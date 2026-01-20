Rusia se mete en la polémica por Groenlandia: "No es una parte natural de Dinamarca"

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, declaró este martes que Groenlandia no es “una parte natural” de Dinamarca y que el problema de los antiguos territorios coloniales se está volviendo cada vez más grave, insertándose así en la creciente tensión entre Estados Unidos y Europa por la isla ártica.

Las declaraciones de Lavrov se producen en momentos en que el presidente estadounidense Donald Trump ha insistido en tomar el control total de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, alegando razones de seguridad nacional. El sábado, Trump anunció aranceles sobre importaciones de aliados europeos que se oponen a una potencial toma estadounidense de la isla.

“En principio, Groenlandia no es una parte natural de Dinamarca, ¿verdad?”, dijo Lavrov durante una rueda de prensa en Moscú. “No era una parte natural de Noruega ni una parte natural de Dinamarca. Es una conquista colonial. El hecho de que los habitantes ahora estén acostumbrados y se sientan cómodos es otra cuestión”.

Protesta contra las pretensiones de Donald Trump sobre Groenlandia, en Nuuk, capital del territorio autónomo danés que se ha convertido en el centro de una crisis transatlántica. (REUTERS/Marko Djurica/Foto de archivo)

Rusia ha reaccionado con evidente satisfacción ante la creciente división entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia, aunque ha rechazado enérgicamente las sugerencias de Trump de que Moscú también busca controlar la isla.

Ayer, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, había señalado que Trump “hará historia” si finalmente se hace con el control de Groenlandia. “No solo en la historia de Estados Unidos, sino también en la historia mundial”, afirmó Peskov el lunes, quien calificó como “inquietante” la información que rodea este asunto, incluidas las acusaciones sobre la supuesta amenaza que representa Rusia.

Este martes, Lavrov enfatizó que Rusia no tiene interés en interferir en los asuntos de Groenlandia y que Washington sabe claramente que Moscú no tiene planes de tomar control del territorio. “No tenemos nada que ver con los planes de capturar Groenlandia. No tengo ninguna duda de que Washington sabe claramente que ni Rusia ni China tienen tales planes”, afirmó el canciller ruso.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante su conferencia de prensa anual en Moscú, donde cuestionó la soberanía danesa sobre Groenlandia. (EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV)

El funcionario también cuestionó la justificación de Trump sobre Groenlandia. “Cuando la situación en torno a Groenlandia se justifica por el hecho de que Rusia o China la conquistarán... Ya saben, no hay confirmaciones de ello. Incluso los economistas y politólogos occidentales lo desmienten”, señaló Lavrov, quien agregó que el asunto debe resolverse dentro de la OTAN.

Trump espera poca resistencia europea

Trump, por su parte, dijo el lunes esperar poca resistencia por parte de los dirigentes europeos a su deseo de hacerse con Groenlandia. “No creo que se opondrán demasiado. Tenemos que conseguirlo. Tienen que hacerlo”, dijo el mandatario republicano a periodistas en Florida sobre sus intenciones sobre esa isla ártica de abundantes recursos minerales.

“Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial. No puede haber marcha atrás”, añadió luego Trump en su red social Truth Social.

Según el magnate, acordó “una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza”, donde este martes se inauguró el Foro Económico Mundial. Trump precisó también que había mantenido “una muy buena conversación telefónica sobre Groenlandia con Mark Rutte”, el secretario general de la OTAN.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su llegada a la Casa Blanca, donde insistió en que "tiene que conseguir" Groenlandia y amenazó con aranceles a aliados europeos. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El presidente estadounidense amenazó el fin de semana a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia con un gravamen del 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos a partir del 1 de febrero si no aceptan sus pretensiones sobre la vasta isla.

La crisis ha escalado rápidamente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió este martes una respuesta “firme” a las reiteradas amenazas de Trump. “Nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada”, recalcó durante un discurso en Davos.

Los líderes de Alemania y Francia denunciaron las amenazas tarifarias de Trump como un “chantaje”, mientras que París consideró que Europa debía prepararse para contratacar. El presidente francés Emmanuel Macron propuso al magnate celebrar una cumbre del G7 el jueves en París, a la que sugirió invitar también, “al margen de la reunión”, a representantes daneses, ucranianos, sirios y rusos.

Desde el comienzo de esta crisis diplomática, Rusia ha reiterado que no supone una amenaza para Groenlandia ni el resto de la región Ártica. En los últimos días, ha criticado además a la OTAN de militarizar el Ártico, después del despliegue de fuerzas que han puesto en marcha algunos de sus miembros en solidaridad con Dinamarca ante las amenazas de la Administración Trump.

La Unión Europea celebrará una cumbre de emergencia el jueves para sopesar su contestación. La disputa representa una de las crisis más graves para las relaciones transatlánticas en años.