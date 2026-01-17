Mundo

Trump responsabilizó al ayatollah Ali Khamenei por la masacre en Irán: “Es hora de buscar un nuevo liderazgo”

Tras la muerte de miles de personas durante las protestas, el presidente de Estados Unidos aseguró que el líder supremo es culpable “de la completa destrucción del país y del uso de la violencia a niveles jamás vistos hasta ahora”

Donald Trump exigió un cambio
Donald Trump exigió un cambio de gobierno en Irán tras las protestas masivas (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió un cambio de “liderazgo” en Irán y calificó al líder supremo, Alí Khamenei, como “un enfermo que mata a su pueblo”, en el contexto de las protestas masivas y la represión estatal registrada en el país.

En diálogo con Politico, acusó al ayatollah de “la completa destrucción del país y del uso de la violencia a niveles jamás vistos hasta ahora”. “Gobernar va de respeto, no de miedo y muerte (...) Es hora de buscar un nuevo liderazgo”, agregó, e instó al líder supremo a dejar de reprimir a la población y a dirigir el país de manera adecuada.

“La mejor decisión que ha tomado jamás Khamenei ha sido no colgar a más de 800 personas hace dos días”, afirmó Trump, quien calificó a Irán como “el peor país del mundo para vivir por lo mal que está gobernado” y subrayó que el país está “completamente destruido por culpa de los actuales dirigentes”.

Las manifestaciones, que surgieron tras el colapso del valor de la moneda nacional y el cierre de comercios, derivaron en una fuerte represión.

Las protestas en Irán se
Las protestas en Irán se originaron por el colapso de la moneda y la crisis económica (Reuters)

Desde el 28 de diciembre, miles de personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad del régimen en el marco de las multitudinarias protestas. Asimismo, hasta este sábado se habían reportado más de tres miles muertos, aunque la cifra real sería mucho mayor.

Alí Khamenei se pronunció este sábado durante una celebración religiosa en Teherán, donde atribuyó la violencia a un complot estadounidense: “La nación iraní, así como contuvo los disturbios, también debe conjurar a quienes los instigaron”.

El líder supremo insistió en que “la nación iraní no permitirá que los criminales nacionales e internacionales estén detrás de estos disturbios”, y aseguró: “Por la gracia de Dios, la nación iraní debe acabar con los sediciosos, tal y como acabó con la sedición”.

Las movilizaciones incluyeron consignas directas
Las movilizaciones incluyeron consignas directas contra el sistema clerical y el líder supremo (Reuters)

“No pretendemos llevar al país a la guerra, pero no perdonaremos a los delincuentes nacionales... ni tampoco a los delincuentes internacionales, que son peores que los nacionales”, añadió.

Algunas organizaciones independientes, como HRANA (Human Rights Activists News Agency), con sede en Estados Unidos, sostienen que el número real de detenidos supera los 19.000.

La subdirectora de HRANA, Skylar Thompson, explicó a CNN que la falta de acceso a datos y las restricciones a Internet dificultan la verificación de cifras, mientras que el grupo Hengaw, con sede en Noruega, aseguró que, aunque no se registran nuevas concentraciones, la fuerte presencia policial y militar persiste en las principales ciudades.

Imágenes verificadas muestran decenas de cadáveres en morgues de Teherán tras la represión, pero las autoridades atribuyen la violencia a la injerencia extranjera y responsabilizan a Estados Unidos e Israel de apoyar a quienes califican de “terroristas”.

(Con información de Europa Press)

