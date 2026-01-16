Mundo

EEUU inició el traslado de activos aéreos, terrestres y navales a Medio Oriente en medio de la tensión regional por la crisis en Irán

Fuentes militares revelaron a New York Times que comenzó el despliegue como parte de una estrategia de presencia reforzada, dada la posibilidad de acciones bélicas por parte del régimen iraní

El USS Abraham Lincoln (CVN-72),
El USS Abraham Lincoln (CVN-72), un portaaviones nuclear de clase Nimitz (REUTERS/Mike Blake)

En medio de las protestas en Irán, el apagón de internet y la represión comandada por las autoridades del régimen que dejó a más de 3400 muertos, Estados Unidos envió al menos un portaaviones que ya se está trasladando en dirección hacia Medio Oriente.

Según informó New York Times, por medio de dos funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, el portaaviones USS Abraham Lincoln y varios buques de escolta navegaban hacia la región desde el mar de China Meridional, en un trayecto que durará aproximadamente una semana.

Además, se prevé la llegada a la zona de una serie de aviones de guerra, probablemente una combinación de cazas, aviones de ataque y aviones de reabastecimiento, muchos procedentes de Europa. Algunos de estos aparatos reemplazarán a unidades ya desplegadas en Oriente Medio y sus misiones podrían extenderse en función del desarrollo de las tensiones con Irán.

Ante posibles represalias del régimen por un eventual operativo estadounidense, el Pentágono también está reforzando la defensa aérea en Medio Oriente, especialmente en la base aérea Al Udeid en Qatar, mediante el envío de más misiles interceptores y sistemas de protección para las bases estadounidenses.

Las protestas contra el régimen
Las protestas contra el régimen iraní continúan en Teherán

Por otra parte, según confirmaron fuentes militares a Fox News, activos estadounidenses aéreos, terrestres y navales llegarán a la zona en los próximos días y semanas para proporcionar al presidente Donald Trump diferentes opciones militares en caso de que decida llevar a cabo operaciones contra el régimen ayatolá.

Hasta el momento, la cadena de noticias no precisó si se trata del USS Abraham Lincoln, que actualmente estaría operando en el mar de China Meridional, o de uno de los dos portaaviones que partieron de Norfolk y San Diego a principios de esta semana. Se prevé que el tránsito hacia la región dure al menos una semana.

A su vez, una fuente del medio estadounidense indicó que, si el presidente opta por una acción militar, “esto será diferente, más ofensivo” a comparación de la operación que llevaron adelante fuerzas estadounidenses en Caracas para capturar al ex dictador Nicolás Maduro.

Actualmente, según indicaron funcionarios estadounidenses a Fox News, hay unos 30.000 soldados asignados a la región del Comando Central de EEUU (CENTCOM), el cual opera en la región de Medio Oriente. Por otra parte, no hay portaaviones ni grupos de ataque de portaaviones estadounidenses operando en el área del CENTCOM.

La presencia naval de Estados Unidos en la región incluye tres destructores y tres Buques de Combate Litoral. En el resto del mundo, tres portaaviones estadounidenses están desplegados en otros lugares: el USS George Washington en Yokosuka, Japón; el USS Abraham Lincoln en la zona de INDOPACOM; y el USS Gerald R. Ford en la zona del Mar Caribe.

El teniente Craig Darling, de
El teniente Craig Darling, de Johnstown, Nueva York, asignado al Escuadrón de Comando y Control Aéreo (VAW) 117, observa mientras un E-2D Hawkeye se prepara para realizar un aterrizaje y despegue en la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) (REUTERS/Archivo)

Cabe mencionar que, mientras el inquilino de la Casa Blanca consideraba una posible suspensión de la inminente operación militar contra el régimen iraní, el Pentágono, liderado por el secretario de Guerra Pete Hegseth, utilizó la pausa para enviar armamento y equipo defensivo adicional a la región.

En paralelo, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó el jueves ante el Consejo de Seguridad que “todas las opciones están sobre la mesa” para “detener la masacre” en Irán.

Waltz destacó que el presidente estadounidense “es un hombre de acción, no de interminables palabras como las que escuchamos en las Naciones Unidas”, y subrayó que Trump “dejó claro que todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre, y nadie debería entenderlo mejor que los líderes del régimen iraní”.

El diplomático estadounidense denunció que, pese a que la república islámica afirma estar dispuesto a dialogar, “sus acciones demuestran lo contrario”. Acusó al régimen de Teherán de gobernar “mediante la represión, la violencia y la intimidación”, y de haber “desestabilizado” Oriente Medio durante décadas.

El embajador de Estados Unidos
El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, asiste a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU ( REUTERS/Brendan McDermid)

Waltz instó a la comunidad internacional a respaldar a la población iraní y a poner fin al “abandono y la opresión” que, según dijo, afecta al país. “Ya es suficiente. Todos tenemos la responsabilidad de apoyar al pueblo iraní y poner fin al abandono y la opresión que sufre el país a manos de su régimen”, afirmó.

Durante su intervención, Waltz reiteró que Trump apoya “al valiente pueblo de Irán” y aseguró que el régimen será responsabilizado por “la miseria económica del pueblo iraní y la represión de su libertad”.

EN VIVO | Nueva Zelanda

Guterres ve un "paso importante"

Japón y Estados Unidos acuerdan

El ex presidente de Corea

9.200 quejas: aplicaciones para mayores
