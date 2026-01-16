Mundo

El régimen de Irán reportó 3.000 detenidos durante las protestas por la crisis económica

De igual manera, la cifra no es fiable ya que organizaciones independientes señalan que el número real de arrestos podría ser mucho mayor

Las protestas en Irán comenzaron
Las protestas en Irán comenzaron tras la abrupta caída del rial y el cierre de comercios en Teherán (Reuters)

Las autoridades de Irán confirmaron el arresto de al menos 3.000 personas a raíz de protestas extendidas en el país desde el 28 de diciembre, desencadenadas por el cierre de comercios en Teherán y la caída del rial.

Los disturbios derivaron en movilizaciones masivas con consignas contra la República Islámica y el líder supremo, Alí Khameneí. Según fuentes de seguridad citadas por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, los arrestados fueron catalogados como “terroristas” o participantes activos en los desmanes.

Manifestantes corearon consignas directas contra
Manifestantes corearon consignas directas contra Alí Jameneí, líder supremo de Iránm (Reuters)

Otras organizaciones independientes como HRANA (Human Rights Activists News Agency), con sede en Estados Unidos, sostienen que el número real de detenidos supera los 19.000, incluidos 169 menores.

La subdirectora de HRANA, Skylar Thompson, explicó a la cadena CNN que la falta de acceso a datos y las restricciones a Internet complican la verificación.

En las últimas horas, la acción de las fuerzas de seguridad permitió sofocar las protestas, aunque la vigilancia policial y militar se mantiene en las principales urbes.

Las fuerzas de seguridad desplegaron
Las fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo para sofocar las manifestaciones (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El grupo Hengaw, con sede en Noruega, aseguró a Reuters que, aunque no se registraron nuevas concentraciones, la presencia de fuerzas gubernamentales permanece en ciudades que fueron epicentro de las movilizaciones. Un video verificado mostró decenas de cadáveres en un centro forense de Teherán, sin confirmación de fecha.

Decenas de cadáveres permanecen en morgues de Teherán tras la represión de las protestas

Entre los testimonios, una residente relató la muerte de su hija de 15 años tras ser perseguida por la fuerza paramilitar Basij.

La crisis motivó la intervención internacional. Estados Unidos amenazó con “graves consecuencias” si continuaba la represión, mientras diplomáticos de Arabia Saudita y Qatar intentaron disuadir una intervención militar estadounidense.

A su vez, el presidente ruso Vladimir Putin contactó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al presidente iraní Masoud Pezeshkian, manifestando la disposición de Moscú a mediar, según el Kremlin.

Masoud Pezeshkian, presidente iraní, mantuvo
Masoud Pezeshkian, presidente iraní, mantuvo conversaciones telefónicas con Vladimir Putin durante la crisis (Europa Press)

Las autoridades atribuyeron la violencia a la injerencia extranjera, responsabilizando a Estados Unidos e Israel de apoyar a los considerados “terroristas”. Las detenciones incluyeron supuestos líderes de disturbios en la provincia de Kermanshah y cinco personas acusadas de vandalizar una gasolinera y una instalación del Basij en Kerman.

Las protestas, impulsadas inicialmente por la inflación y la crisis económica, se convirtieron en el mayor reto al régimen clerical desde 1979.

La presión internacional aumentó tras
La presión internacional aumentó tras las denuncias de represión en las calles iraníes (Reuters)

Bajo este contexto, familias de manifestantes fallecidos en las recientes protestas en Irán denunciaron que las autoridades exigen el pago de sumas elevadas de dinero, que oscilan entre 5.000 y 7.000 dólares, para entregar los cuerpos de sus seres queridos, según informó la BBC.

De acuerdo con testimonios recogidos por el servicio en persa de la emisora, en varios hospitales y funerarias, los cadáveres no son entregados a los familiares a menos que paguen estas cifras, imposibles de afrontar para la mayoría, ya que los salarios mensuales suelen ser inferiores a 100 dólares.

Familiares denunciaron que las autoridades
Familiares denunciaron que las autoridades exigieron sumas de hasta 7.000 dólares para entregar los cuerpos (Crédito: Vahid Online)

(Con información de EFE y Reuters)

