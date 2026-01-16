Mundo

El régimen iraní pide hasta 7.000 dólares para entregar los cuerpos de los manifestantes muertos en las protestas

Los familiares de las víctimas denunciaron que tienen que pagar altas sumas de dinero para que les devuelvan los restos de sus seres queridos

Captura de un video de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos: cuerpos de víctimas de las protestas contra el régimen islámico en Irán

Familias de manifestantes muertos en las recientes protestas en Irán denunciaron que las autoridades de ese país exigen grandes sumas de dinero para entregar los cuerpos para su entierro, informó la cadena pública británica BBC.

BBC Persian, el servicio en persa de la emisora, recogió testimonios que señalan que, en algunos lugares, los cadáveres en hospitales y funerarias no se entregan a los familiares a menos que paguen sumas que se han cifrado entre 700 millones y 1.000 millones de tomán (unos 5.000 a 7.000 dólares).

El servicio apunta que en muchos casos los salarios mensuales de los trabajadores son inferiores a 100 dólares, lo que hace imposible afrontar esos pagos.

Según las fuentes de la cadena, en ocasiones el personal hospitalario alerta a los parientes con antelación “para que retiren los cuerpos antes de que las fuerzas de seguridad intenten cobrar”.

El medio citado también recibió denuncias de que en la morgue Behesht-e Zahra en Teherán las autoridades ofrecían liberar cuerpos sin coste si los parientes decían que pertenecían a la milicia Basij -asociada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica- y que murieron como mártires a manos de los manifestantes.

La policía antidisturbios iraní vigila
La policía antidisturbios iraní vigila mientras los estudiantes protestan frente a la embajada británica en Teherán, Irán, 14 de enero de 2026. Irán está experimentando un apagón nacional de internet que comenzó el 08 de enero de 2026, en medio de una ola intensificante de protestas antigubernamentales. (Protestas, Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Un familiar relató a la BBC que también en la capital “varias familias, temiendo que las autoridades pudieran retener o enterrar los cuerpos sin su conocimiento, forzaron la puerta de la morgue y sacaron los cadáveres de las ambulancias, y luego los custodiaron en el patio del hospital hasta poder transportarlos con ambulancias privadas”.

Las protestas antigubernamentales que tienen lugar en Irán desde el pasado 28 de diciembre se han saldado con la vida de unas 3.428 personas, según cifras de organizaciones como IHRNGO, así como miles de personas heridas y detenidas.

En otro orden, en medio de las protestas en Irán, el apagón de internet y la represión comandada por las autoridades del régimen, Estados Unidos envió al menos un portaaviones que ya se está trasladando en dirección hacia Medio Oriente.

Según informó New York Times, por medio de dos funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, el portaaviones USS Abraham Lincoln y varios buques de escolta navegaban hacia la región desde el mar de China Meridional, en un trayecto que durará aproximadamente una semana.

Iraníes caminan junto a los
Iraníes caminan junto a los restos de un autobús público incendiado en Teherán, Irán, el 15 de enero de 2026. EFE/ Abedin Taherkenareh

Además, se prevé la llegada a la zona de una serie de aviones de guerra, probablemente una combinación de cazas, aviones de ataque y aviones de reabastecimiento, muchos procedentes de Europa. Algunos de estos aparatos reemplazarán a unidades ya desplegadas en Oriente Medio y sus misiones podrían extenderse en función del desarrollo de las tensiones con Irán.

Ante posibles represalias del régimen por un eventual operativo estadounidense, el Pentágono también está reforzando la defensa aérea en Medio Oriente, especialmente en la base aérea Al Udeid en Qatar, mediante el envío de más misiles interceptores y sistemas de protección para las bases estadounidenses.

