Los tractores franceses volvieron a bloquear la Eurocámara para protestar contra el acuerdo comercial con el Mercosur

La Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas moviliza cientos de vehículos en otra manifestación contra el tratado firmado con el bloque sudamericano

El principal sindicato agrícola francés llevó su protesta contra el Mercosur ante la Eurocámara (Lionel BONAVENTURE/AFP)

El presidente de la FNSEA, el principal sindicato agrícola francés, Arnaud Rousseau, indicó que miles de agricultores se concentran este martes ante la Eurocámara para protestar contra el tratado de libre comercio con Mercosur.

Según Rousseau, la ratificación del acuerdo representaría “un nuevo golpe” para la agricultura de la Unión Europea.

En declaraciones al diario Le Figaro, Rousseau expresó que la aprobación del tratado ejercerá mayor presión sobre los precios agrícolas. Por este motivo, los agricultores trasladan hoy su reclamo, que han sostenido en las últimas semanas frente al Gobierno francés, a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Miles de agricultores se concentrarán este martes ante la Eurocámara para protestar contra el tratado de libre comercio con Mercosur (Ludovic MARIN/AFP)
Protesta de agricultores franceses (NICOLAS TUCAT/AFP)

El dirigente prevé la llegada de más de 700 tractores y cerca de 4.000 agricultores de distintos países de Europa, movilizados para intentar frenar el acuerdo con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. La protesta responde a una convocatoria de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA).

Rousseau señaló que la ratificación aún debe atravesar varias etapas institucionales dentro de la UE, incluida la votación en el Parlamento Europeo. Apuntó que incluso entre los favorables al tratado “hay dudas sobre su marco jurídico”.

Rousseau señaló que la ratificación aún debe atravesar varias etapas institucionales dentro de la UE (GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP)

El dirigente calificó como “extremadamente peligrosa” la cláusula de reequilibrio incluida en el texto, ya que permite compensaciones si nuevas normas sociales o medioambientales afectan al comercio.

También advirtió sobre el posible impacto en sectores sensibles, afirmando que “hay un riesgo real sobre los precios de los cortes más nobles de la carne de vacuno”.

Un agricultor francés en una manifestación contra el acuerdo con el Mercosur (Thibaud MORITZ/AFP)

Respecto al etanol, Rousseau alertó que el acuerdo contempla la entrada de un volumen equivalente al 10% de la producción europea, lo que podría provocar “una desestabilización del mercado”.

Finalmente, insistió en que el tratado con Mercosur no debe evaluarse de forma aislada e instó a analizar los efectos acumulados de los acuerdos comerciales de la UE, al considerar que ya han debilitado a varios sectores agrícolas.

