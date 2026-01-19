Donald Trump habló con el presidente de Siria sobre los derechos de los kurdos y la lucha contra Estado Islámico

En esta foto publicada por el Palacio Real de Arabia Saudí, el presidente Donald Trump, a la derecha, estrecha la mano del presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, en Riad, Arabia Saudí, el 14 de mayo de 2025 (Bandar Aljaloud/Palacio Real de Arabia Saudí vía AP)

El presidente de Siria, Ahmed al Shara, mantuvo este lunes una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos coincidieron en la defensa de los derechos de la minoría kurda y en la necesidad de profundizar la cooperación contra Estado Islámico, según informó la Presidencia siria.

De acuerdo con el comunicado oficial, los mandatarios abordaron la situación de seguridad en Siria tras los combates registrados en los últimos días y reafirmaron su apoyo a la unidad del país y a la lucha contra el terrorismo. El intercambio se produjo pese a la vigencia de un alto el fuego anunciado durante el fin de semana, cuya implementación ha sido irregular sobre el terreno.

Ambas partes subrayaron la “importancia de preservar la integridad territorial y la independencia de Siria”, así como de respaldar los esfuerzos orientados a la estabilidad política y de seguridad. Washington y Damasco coincidieron además en la necesidad de avanzar en una agenda común que reduzca los riesgos de reaparición de células yihadistas en zonas disputadas.

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la situación del pueblo kurdo. Según la Presidencia siria, Al Shara y Trump enfatizaron la obligación de garantizar los derechos y la protección de la población kurda “en el marco del Estado sirio”, un punto sensible en el noreste del país, donde operan fuerzas locales con amplio grado de autonomía de facto.

Miembros del ejército sirio se despliegan tras la retirada de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), en Tabqa, Siria. 18 enero 2026 (REUTERS/Karam al-Masri)

En ese contexto, ambos líderes acordaron continuar la cooperación para combatir a Estado Islámico y neutralizar sus amenazas. El grupo yihadista, derrotado territorialmente en 2019, mantiene capacidad operativa residual en áreas desérticas y ha reivindicado ataques esporádicos contra fuerzas locales y civiles.

La llamada también incluyó un intercambio más amplio sobre asuntos regionales. Los mandatarios expresaron una “aspiración compartida” de avanzar hacia una Siria “fuerte y unificada”, capaz de enfrentar desafíos internos y presiones externas, y de abrir una nueva etapa orientada a la reconstrucción y la estabilidad.

El contacto político se produce en paralelo a la discusión de los términos de un acuerdo anunciado tras el alto el fuego. Dichos términos contemplan que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste, la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) reconozcan la transferencia administrativa y militar de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno central.

El acuerdo prevé además la integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las estructuras administrativas del Estado sirio, un paso que busca normalizar la gobernanza y reducir la fragmentación institucional que persiste desde el inicio del conflicto.

Estos compromisos, de concretarse, supondrían una reconfiguración significativa del control territorial en el noreste, una región clave por sus recursos energéticos y agrícolas y por su rol en la contención de remanentes de Estado Islámico.

La viabilidad del proceso dependerá de la aplicación efectiva del alto el fuego y de la capacidad de las partes para traducir los acuerdos políticos en mecanismos de seguridad y administración estables, en un escenario aún marcado por desconfianzas, presiones regionales y la persistencia de amenazas armadas.