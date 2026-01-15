Israel abatió a un alto mando de Hamas tras un ataque en Gaza

Un alto cargo del brazo armado de Hamas figura entre las siete personas fallecidas el jueves en Deir al-Balah. REUTERS/Mahmoud Issa

Un alto cargo del brazo armado de Hamas figura entre las siete personas fallecidas el jueves en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, como resultado de dos ataques aéreos israelíes, según informó una fuente del grupo terrorista. El Ejército israelí no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el incidente. De acuerdo con la fuente de Hamas, uno de los muertos es Mohammed Al-Holy, comandante local del brazo armado en la localidad.

En un comunicado, Hamas condenó los ataques contra la familia Al-Holy sin mencionar a Mohammed ni su posición dentro del grupo. En el texto, el movimiento acusó a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego vigente desde octubre y de buscar reavivar el conflicto. Las autoridades sanitarias locales informaron que entre las víctimas mortales del incidente se encontraba un joven de 16 años.

Las partes se han responsabilizado mutuamente por las violaciones del alto el fuego, mientras permanecen distanciadas en cuestiones clave, pese a que Estados Unidos anunció el miércoles el inicio de la segunda fase del acuerdo. Desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre, más de 400 palestinos y tres soldados israelíes han muerto, de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades involucradas.

Según los balances israelíes, el país ha destruido edificios y ha ordenado la evacuación de más de la mitad de Gaza, donde aún permanecen tropas israelíes. Casi todos los más de 2 millones de habitantes del enclave residen en casas improvisadas o edificaciones dañadas en una zona donde el ejército se ha retirado y Hamas ha recuperado el control.

Israel bombardea dos pueblos en el sureste del Líbano

Imagen de archivo de columnas de humo elevándose sobre territorio libanés, vistas desde el norte de Israel. 24 noviembre 2025. REUTERS/Shir Torem

Israel bombardeó este jueves cuatro edificios en dos localidades del sureste del Líbano, en un contexto de continuas órdenes de evacuación y ataques a pesar del alto el fuego vigente entre ambos países desde finales de 2024. La acción militar se produjo en medio de la creciente tensión en la región, con operaciones focalizadas en zonas consideradas estratégicas por el Ejército israelí y el grupo terrorista chií Hezbollah. Los hechos ocurrieron en Sohmor y Mashghara, ambas situadas en el sur del Valle de la Bekaa, zonas que han experimentado una intensificación de las hostilidades y desalojos en las últimas semanas.

Según reportó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), aviones de combate israelíes alcanzaron dos edificios “residenciales” en Sohmor aproximadamente una hora y media después de que el portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, publicara en la red social X una orden de evacuación para ambas edificaciones. Posteriormente, Adraee emitió un segundo llamado de evacuación dirigido a otros dos inmuebles en Mashghara, localidad ubicada a pocos kilómetros de Sohmor, señalando que estos eran “utilizados” por Hezbollah. ANN confirmó que ambos edificios fueron bombardeados poco después de la advertencia.

La ministra de Educación de Líbano, Rima Karami, denunció mediante un comunicado que uno de los ataques en Sohmor tuvo como blanco un inmueble cercano al Colegio Público de Sohmor, donde asisten cientos de estudiantes. La ministra agregó que uno de los impactos en Mashghara ocurrió en las proximidades de otro centro escolar.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, las fuerzas israelíes han mantenido ataques dirigidos contra vehículos con supuestos miembros de Hezbollah, así como contra infraestructuras y depósitos de armas atribuidos al grupo, al que acusan de intentar reorganizarse tras la guerra. De acuerdo con ANN, Israel ha incrementado la emisión de órdenes de evacuación para diversas áreas del sur del Líbano, notificando a la población de forma escalonada antes de proceder con los bombardeos.

El pasado domingo, el Estado judío llevó a cabo al menos 25 ataques aéreos en distintos puntos del sur libanés, manifestando que el grupo chií utilizaba túneles subterráneos para almacenar armamento. Horas más tarde, las fuerzas israelíes atacaron también infraestructura que identificaron como militar, vinculada a Hezbollah.

(Con información de Reuters y EFE)