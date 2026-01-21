Mundo

Siria acusó a las milicias kurdas de romper el alto el fuego tras la muerte de siete soldados en una explosión

El Ejército sirio atribuyó un ataque con drones a las Fuerzas Democráticas Sirias que dejó siete muertos en Hasakeh, pero las milicias kurdas lo niegan y culpan a un accidente durante el traslado de munición

Guardar
Soldados de las Fuerzas Democráticas
Soldados de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos y apoyadas por Estados Unidos, despliegan vehículos blindados para proteger los caminos que conducen a la prisión Gweiran, donde están presos hombres acusados de ser combatientes del grupo Estado Islámico (EI) en Hassakeh, noreste de Siria, el lunes 19 de enero de 2026 (AP Foto/Baderkhan Ahmad)

Las fuerzas armadas sirias denunciaron este miércoles la violación del alto el fuego con las milicias kurdas tras una explosión que mató a siete soldados e hirió a una veintena cerca de la frontera con Irak. Según el Ministerio de Defensa, un dron enviado por las Fuerzas Democráticas Sirias bombardeó una fábrica de armamento abandonada por los kurdos en Yarubiyah, provincia de Hasakeh, cuando un grupo de militares inspeccionaba las instalaciones. La coalición kurda negó haber ejecutado operación militar alguna en la zona y lo atribuyó a un accidente durante el transporte de munición por parte de facciones gubernamentales.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó que la explosión se produjo en un almacén de municiones al que había llegado armamento en días recientes, en medio de los combates entre el gobierno y las Fuerzas Democráticas Sirias. La entidad indicó que hombres armados leales a Damasco se encontraban dentro del depósito cuando ocurrió la deflagración, pero no precisó si se trató de un ataque deliberado o un accidente.

El incidente se produjo apenas 48 horas después de que ambas partes firmaran un segundo alto el fuego el martes por la noche, tras el colapso de un acuerdo previo sellado el domingo con mediación de Estados Unidos. Ese primer pacto contemplaba la integración de las milicias kurdas en las instituciones estatales sirias y el traspaso de control territorial, pero las violaciones se sucedieron casi de inmediato.

La disputa ilustra las dificultades para implementar el acuerdo de integración firmado el 18 de enero entre el presidente sirio Ahmed al-Sharaa y el comandante kurdo Mazloum Abdi. Ese pacto, negociado por el enviado especial estadounidense Tom Barrack, obligaba a las Fuerzas Democráticas Sirias a ceder las provincias de Raqa y Deir Ezzor al Ejército sirio, renunciar a campos petroleros estratégicos y entregar la custodia de prisioneros del Estado Islámico. A cambio, Damasco prometió integrar a los combatientes kurdos en sus fuerzas de seguridad y garantizar derechos constitucionales para la minoría kurda.

Tropas del gobierno de Siria
Tropas del gobierno de Siria custodian la entrada del campamento al-Hol, en la provincia nororiental de Hasakeh, el 21 de enero de 2026, tras la retirada de las Fuerzas Democráticas Sirias de la zona (AP Foto/Ghaith Alsayed)

Entre el 6 y el 11 de enero, el Ejército sirio lanzó una ofensiva contra los barrios kurdos de Alepo, desplazando a más de 150.000 personas. El 18 de enero, el gobierno tomó el control de Raqa, la antigua capital del autodenominado califato del Estado Islámico, y de vastas extensiones del noreste, incluyendo el campo petrolero de Al-Omar, el más grande de Siria.

Turquía, aliado clave del gobierno sirio, considera a las Fuerzas Democráticas Sirias como una extensión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, organización clasificada como terrorista por Ankara, la Unión Europea y Estados Unidos. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan elogió la ofensiva siria contra los kurdos y exigió la expulsión de todos los combatientes del PKK del territorio sirio.

Estados Unidos enfrenta un dilema diplomático. Durante más de una década, Washington respaldó a las Fuerzas Democráticas Sirias como aliado fundamental en la lucha contra el Estado Islámico, derrotado territorialmente en 2019. Pero desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, la administración del presidente Donald Trump apoya al nuevo gobierno islamista liderado por al-Sharaa, antiguo comandante yihadista vinculado a Al Qaeda que adoptó un discurso pragmático.

Trump declaró la semana pasada que el propósito de la alianza estadounidense con los kurdos había terminado. El martes, durante una conversación telefónica con al-Sharaa, Trump enfatizó la necesidad de garantizar los derechos de la población kurda dentro del marco del Estado sirio y acordó continuar la cooperación contra el Estado Islámico.

Miembros del ejército sirio se
Miembros del ejército sirio se encuentran frente a un letrero que dice "Raqqa te da la bienvenida" después de la retirada de las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos en la aldea de Al-Ghamiz, en el campo de Raqqa, Siria, 17 de enero de 2026 (EFE/EPA/AHMAD FALLAHA)

El traspaso de prisiones y campos de detención del Estado Islámico agrega otra capa de tensión. Las milicias kurdas custodian unos 9.000 combatientes yihadistas en más de una docena de cárceles en el noreste, además de alrededor de 50.000 familiares de combatientes en los campamentos de Al-Hol y Roj. El domingo, las fuerzas sirias asumieron el control del campamento de Al-Hol, que alberga a unas 24.000 personas.

El martes, el Ministerio del Interior sirio reportó que 120 prisioneros del Estado Islámico escaparon de la cárcel de Shadadi durante enfrentamientos por el control de la instalación. Damasco acusó a las Fuerzas Democráticas Sirias de liberar deliberadamente a los detenidos, mientras que los kurdos sostuvieron que perdieron el control tras un ataque gubernamental. Para el miércoles, las autoridades sirias afirmaron haber recapturado a 81 fugitivos.

El pacto del 18 de enero marca el desmantelamiento de la autonomía de facto que los kurdos ejercieron durante más de una década en el noreste sirio. Para las Fuerzas Democráticas Sirias, representa una derrota estratégica significativa. Abdi, el comandante kurdo, declaró el domingo que aceptó el acuerdo para evitar una guerra civil, pero fuentes kurdas describieron las negociaciones del lunes en Damasco como tensas y poco productivas.

La situación permanece volátil. El acuerdo otorga cuatro días para que las partes negocien un plan detallado sobre la integración de Hasakeh, la única provincia que las Fuerzas Democráticas Sirias aún controlan parcialmente. Si las negociaciones fracasan, la posibilidad de un conflicto prolongado se vuelve cada vez más real.

Temas Relacionados

Fuerzas Democráticas SiriasSiriaKurdosmedio oriente

Últimas Noticias

Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a un terrorista de Hezbollah en el Líbano

Un dirigente del grupo chií fue abatido en la localidad de Yanouh, donde, de acuerdo con fuentes castrenses, coordinaba operaciones y participó en incidentes que implicaron resistencia a inspecciones militares y movimientos sospechosos de armamento

Las Fuerzas de Defensa de

El enviado de Trump confirmó que se reunirá con Putin en Moscú para discutir la paz en Ucrania: “Soy optimista”

Steve Witkoff viajará el jueves a la capital rusa acompañado por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense. El encuentro se produce tras un intenso bombardeo ruso que dejó sin calefacción a miles de edificios en Kiev

El enviado de Trump confirmó

Trump dijo que no quiere usar la fuerza por Groenlandia, pero exigió negociaciones: “Sólo EEUU puede defender ese pedazo de hielo”

El presidente estadounidense insistió en Davos que el control del territorio ártico es fundamental para la seguridad de su país y recordó que lo defendieron cuando Dinamarca estaba ocupada por los nazis: “Sin nosotros, estarían hablando alemán y japonés quizás”

Trump dijo que no quiere

El ciclón Harry mantiene en alerta roja el sur de Italia con vientos de 150 km/h y olas de 10 metros

Más de 200 personas evacuadas en Cerdeña y Calabria mientras el temporal causa derrumbes e inundaciones. Expertos califican el fenómeno como “nunca observado en los últimos tiempos” y prevén al menos 48 horas más de mal tiempo

El ciclón Harry mantiene en

Qué pasará con el acuerdo UE-Mercosur tras el examen judicial solicitado por el Parlamento Europeo

La decisión de remitir el pacto al Tribunal plantea interrogantes sobre la capacidad del bloque para mantener su agenda de apertura comercial y sus objetivos de influencia global en un contexto incierto

Qué pasará con el acuerdo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Histórico rescate arqueológico en el

Histórico rescate arqueológico en el Callao: recuperan fardos funerarios pertenecientes a la época Huari

Descubren durante la reforma de una casa el cadáver de un hombre que desapareció hace más 20 años

Consejo de Estado ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones explicar cómo cumple fallo sobre alocuciones presidenciales de Petro

Galatasaray - Atlético de Madrid, en directo: el partido de Champions en vivo

Tarifa de Transcaribe, en Cartagena, tendrá el pasaje más caro del transporte masivo en Colombia: cuánto costará en 2026

INFOBAE AMÉRICA
El museo de la Vida

El museo de la Vida Romántica reabrirá el Día de San Valentín en París

Perú multará con casi 200 dólares a motos con 2 personas para frenar ataques de criminales

Indra Group gestionará la venta y el control de accesos de la red de transporte público de Londres por 1.000 M€

Groenlandia publica una guía para preparar hogares frente a crisis ante interés de Trump

El Elíseo tacha de "noticia falsa" que Macron subió los medicamentos a petición de Trump

ENTRETENIMIENTO

David y Victoria Beckham regresan

David y Victoria Beckham regresan a las redes sociales tras las acusaciones de su hijo Brooklyn

Hunter Doohan confesó su sorpresa con el éxito de Merlina: “Ninguno de nosotros esperaba ese impacto”

La hija de Tommy Lee Jones habría quedado embarazada poco antes de su muerte, según documentos judiciales

“Gracias, Dios”: la conmovedora reacción de Melissa Gilbert a la liberación de Timothy Busfield

Gwyneth Paltrow reveló cómo vivió la partida de sus hijos del hogar: “Fue como un divorcio”