Estados Unidos ya le compró un territorio a Dinamarca: cómo y cuándo sucedió

Frederiksstad en Santa Cruz, 1848, por Jens Thielsen Locher (1825-1869). (Wikimedia Commons)

Mientras el presidente Donald Trump reaviva la controversia sobre Groenlandia, la historia recuerda que Estados Unidos ya logró comprar territorio danés una vez: las Islas Vírgenes, adquiridas en 1917 en una transacción marcada por la presión de la Primera Guerra Mundial.

La compra de las entonces llamadas “Indias Occidentales Danesas” —las islas de Saint Thomas, Saint John y Saint Croix— se concretó el 31 de marzo de 1917 por 25 millones de dólares en oro, equivalentes a aproximadamente 500-600 millones de dólares actuales.

El acuerdo, sin embargo, fue el resultado de medio siglo de negociaciones fallidas que solo se desbloquearon bajo la presión bélica, según recuerda una nota publicada por Rfi.

La urgencia de la guerra

Un U-boat alemán frente a un barco británico durante la Primera Guerra Mundial.

Con la apertura del Canal de Panamá en 1914, Washington estaba decidido a asegurar las rutas marítimas del Caribe. El temor era que Alemania pudiera apoderarse de las islas danesas, ubicadas justo al este de Puerto Rico, y usarlas como bases navales para amenazar el transporte estadounidense y la seguridad hemisférica.

Para Dinamarca, las colonias habían dejado de ser rentables hacía décadas. La abolición de la esclavitud en 1848 había socavado la economía azucarera, y las islas se habían convertido en una carga financiera y administrativa.

Intentos previos de venta habían fracasado: primero bloqueados por el Senado estadounidense en 1867, luego por el parlamento danés en 1902, a pesar del fuerte apoyo local al gobierno americano.

Presión diplomática

Robert Lansing fue Secretario de Estado de los Estados Unidos bajo la presidencia de Woodrow Wilson, entre 1915 y 1920. (Departamento de Estado de EEUU/Wikimedia Commons)

En 1916, el equilibrio de poder cambió. Con la guerra consumiendo Europa, los diplomáticos estadounidenses dejaron claro que no adquirir las islas danesas conllevaba riesgos.

El secretario de Estado Robert Lansing advirtió que Washington podría ocupar las islas para prevenir su uso por Alemania si Dinamarca no aceptaba vender. Neutral y vulnerable, Copenhague cedió.

El tratado fue firmado el 4 de agosto de 1916. El Senado estadounidense lo ratificó ese mismo año, y la transferencia formal de soberanía tuvo lugar el 31 de marzo de 1917, fecha que todavía se celebra en las Islas Vírgenes como “Transfer Day”.

Un pacto paralelo sobre Groenlandia

Declaración de Estados Unidos sobre la soberanía danesa sobre Groenlandia, 1916 (Archivos nacionales daneses)

Pero hubo un acuerdo diplomático paralelo: Estados Unidos reconoció formalmente “el derecho de Dinamarca a extender sus intereses políticos y económicos sobre la totalidad de Groenlandia”.

Esta declaración, firmada por Lansing, formó parte de la Convención entre Estados Unidos y Dinamarca para la cesión de las Indias Occidentales Danesas y ayudó a asegurar la soberanía de Dinamarca sobre la isla ártica durante más de un siglo.

Intentos posteriores

Mapa publicado en la edición del 27 de enero de 1947 de la revista Time, en el que se ilustra la ventaja estratégica que supondría para Estados Unidos la adquisición de Groenlandia. (Wikimedia Commons)

Sin embargo, con el inicio de la Guerra Fría, Washington continuó sus intentos de adquirir Groenlandia.

En 1946, la administración del presidente Harry Truman hizo una oferta secreta para comprar Groenlandia a Dinamarca por 100 millones de dólares en oro, más derechos sobre un campo petrolero en Alaska. El secretario de Estado James Byrnes presentó la oferta al ministro de Relaciones Exteriores danés Gustav Rasmussen el 14 de diciembre de 1946.

Los asesores de Truman veían Groenlandia como una posición de defensa estratégica esencial contra bombarderos soviéticos que pudieran volar sobre el Círculo Polar Ártico hacia América del Norte.

El ministro danés quedó impactado por la propuesta y la rechazó, pero finalmente Estados Unidos obtuvo acceso a Groenlandia a través de la membresía de Dinamarca en la OTAN en 1949 y un acuerdo bilateral de defensa que establecía explícitamente “el pleno respeto por la soberanía de cada Parte”.

La oferta de 1946 fue revelada en 1991 cuando se descubrieron documentos desclasificados.

En 1955, el Estado Mayor Conjunto propuso al presidente Eisenhower que la nación intentara nuevamente comprar Groenlandia, pero el Departamento de Estado respondió que ya había pasado el momento para tal plan.

Según documentos diplomáticos preservados en los Archivos Nacionales de Estados Unidos, hubo discusiones sobre la adquisición de Groenlandia en múltiples ocasiones: en 1867, 1910, 1946, 1955, 2019 bajo el primer mandato de Trump, y ahora en 2025.

Pero el contexto político ha cambiado fundamentalmente desde 1917. Dinamarca ya no es un estado neutral expuesto sino un miembro de la OTAN integrado en las estructuras de seguridad europeas. Y Groenlandia misma goza de amplio autogobierno, con una creciente identidad nacional.