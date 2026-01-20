Aviones militares llegarán a la base de Estados Unidos en Groenlandia para actividades planificadas

La base militar de Estados Unidos en Pituffik, Groenlandia (Jim Watson/Pool via REUTERS)

Aviones del Mando de Defensa Aeroespacial de América del Note (NORAD), integrado por EEUU y Canadá, llegarán pronto a la base aérea estadounidense de Pituffik en Groenlandia para apoyar diversas actividades “planificadas desde hace tiempo” y que se han coordinado con Dinamarca y notificado a las autoridades de la isla ártica.

“Las aeronaves del Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) llegarán próximamente a la Base Espacial Pituffik, en Groenlandia”, escribió esta organización castrense en un mensaje de la red social X.

“Junto con aeronaves que operan desde bases en el territorio continental de Estados Unidos y Canadá, apoyarán diversas actividades del NORAD planificadas desde hace tiempo, basadas en la duradera cooperación en materia de defensa entre Estados Unidos y Canadá, así como con el Reino de Dinamarca”, explicó.

NORAD aseguró que esta actividad “ha sido coordinada con el Reino de Dinamarca”, y todas las fuerzas de apoyo operan con las autorizaciones diplomáticas correspondientes.

“El Gobierno de Groenlandia también ha sido informado de las actividades previstas”, agregó.

El NORAD realiza “de manera rutinaria” operaciones sostenidas y dispersas en la defensa de América del Norte, a través de una o de las tres regiones del NORAD (Alaska, Canadá y el territorio continental de Estados Unidos), precisó.

El NORAD es una organización binacional de Estados Unidos y Canadá encargada de las misiones de alerta aeroespacial, control aeroespacial y alerta marítima para América del Norte, según consta en su página web oficial.

La llegada de las aviones, pese a haber sido planificada previamente y anunciada a Dinamarca y al territorio autónomo danés de Groenlandia, se produce en medio de las tensiones creadas por el deseo del presidente de EEUU, Donald Trump, de querer hacerse “por las buenas o por las malas” con la isla ártica, con el argumento de que es esencial para la seguridad nacional ante la supuesta amenaza de China y Rusia en la región.

Trump señala el acuerdo entre Reino Unido y Mauricio sobre Chagos como un motivo para querer Groenlandia

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, ha hecho un llamamiento a “calmar las aguas” con los aliados europeos en plenas tensiones con la Administración de Donald Trump por su intención de tomar Groenlandia y ha destacado el tono del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, que pidió diálogo entre aliados para afrontar la crisis.

“Siempre hemos sido capaces de resolver nuestras diferencias con calma, como amigos. Seguiremos haciéndolo, juntos en el pasado y, lo que es más importante, para afrontar y superar juntos los retos de nuestro presente”, ha afirmado Johnson en una intervención ante el Parlamento británico con motivo de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

En todo caso, la visita ha quedado eclipsada por las tensiones entre Washington y los aliados europeos a cuenta de Groenlandia, después de que Trump mantenga la dirección y plantee un choque comercial con los países que han enviado tropas a los ejercicios militares daneses en la isla ártica, incluyendo Reino Unido.

En este contexto, Johnson ha hecho un llamamiento a desescalar la crisis, insistiendo en que Starmer ha dado el mensaje el correcto al abogar por la “calma” y el diálogo entre aliados, al tiempo que apuntó al papel central que juega Estados Unidos en la seguridad en la región ártica. “Como dijo ayer el primer ministro, busquemos un acuerdo”, ha indicado.

“Ayer hablé largo y tendido con el presidente Trump y le dije que realmente sentía que mi misión aquí, aunque la habíamos planeado en otoño, era para animar a nuestros amigos y ayudar a calmar las aguas, por así decirlo, y espero hacerlo”, ha indicado ante los parlamentarios británicos. “Quiero asegurarles esta mañana que eso sigue siendo así”, ha remachado.

El presidente de la Cámara de Representantes, estrecho aliado de Trump y reelegido recientemente, ha pedido “continuar el diálogo y encontrar una solución”, apuntando que de este proceso debe salir fortalecida la relación “especial” entre Reino Unido y Estados Unidos para “enviar un mensaje de unidad y determinación a nuestros aliados en todo el mundo”.

Así, ha recalcado que Trump “se toma muy en serio” las amenazas que representan China y Rusia “especialmente en los últimos días, en lo que se refiere al Ártico” y pese a defender “un debate reflexivo entre amigos” para buscar una respuesta, ha recalcado el “error” que sería ignorar las amenazas. “Todos estamos de acuerdo en que hay que contrarrestarlas”, ha subrayado.

El inquilino de la Casa Blanca dio otra vuelta de tuerca a las tensiones con los aliados europeos con el anuncio de aranceles comerciales adicionales del 10% contra los países que confirmaron su participación en maniobras militares en apoyo de Copenhague, una maniobra que varios líderes europeos rechazaron tachándola de “amenazas” y “chantaje” de Washington.

Por su lado, Dinamarca ha pedido afrontar esta crisis desde el seno de la OTAN, organización que lidera Estados Unidos e incluye a Copenhague, y en una reciente reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, le pidieron una misión de la OTAN en la isla del Ártico.

(Con información de EFE y Europa Press)