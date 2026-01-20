Mundo

Alerta en Siria: las fuerzas kurdas abandonaron el campo de Al-Hol y el Gobierno denunció la fuga de presos del ISIS

Las SDF retiraron a sus guardias del centro de detención alegando falta de apoyo internacional, mientras el ejército sirio acusa al grupo de utilizar a los yihadistas como “moneda de cambio” en medio de una crisis de control territorial

Soldados de las SDF despliegan
Soldados de las SDF despliegan blindados en Al Hasaka para asegurar la prisión de Gweiran ante la crisis por la custodia de prisioneros del Estado Islámico. (AP Photo/Baderkhan Ahmad)

Los guardias de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), lideradas por los kurdos, abandonaron el martes un campamento en el noreste de Siria que albergaba a miles de personas vinculadas al grupo Estado Islámico, y el ejército sirio afirmó que eso permitió la fuga de los detenidos.

Horas más tarde, el Gobierno sirio anunció una nueva tregua de cuatro días tras romperse el anterior alto el fuego entre las fuerzas gubernamentales y las SDF. Ambas partes llevan dos semanas enfrentándose, en medio de un estancamiento en las negociaciones sobre la aplicación de un acuerdo para fusionar sus fuerzas.

El campamento de Al-Hol alberga principalmente a mujeres y niños que son familiares de miembros del EI o acusados de estar afiliados al grupo. Miles de militantes acusados de pertenecer al EI están recluidos por separado en prisiones del noreste de Siria.

El Ministerio del Interior sirio acusó a las SDF de permitir la liberación de “varios detenidos del grupo militante ISIS junto con sus familias”. La AP no pudo confirmar de forma independiente si los detenidos habían escapado de los campamentos ni cuántos eran.

Combatientes tribales celebran en Raqa
Combatientes tribales celebran en Raqa tras la toma de la ciudad por el ejército sirio, desplazando a las fuerzas kurdas de las SDF. (AP Photo/Ghaith Alsayed)

Posteriormente, las SDF confirmaron que sus guardias se habían retirado del campamento, culpando de ello a “la indiferencia internacional hacia la cuestión de la organización terrorista ISIS y al fracaso de la comunidad internacional a la hora de asumir sus responsabilidades para abordar este grave asunto”. Sin embargo, el grupo no reveló si algún detenido había logrado escapar.

Afirmó que sus fuerzas se habían redesplegado “en las proximidades de ciudades del norte de Siria que se enfrentan a riesgos y amenazas crecientes” por parte de las fuerzas gubernamentales.

Un funcionario del Mando Central del Ejército de los Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente, dijo: “Estamos al tanto de las informaciones y seguimos de cerca la situación”.

Las SDF y el Gobierno también se han echado mutuamente la culpa por la fuga el lunes de miembros del EI de una prisión en la ciudad nororiental de Shaddadeh, en medio del fracaso del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre ambas partes el domingo.

El Ministerio de Defensa sirio afirmó en un comunicado que está preparado para hacerse cargo del campo de Al-Hol y de las prisiones, y acusó a las SDF de utilizarlos como “moneda de cambio” para “sembrar el caos y desestabilizar la región”.

En su momento álgido en 2019, cuando el EI fue derrotado en Siria, unas 73.000 personas vivían en el campamento de Al-Hol. Desde entonces, el número ha disminuido, ya que algunos países han repatriado a sus ciudadanos.

Tropas gubernamentales sirias en un
Tropas gubernamentales sirias en un puesto de control entre Raqa y Al Hasaka, marcando la línea de avance del ejército frente a las zonas bajo control kurdo. (AP Photo/Omar Albam)

Sheikhmous Ahmad, un funcionario kurdo que supervisa los campamentos para desplazados en el noreste de Siria, declaró a The Associated Press que Al-Hol tiene actualmente una población de unas 24.000 personas, de las cuales los sirios constituyen el grupo más numeroso, con unas 14.500 personas, seguidos de los iraquíes, que son casi 3000.

Añadió que unas 6500 personas de otras nacionalidades se encuentran recluidas en la sección de alta seguridad del campamento, conocida como el anexo, ya que son los partidarios más acérrimos del Estado Islámico que llegaron de todo el mundo para unirse al grupo extremista.

(Con información de AP)

