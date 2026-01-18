Mundo

Ataques rusos con drones en Ucrania dejaron dos muertos, varios heridos y daños en zonas residenciales clave

Las autoridades las víctimas tras incursiones contra viviendas en Kharkiv y Sumy, mientras que en Odesa se registró un impacto en instalaciones estratégicas

Guardar
Dos muertos y varios heridos tras un ataque ruso en una zona residencial de Ucrania

Una serie de ataques rusos con drones en zonas residenciales del noreste y sur de Ucrania dejó al menos dos muertos y varios heridos, según informaron el domingo autoridades locales y el gobierno ucraniano. Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer de 20 años en la ciudad de Kharkiv, mientras que la segunda muerte, también atribuida a los ataques, fue confirmada por el presidente Volodimir Zelensky sin que se detallara la identidad. El incidente más grave en Kharkiv ocurrió cuando un dron impactó contra una vivienda, causando la muerte de la joven y dejando a otra persona herida, de acuerdo con declaraciones del alcalde Igor Terejov difundidas en Telegram. El gobernador regional,Oleg Sinegubol, confirmó el saldo mortal tras la embestida contra la casa.

Las operaciones rusas se extendieron a la región de Sumy, donde los servicios de emergencia reportaron que tres mujeres y un niño de siete años sufrieron heridas tras el ataque a otra vivienda. Según los informes preliminares, unos 15 edificios residenciales resultaron dañados en la zona.

El distrito de Izmail, en
El distrito de Izmail, en la región de Odesa, registró un ataque ruso a infraestructuras críticas del puerto, sin víctimas iniciales (EFE/EPA/SERGEY KOZLOV)

En el sur del país, las autoridades del distrito de Izmail, en la región de Odesa, reportaron un ataque ruso dirigido contra infraestructuras críticas. Aunque inicialmente no se notificaron víctimas, los funcionarios subrayaron que estos incidentes siguen los patrones de asaltos continuos contra el puerto meridional.

En el mismo contexto, más de 200.000 hogares permanecen sin electricidad en territorios del sur de Ucrania ocupados por Rusia, tras un ataque atribuido al ejército ucraniano. Según anunció en Telegram Yevgueni Balitski, jefe de la administración instalada por Moscú en la región de Zaporizhzhia, alrededor de 213.000 abonados y 386 localidades quedaron sin suministro eléctrico. En la vecina Kherson, el gobernador designado por Rusia, Vladimir Saldo, informó de cortes de electricidad en 14 ciudades y 450 pueblos tras el bombardeo a una subestación eléctrica, aunque más tarde aseguró que el suministro se había restablecido parcialmente.

En Kherson, bombardeos contra una
En Kherson, bombardeos contra una subestación eléctrica causaron cortes masivos de electricidad en 14 ciudades y 450 pueblos, según la administración designada por Rusia (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró el "estado de emergencia" en el sector energético y solicitó incrementar las importaciones de electricidad ante los sucesivos ataques masivos rusos contra la red. En un mensaje difundido en X, Zelensky agradeció la labor de los equipos de reparación y destacó los esfuerzos para restablecer servicios esenciales bajo condiciones climáticas adversas.

“La situación en el sistema energético sigue siendo difícil, pero estamos haciendo todo lo posible para restablecer todos los servicios lo antes posible”, manifestó el mandatario, quien agregó que “anoche, más de 200 drones de ataque fueron lanzados contra nosotros” y que “hasta el momento, se ha informado de la muerte de dos personas”. Zelensky reiteró la necesidad de mayor protección antiaérea y pidió a los aliados internacionales más asistencia y presión sobre Rusia, acusando a Moscú de retrasar deliberadamente las negociaciones de paz.

La fuerza aérea ucraniana detalló que durante la noche fueron lanzados 201 drones, de los cuales 167 fueron derribados. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber interceptado 63 drones ucranianos durante la misma jornada, un ataque que, según las autoridades locales, dejó varios heridos.

Temas Relacionados

Ataques rusosUcraniaVolodimir ZelenskyMinisterio de Defensa rusoIgor TerejovOleg SinegubolKharkivOdesaDronesInfraestructuras críticasÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Corea del Sur desplegará el “monstruoso” misil Hyunmoo-5, clave en su estrategia de disuasión nuclear frente al régimen norcoreano

Las autoridades militares buscan fortalecer su capacidad de respuesta convencional ante posibles ataques, mientras el ministro de Defensa solicitó aumentar de forma significativa el armamento ofensivo por la tensión con Corea del Norte

Corea del Sur desplegará el

EN VIVO | A tres semanas del inicio de las protestas, aún investigan más de 4.300 muertes a manos del régimen iraní

Las cifras difundidas por la organización HRANA detallan además que 24.000 personas continúan bajo custodia de las fuerzas de la república islámica y miles de heridos graves desde el inicio de las manifestaciones

EN VIVO | A tres

El dramático relato de los sobrevivientes a la masacre del régimen iraní: “Teherán parecía una zona de guerra”

Los líderes de la república islámica impusieron un corte de internet para ocultar la magnitud de la represión y dificultar la organización de protestas

El dramático relato de los

En medio de la ofensiva contra Ucrania, Rusia planea explotar la región ocupada de Donetsk en busca de tierras raras

La planificación, revelada por el Servicio de Inteligencia Exterior uncraniano, prevé campañas sistemáticas para localizar yacimientos de metales y materias primas, utilizando estudios soviéticos previos

En medio de la ofensiva

El Ejército de Siria intensificó su ofensiva contra el principal bastión bajo control kurdo en el país tras los nuevos enfrentamientos

Las fuerzas sirias lograron consolidar su presencia en la ciudad de Tabqa y en la infraestructura hidroeléctrica más grande del territorio tras intensos combates con las Fuerzas Democráticas Sirias

El Ejército de Siria intensificó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Portugal elige presidente en las

Portugal elige presidente en las elecciones más disputadas desde 1974: cinco aspirantes y una segunda vuelta casi segura

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

El Supremo multa a una madre por ignorar una orden judicial e impedir que sus hijos vean a sus abuelos: seis euros diarios durante seis meses

Exagente de la DEA considera que EEUU insistiría en capturar a líderes narco en México

INFOBAE AMÉRICA
Polonia no descarta acciones de

Polonia no descarta acciones de Trump en Groenlandia: "Cualquier escenario es posible"

Birmania niega ante la CIJ las acusaciones de genocidio contra la minoría rohingya

Investigan a un conductor por circular sin haber obtenido nunca el carné y denunciar su supuesta pérdida

El Vaticano confirmó que intentó un acuerdo con Maduro para su exilio de Venezuela

WhatsApp permitirá añadir una segunda foto de portada a los perfiles personales

ENTRETENIMIENTO

La interna menos conocida de

La interna menos conocida de The Beatles: el día que se enfrentaron Lennon y Harrison

Qué pasara con las estrellas de “Stranger Things” después de su épico final

Amanda Seyfried salvó a un miembro del equipo de ‘Dear John’ de beber la orina de Channing Tatum

La razón por la que Ben Affleck vomitaba entre tomas mientras filmaba una emotiva escena con Bruce Willis en ‘Armageddon’

La vez que Cindy Crawford le organizó una cita a Sara Foster con George Clooney hace 30 años: “Fue deprimente”