella.