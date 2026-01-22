La UE alertó que los ataques de Rusia a subestaciones ucranianas ponen en riesgo la seguridad nuclear y desafían advertencias de la OIEA

FOTO DE ARCHIVO: Un miembro del servicio ruso monta guardia en un puesto de control cerca de la central nuclear de ZaporiyiA (REUTERS)

La Unión Europea advirtió el miércoles que los ataques de Rusia contra subestaciones eléctricas de Ucrania ponen en riesgo la seguridad nuclear y desafían las reiteradas advertencias del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), en un contexto de nuevos daños a infraestructuras críticas que afectaron incluso a la central de Chernóbil.

“Rusia está creando riesgos de apagón en instalaciones nucleares, incluidas Chernóbil y otras centrales nucleares”, expresó en un comunicado difundido en redes sociales la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, quien calificó los ataques de “imprudentes”.

Según añadió, las acciones de Moscú “ponen de relieve” su “desprecio” por “el sufrimiento de la población civil, el medio ambiente y los esfuerzos de paz”. “Seguiremos apoyando a Ucrania y frenando la capacidad de Rusia de poner en riesgo la vida de millones de personas, incluyendo el riesgo de accidente nuclear”, afirmó.

El Ministerio de Energía de Ucrania informó el martes que el suministro eléctrico de la central nuclear de Chernóbil quedó restablecido tras una serie de ataques rusos nocturnos que provocaron la pérdida de contacto con varias líneas de abastecimiento. Previamente, el OIEA indicó que “varias subestaciones eléctricas ucranianas” resultaron afectadas por los ataques rusos en el marco de los combates en la zona y que la central perdió “toda la energía externa”.

Un nuevo préstamo para Kiev

La Eurocámara aprobó el préstamo de USD 90.000 millones para Ucrania (EFE)

En paralelo, el Parlamento Europeo autorizó el miércoles que los países de la Unión puedan poner en marcha un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para los años 2026 y 2027, sin la participación de Hungría, Eslovaquia y la República Checa.

La votación en la Eurocámara avaló la iniciativa con 499 votos a favor, 135 en contra y 24 abstenciones, lo que constituyó el paso previo para que la medida se concrete mediante un mecanismo de cooperación reforzada. Este procedimiento, previsto en el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea, permite que un mínimo de nueve Estados miembros avance en iniciativas concretas cuando no existe consenso entre todos los socios comunitarios.

Según el marco jurídico europeo, la cooperación reforzada se aplica en ámbitos donde la Unión en su conjunto no alcanza los objetivos en un plazo razonable. El mecanismo no permite ampliar competencias más allá de lo establecido en los tratados y busca superar bloqueos sin perjudicar a los Estados que deciden no participar.

La decisión de Hungría, Eslovaquia y la República Checa de quedar al margen del préstamo quedó formalizada durante la cumbre del Consejo Europeo del 18 de diciembre. De acuerdo con el pacto aprobado por los líderes, la movilización de recursos del presupuesto comunitario como garantía del crédito no tendrá impacto en las obligaciones financieras de estos tres países, aunque sus empresas sí podrán participar en las licitaciones financiadas con los fondos del programa.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, sostuvo en su momento que la exclusión permite evitar que los ciudadanos de su país soporten la carga de un préstamo que calificó como “dinero perdido”. Hungría y Eslovaquia figuran entre los gobiernos de la UE más cercanos a Moscú y rechazaron cualquier tipo de ayuda militar a Ucrania. La posición checa mostró matices: el primer ministro Andrej Babis señaló que Praga respalda las conclusiones de la cumbre y apoya a Ucrania, pero no está dispuesta a garantizar el crédito.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán (REUTERS)

El mecanismo financiero acordado se financiará mediante la emisión de deuda común respaldada por los márgenes del presupuesto comunitario. Esta alternativa se impuso tras constatar que no existía consenso para financiar el préstamo con los activos rusos inmovilizados, una opción rechazada principalmente por Bélgica.

Bruselas mantiene congelados cerca de 210.000 millones de euros del Banco Central de Rusia, aunque las exigencias belgas de garantías ilimitadas para compartir responsabilidades legales y financieras resultaron inaceptables para otros socios.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el 14 de enero el diseño del préstamo y propuso destinar 60.000 millones de euros al gasto militar, con prioridad para compras a la industria ucraniana y europea. Los 30.000 millones restantes cubrirán necesidades presupuestarias de Kiev y garantizarán el funcionamiento de la administración pública.

El plan establece que Ucrania reciba el crédito sin intereses y que la devolución quede condicionada a eventuales reparaciones de guerra por parte de Rusia. Mientras tanto, la deuda se colocará en los mercados internacionales con el respaldo del presupuesto europeo. Bruselas calcula intereses anuales cercanos a 3.000 millones de euros, que deberán presupuestarse en el próximo marco financiero plurianual.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el 14 de enero el diseño del préstamo y propuso destinar 60.000 millones de euros al gasto militar (REUTERS)

Como en anteriores programas de apoyo, los desembolsos estarán condicionados al cumplimiento de un programa de reformas, en áreas como la lucha contra la corrupción y el refuerzo del Estado de Derecho, en un contexto en el que la UE estima que Ucrania necesita 135.000 millones de euros adicionales para sostener sus finanzas durante los próximos dos años.

(Con información de EP)