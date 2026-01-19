Dos muertos y seis heridos en un ataque con arma de fuego en el norte de República Checa

Un hombre armado mata a una persona y otras seis resultaron heridas en el ayuntamiento checo antes de suicidarse

Un individuo disparó este lunes contra varias personas en el ayuntamiento de la localidad de Chribska, en el norte de la República Checa, causando la muerte de un hombre y seis heridos, entre ellos un policía, antes de ser abatido, informaron los agentes de seguridad en la red social X.

“Confirmamos dos hombres (uno de los cuales es el agresor) y seis heridos. Al menos una mujer resultó gravemente herida”, comunicó la policía checa, precisando que entre los heridos se cuenta un agente.

En el dispositivo de seguridad han intervenido “patrullas de primera línea, unidades de intervención, unidades especiales antidisturbios, policía de tránsito e investigadores criminales”, añade el comunicado policial.

El portavoz regional de rescate declaró asimismo a medios checos que, según información preliminar, las lesiones de los heridos son “graves”.

La cinta policial rodea el área mientras se rompen las ventanas de un vehículo tras el tiroteo en un ayuntamiento en la ciudad de Chribska, República Checa, el 19 de enero de 2026. REUTERS/Eva Korinkova

Según testimonios a la prensa local de personas que se encontraban cerca del edificio, el agresor era un drogadicto local, algo que de momento no ha sido confirmado por las autoridades.

“Actualmente, nada sugiere un motivo terrorista o extremista. Tampoco se trata de un ataque con motivaciones políticas o religiosas; todo apunta a un motivo relacionado con la relación”, declaró la policía en X.

“Los agentes de policía no se hicieron esperar, entraron al edificio para eliminar al agresor y respondieron a los disparos” dijo el presidente de la policía checa, Martin Vondrasek.

“Según la información de que disponemos en este momento, el agresor murió por su propia arma, es decir, al apretar el gatillo de una de sus armas ilegalmente en posesión”, declaró el jefe de la Policía checa, Martin Vondrasek.

Un investigador forense trabaja en la zona tras el tiroteo en un ayuntamiento de la ciudad de Chribska, República Checa, el 19 de enero de 2026. REUTERS/Eva Korinkova

Aún se desconocen las razones del suceso en esta localidad de 1.300 habitantes situada a 120 kilómetros al norte de Praga.

Psicólogos fueron enviados al lugar para ayudar a los afectados, dijo la policía.

El primer ministro checo, Andrej Babis, describió el incidente como un “hecho trágico” y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

(con información de EFE y Reuters)