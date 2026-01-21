Suni Williams anunció su retiro de la NASA tras 27 años de servicio: “El espacio es mi lugar favorito”

Suni Williams anuncia su retiro de la NASA tras 27 años y 608 días acumulados en órbita, marcando el final de una era en vuelos espaciales tripulados (AP Photo/Ashley Landis, File)

Suni Williams, referente de la NASA por sus récords y liderazgo, anunció su retiro tras casi tres décadas de carrera, luego de completar la misión de prueba de la Starliner de Boeing, según informó CNN.

La astronauta explicó que la decisión responde al cierre natural de una etapa profesional, tras haber participado en tres misiones espaciales y acumulado más de 600 días en órbita. Su reciente vuelo —marcado por contratiempos técnicos y una prolongada estancia en la Estación Espacial Internacional— fue, por elección personal, su última misión en el espacio.

Una carrera récord y pionera en la NASA

Williams acumuló 608 días en órbita, la segunda cifra más alta entre astronautas de la agencia. Este anuncio cierra una carrera de casi tres décadas en la NASA: “El espacio es mi lugar favorito. Ha sido un honor servir en la Oficina de Astronautas y haber volado al espacio en tres ocasiones”, declaró Williams, citada por CNN.

Su última misión fue la inaugural tripulada de la Starliner, junto a Butch Wilmore. Ambos debían permanecer solo una semana en órbita, pero fallas en los propulsores y escapes de gas extendieron la estadía a más de nueve meses. La agencia espacial optó finalmente por programar el retorno de la nave a Tierra sin tripulación por motivos de seguridad.

Butch Wilmore y Suni Williams. La retirada de Suni Williams refleja una tendencia de astronautas veteranos que concluyen sus carreras tras liderar misiones clave para la NASA y el futuro de la exploración

La experiencia de Williams y Wilmore atrajo atención internacional por su capacidad de adaptación ante circunstancias inesperadas. Ambos reiteraron durante el vuelo que disfrutaron la misión y estaban preparados para afrontar la prolongación, destacó CNN.

Hitos técnicos, personales y liderazgo

Durante 27 años, Williams se consolidó como pionera en la NASA. Viajó por primera vez a la Estación Espacial Internacional en 2006 a bordo del transbordador Discovery, regresó en 2012 en una cápsula rusa Soyuz y protagonizó la experiencia de la Starliner, abriendo un nuevo capítulo para los vuelos tripulados de la agencia.

Sus logros incluyen 62 horas en actividades extravehiculares, siendo la mujer con mayor tiempo fuera de una nave en la NASA y la cuarta a nivel mundial. En 2012, completó el primer triatlón en el espacio; en 2007, fue la primera en finalizar un maratón en microgravedad.

Williams ostenta el récord femenino de mayor tiempo en actividades extravehiculares de la NASA, con 62 horas fuera de la nave y la cuarta posición a nivel mundial

Por su parte, Vanessa Wyche, directora del Centro Espacial Johnson, remarcó en diálogo con CNN la influencia de Williams: “Ha sido una líder pionera. Desde sus contribuciones indelebles a la estación espacial hasta su papel innovador en la prueba de la Starliner, su dedicación inspira ya a nuevas generaciones de exploradores”.

Un cambio de ciclo y el futuro de la exploración

El retiro de Williams llega pocos meses después del regreso de su última misión, en la que Wilmore también participó. Ambos siguen el ejemplo de Bob Behnken y Doug Hurley, quienes, tras comandar la primera prueba tripulada de la cápsula Crew Dragon de SpaceX en 2020, también concluyeron sus carreras en la NASA.

Esta tendencia, en la que astronautas con trayectorias extensas eligen despedirse tras misiones experimentales clave, marca un cambio de ciclo en la agencia. El futuro inmediato del programa Starliner queda en pausa: la próxima misión será sin tripulación, como parte de un nuevo test tras las incidencias recientes.

Williams resaltó la importancia de la colaboración científico-tecnológica en la Estación Espacial Internacional y confió en los aportes para futuras misiones a la Luna y Marte

A pesar de las dificultades encontradas en la Starliner, Williams respaldó al vehículo y valoró el trabajo del equipo técnico: “Existen detalles que deben corregirse. El equipo está trabajando activamente en ello”, señaló tras la misión. “Es una gran nave, cuenta con capacidades que otras no poseen, y participar en ese programa es un honor”.

Al despedirse de la NASA, Williams subrayó la importancia de las personas, la ingeniería y la ciencia de la Estación Espacial Internacional, y expresó su confianza en que los logros alcanzados servirán de base para los futuros desafíos en el camino hacia la Luna y Marte.