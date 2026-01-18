Ataques rusos con drones en Ucrania dejaron dos muertos, varios heridos y daños en zonas residenciales clave

Dos muertos y varios heridos tras un ataque ruso en una zona residencial de Ucrania

Una serie de ataques rusos con drones en zonas residenciales del noreste y sur de Ucrania dejó al menos dos muertos y varios heridos, según informaron el domingo autoridades locales y el gobierno ucraniano. Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer de 20 años en la ciudad de Kharkiv, mientras que la segunda muerte, también atribuida a los ataques, fue confirmada por el presidente Volodimir Zelensky sin que se detallara la identidad. El incidente más grave en Kharkiv ocurrió cuando un dron impactó contra una vivienda, causando la muerte de la joven y dejando a otra persona herida, de acuerdo con declaraciones del alcalde Igor Terejov difundidas en Telegram. El gobernador regional,Oleg Sinegubol, confirmó el saldo mortal tras la embestida contra la casa.

Las operaciones rusas se extendieron a la región de Sumy, donde los servicios de emergencia reportaron que tres mujeres y un niño de siete años sufrieron heridas tras el ataque a otra vivienda. Según los informes preliminares, unos 15 edificios residenciales resultaron dañados en la zona.

El distrito de Izmail, en la región de Odesa, registró un ataque ruso a infraestructuras críticas del puerto, sin víctimas iniciales (EFE/EPA/SERGEY KOZLOV)

En el sur del país, las autoridades del distrito de Izmail, en la región de Odesa, reportaron un ataque ruso dirigido contra infraestructuras críticas. Aunque inicialmente no se notificaron víctimas, los funcionarios subrayaron que estos incidentes siguen los patrones de asaltos continuos contra el puerto meridional.

En el mismo contexto, más de 200.000 hogares permanecen sin electricidad en territorios del sur de Ucrania ocupados por Rusia, tras un ataque atribuido al ejército ucraniano. Según anunció en Telegram Yevgueni Balitski, jefe de la administración instalada por Moscú en la región de Zaporizhzhia, alrededor de 213.000 abonados y 386 localidades quedaron sin suministro eléctrico. En la vecina Kherson, el gobernador designado por Rusia, Vladimir Saldo, informó de cortes de electricidad en 14 ciudades y 450 pueblos tras el bombardeo a una subestación eléctrica, aunque más tarde aseguró que el suministro se había restablecido parcialmente.

En Kherson, bombardeos contra una subestación eléctrica causaron cortes masivos de electricidad en 14 ciudades y 450 pueblos, según la administración designada por Rusia (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró el "estado de emergencia" en el sector energético y solicitó incrementar las importaciones de electricidad ante los sucesivos ataques masivos rusos contra la red. En un mensaje difundido en X, Zelensky agradeció la labor de los equipos de reparación y destacó los esfuerzos para restablecer servicios esenciales bajo condiciones climáticas adversas.

“La situación en el sistema energético sigue siendo difícil, pero estamos haciendo todo lo posible para restablecer todos los servicios lo antes posible”, manifestó el mandatario, quien agregó que “anoche, más de 200 drones de ataque fueron lanzados contra nosotros” y que “hasta el momento, se ha informado de la muerte de dos personas”. Zelensky reiteró la necesidad de mayor protección antiaérea y pidió a los aliados internacionales más asistencia y presión sobre Rusia, acusando a Moscú de retrasar deliberadamente las negociaciones de paz.

La fuerza aérea ucraniana detalló que durante la noche fueron lanzados 201 drones, de los cuales 167 fueron derribados. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber interceptado 63 drones ucranianos durante la misma jornada, un ataque que, según las autoridades locales, dejó varios heridos.