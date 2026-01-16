El comité palestino apoyado por Trump para administrar Gaza tuvo su primera reunión en El Cairo

El grupo, creado bajo supervisión de Estados Unidos, estimó que la reconstrucción del enclave tomará tres años. (AP Foto/Jehad Alshrafi, Archivo)

El comité palestino creado para administrar Gaza bajo supervisión de Estados Unidos celebró este viernes su primera reunión en El Cairo, mientras su presidente, Ali Shaath, aseguró que comenzarán a trabajar de inmediato para mejorar la situación en el territorio.

Shaath, ingeniero y ex funcionario de la Autoridad Palestina nacido en Gaza, estimó que el proceso de reconstrucción y recuperación podría tomar unos tres años. Señaló que las primeras acciones estarán enfocadas en necesidades urgentes, especialmente el alojamiento.

“El pueblo palestino esperaba con ilusión este comité, su creación y su trabajo para rescatarlos”, dijo Shaath tras el encuentro, en declaraciones al canal estatal egipcio Al-Qahera News.

El presidente estadounidense Donald Trump expresó su respaldo al comité para liderar Gaza después de la guerra de dos años entre Israel y Hamas. Tras el inicio del alto el fuego el 10 de octubre, tropas israelíes se retiraron de algunas zonas y quedaron ubicadas detrás de la denominada Línea Amarilla, mientras miles de palestinos desplazados regresaron a sus hogares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó su respaldo al comité palestino que liderará Gaza. (REUTERS/Nathan Howard)

“Estoy respaldando a un Comité Tecnocrático Palestino recientemente designado, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, apoyado por el Alto Representante del Consejo, para gobernar Gaza durante su transición”, dijo Trump el jueves en una publicación en redes sociales. Según lo informado, el comité asumirá la gestión diaria del enclave y estará bajo la supervisión de una “Junta de Paz” encabezada por Trump, cuyos integrantes aún no fueron anunciados.

Persisten episodios de violencia en Cisjordania y Gaza

En Cisjordania, familiares y vecinos despidieron el viernes a Mohammad Na’san, un niño palestino de 14 años muerto por disparos de fuerzas israelíes, según confirmó el Ministerio de Salud palestino. La cartera indicó que se trata del primer menor asesinado por el ejército en la Cisjordania ocupada en 2026.

Habitantes de la zona denunciaron que el operativo incluyó el uso de granadas aturdidoras y gas lacrimógeno en un ataque no provocado. El ejército israelí, en cambio, afirmó que ingresó al lugar después de que palestinos lanzaran piedras contra israelíes y prendieran fuego neumáticos.

“Hubo disparos dirigidos contra ciudadanos y agricultores, lo más peligroso de lo cual ocurrió durante el asalto al pueblo mientras la gente salía de las mezquitas. Las calles estaban llenas de ancianos, niños, mujeres y mayores, y comenzaron a disparar sin parar”, dijo Ameen Abu Aliya, jefe del consejo del pueblo de Al-Mughayyir.

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE OFENDER O PERTURBAR. Personas en duelo rezan junto a los cuerpos durante el funeral de palestinos que, según personal médico, murieron en ataques israelíes el jueves, en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, 16 de enero de 2026. (REUTERS/Mahmoud Issa)

El hecho ocurrió en al-Mughayyir, un pueblo al este de Ramala considerado un punto de tensión recurrente, donde gran parte de las tierras agrícolas permanece bajo control militar israelí. En los últimos meses, colonos y excavadoras militares destruyeron olivares en el área y también fue demolido un parque infantil.

Según cifras citadas de Naciones Unidas, en 2025 murieron 240 palestinos —incluidos 55 niños— a manos de fuerzas israelíes o colonos en Cisjordania, mientras que palestinos mataron a 17 israelíes —incluido un niño— en la región.

En paralelo, dos menores murieron el viernes en Gaza, en la zona de Beit Lahiya, cerca de la Línea Amarilla. Se trató de una niña de 7 años y un adolescente de 16, cuyos cuerpos fueron trasladados al Hospital al-Shifa, informó el hospital. No se dieron más detalles sobre las circunstancias de las muertes.

(Con información de AP)